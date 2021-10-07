Авиация ограниченных возможностей: Южная Корея строит истребитель "на четвёрочку"

В настоящее время многочисленные страны ведут работы в области создания независимых проектов боевых крылатых машин — прежде всего истребителей поколений "5" и "4++". Такие работы фактически успешно завершены в России (Су-57) и США (F-35 и F-22), а также и, с определёнными оговорками, в КНР (Chengdu J-20 и Shenyang J-31). А вот в других странах проекты идут с переменным успехом: в Турции истребитель TF-X пока ещё в зачаточном состоянии. Недалеко продвинулся и Иран со своим "Qaher-313". Зато громко заявили о себе в этой области Республика Корея (KF-X/IF-X) и Япония (X-2 (ATD-X) Shinshin).

Истребитель Су-57

Скромненько, но со вкусом

"Малые азиатские драконы" спешно вооружаются. Южная Корея известна своим весьма неплохим танком "Чёрная Пантера", который мало чем уступает немецкому "Леопарду 2". А теперь корейский оборонно-промышленный комплекс всерьёз взялся за создание собственного истребителя.

Впервые о проекте "KF-21" стало известно ещё 6 лет назад. Тогда в самом конце 2015-ого года корпорация KAI объявила о получении заказа от Минобороны. Контракт предусматривал строительство нового одноместного двухдвигательного многоцелевого истребителя с достаточно развитым комплексом бортового оборудования. Согласно техническому заданию, самолёт должен обладать трапециевидным крылом, боковыми воздухозаборниками и двумя разваленными килями.

Общий объём заказа должен составить в перспективе 8 миллиардов 800 миллионов долларов США для строительства 120 истребителей KF-21 до 2032 г. Также контракт предусматривал создание шести полноценных лётных прототипов и двух опытных образцов неполной конфигурации, предназначенных для стендовых испытаний. Завершение этого этапа было отмечено показом Агентством оборонных разработок Минобороны Республики Корея видеоролика нового детища местного авиапрома. Виртуальный прототип, конечно, не гарант того, что лётные испытания будут завершены чётко в срок, то есть в первой половине грядущего 2022 г. Однако, насколько известно из профессиональных источников, работы ведутся ударными темпами.

В принципе, можно говорить о правильном позиционировании инновационного проекта KF-21. Но тут не стоит обольщаться. С самого начала местные оружейники и не претендовали на создание боевой машины пятого поколения. Так что поднявшийся в воздух прототип новой машины можно смело отнести к генерации "4++", причём далеко не самой продвинутой.

Внешнее сходство планера "KF-21" с пятым поколением не может обмануть специалистов. Новый борт обладает весьма ограниченной незаметностью. Он не в состоянии конкурировать с зарубежным одноклассниками из стран с продвинутой инженерной школой в области военного авиапрома. Но в принципе, и амбиций таких Сеул не питает.

Справка:

Истребитель имеет 2 американских лицензионных двигателя General Electric F414-KI. Они производятся местной компанией Hanwha Techwin. Их максимальная тяга составляет 5,9 тыс. кгс, на форсаже — 10 тыс. кгс. Таким образом, аппарат с взлётным весом от 17 до 25 тонн в состоянии развить скорость до 1,8 Маха. Для сравнения, двигатели российского многофункционального Су-35 — тоже поколения "4++" — в бесфорсажном режиме выдают 8800 кгс, на форсаже — более 14500 кгс. Что позволяет нашему аппарату с массой от 19 до 34 тонн перемещаться со скоростью до 2,3 Маха.

Следует отметить, что Южная Корея великолепно понимает ограниченность своих возможностей, а поэтому и планирует закупку хвалёных американских F-35, которые, несмотря на многочисленные недочёты, соответствуют всем критериям истребителя пятого поколения.

Ещё одной особенностью KF-21 является широкое использование иностранных комплектующих и технологий. В новом самолёте зарубежных запчастей более 40%. Ну, а с учётом деталей, произведённых по иностранной лицензии — от 80 до 90%. Южная Корея не имеет достаточных компетенций в области двигателей, авионики и авиационных вооружений. Кроме того, у "корейца" нет внутреннего грузового отсека, то есть вооружение крепится только к внешним 10 точкам подвески.

В заключение можно сказать, что, несмотря на весьма скромный дебют в области условно самостоятельного самолётостроения, южнокорейский ОПК всё же намерен вывести истребитель на международный рынок. Так, ВВС Индонезии уже сделали предварительный заказ на 40 единиц KF-21.

А тем временем в Стране восходящего солнца…

Фудзияма, Япония

Любые новые высокотехнологические разработки Южной Кореи неизменно болезненно воспринимаются по ту сторону Цусимского пролива — в Стране восходящего солнца. Сеул не может простить Токио не только 30-летнюю оккупацию начала ХХ века, но и долговременное технологическое превосходство. Сейчас Южная Корея, казалось бы, наверстала отставание, но Япония упорно стремится вырваться вперёд — в том числе в области военного авиапрома.

В 2005 г. Токио принял решение о разработке нового двухдвигательного истребителя-невидимки пятого поколения с условным обозначением F-X. Тогда же стало известно, что новый проект машины, предназначенной для завоевания превосходства в воздухе, финансисты островного государства оценили в почти 13 миллиардов долларов США при серийной стоимости одного борта порядка 250 миллионов долларов.

Ожидается, что "японец" будет габаритнее американского F-22 и, соответственно, с большим боевым радиусом. Согласно имеющимся данным, это будет двухкилевой истребитель интегральной схемы со стреловидным крылом с развитыми наплывами.

По вооружению он вряд ли уступит южнокорейскому собрату. То есть не исключено, что, помимо, 10 точек подвески, он будет обладать и грузовым отсеком с внутренними ракетным и бомбовым вооружением.

Справка:

В 2016 г. ведущая компания в области создания нового истребителя — "Mitsubishi Heavy Industries" (MHI) — создала прототип X-2. Его лётные испытания продолжались 2 года. В результате было принято решение о перезапуске всей программы в 2018 г. Официальный заказ был снова получен MHI только в ноябре 2020 г.

С точки зрения незаметности F-X призван превзойти KF-21. Он должен стать полноценным аппаратом пятого поколения. Для этого японские инженеры намерены использовать композиционные материалы, а также фазированную антенную решётку, не уступающую российским и американским разработкам в этой области. Предусмотрено и управление роем беспилотных аппаратов, а также создание новой авионики, подчиняющейся даже голосу или взгляду пилота. Говорят в Токио и о создании принципиально новых силовых установок для моторизации перспективной крылатой машины.

Ожидается, что прототип появится уже в 2024 г. Далее, по плану местного оборонного ведомства, аппарат ждут, как всегда, лётные испытания, которые продлятся, как минимум, до 2028 года. Получается, что в полки истребитель поступит не ранее 2035 года. К этому времени должен окончательно уйти в историю Mitsubishi F-2, основной истребитель Страны восходящего солнца.

В этой связи трудно не заметить определённые технические нестыковки по срокам. Так, японские двигателисты, компания IHI Corp., совместно с британской корпорацией Rolls-Royce обещают снабдить самолёт принципиально новой силовой установкой — XF9-1. И это всего лишь за каких-нибудь 2-3 года! Дело в том, что первое упоминание XF9-1 относится к 2019 г.

Конечно, можно предположить, что работы в этой области начались ещё в 2005 году, когда в Токио впервые заговорили о новом истребителе. Но вряд ли 16 лет подряд Японии удавалось держать в тайне создание нового двигателя — тем более что проект был полностью перезапущен год назад. Между тем создание нового двигателя требует, в среднем, от 10 до 15 лет работы и считается ещё более сложным проектом, чем создание нового самолёта.

То же относится и к новейшей авионике, которой решили оснастить самолёт. Дело не в том, что Страна восходящего солнца способна породить весьма продвинутые решения в этой области, а в том, что в авиастроении называется "наработкой на отказ". Иными словами, надёжность создаваемых систем, которая проверяется только временем и бессчётными испытаниями.

Ну а пока и Сеул, и Токио ничем не подтвердили свои возможности строить истребители пятого поколения, которые если и летают, то в конце 2021 года исключительно в виртуальном пространстве.