Российское небо не проходной двор: американским бомбардировщикам здесь не место

В среду, 20 октября, крупнейшие информационные агентства страны сообщили о появлении над акваторией Чёрного моря двух американских стратегических бомбардировщиков, направлявшихся в сторону российской границы. В воздух были подняты два истребителя Су-30, которые вынудили пилотов США изменить маршрут полёта. Подобные участившиеся провокации вызывают серьёзную тревогу, поскольку способны обернуться вооружённым нападением, как это произошло в 1950 году.

Су-30

"Безопасный аэродром"

Во время войны в Корее незначительные нарушения американскими лётчиками воздушных границ СССР и боестолкновения с советскими пилотами происходили на регулярной основе. Для безопасности базирования советских самолётов на Дальнем Востоке командование ВВС приняло решение о переводе 821-го истребительного авиаполка 190-й истребительной дивизии на расстояние в 100 километров от границы на аэродром "Сухая речка".

На новое место базирования самолёты и личный состав авиаполка прибыли утром 8 октября 1950 года. Однако спокойно обосноваться в новом месте дислокации лётчики не успели. Около пяти часов дня в воздухе раздался гул моторов и над аэродромом на бреющем полёте прошли два новейших истребителя ВВС США F-80 "Шутинг стар". Увидеть в ста километрах от границы американские военные самолёты никто не ожидал. Поскольку официально военных действий с американцами СССР не вёл, советские пилоты с интересом наблюдали, что незваные гости будут делать дальше.

Тем временем истребители ВВС США пересекли территорию аэродрома, развернулись и легли на обратный курс. Очевидно, осознав, что с земли им ничего не угрожает, американцы произвели интенсивный обстрел находившихся на взлётно-посадочной полосе советских самолётов. Пулевые пробоины получили семь воздушных машин, а один из самолётов полностью сгорел. Американцы как ни в чём не бывало удалились в сторону государственной границы СССР.

По логике вещей, находившиеся на аэродроме советские пилоты должны были поднять в воздух уцелевшие самолеты, нагнать американцев и дать бой. Однако этого не произошло. Причиной безнаказанности пилотов американских истребителей стало существенное превосходство их самолётов в скорости. На "Сухой речке" в тот момент времени находились лишь полученные по ленд-лизу в годы войны "Кингкобры". Догнать на них F-80 "Шутинг стар" было технически невозможно.

Наглая ложь

Кремль и Белый дом, коллаж

После того как об инциденте доложили руководству страны, в Москве посчитали, что американцы перешли все допустимые границы. Спустя сутки на ковер к Министру иностранных дел Андрею Громыко для предоставления объяснений был вызван представитель посольства США У. Барбур. При этом сам посол США в тот день неожиданно "заболел". Очевидно, в Вашингтоне понимали, что из-за действий их лётчиков в Приморье может разразиться крупный международный скандал.

Американскому дипломату была вручена нота протеста с требованием самым тщательным образом расследовать произошедший инцидент и сообщить о результатах в советский МИД. Спустя несколько дней в обозначенные А. А. Громыко сроки Вашингтон направил советскому правительству и Генеральному секретарю ООН подробное объяснение произошедшего на "Сухой речке" "недоразумения". По сообщению американцев, расстрел советского аэродрома оказался ошибкой пилотов, о которой американская сторона сильно сожалеет и приносит свои извинения.

По версии пилотов ВВС США, их истребители направлялись для выполнения боевого задания по уничтожению самолётов северокорейцев на аэродроме в городе Чхонджин, но в условиях плохой видимости заблудились и вышли к "Сухой речке". Ошибочно приняв советский военный объект за северокорейский аэродром, пилоты американских истребителей произвели атаку. При этом американцы настаивали на том, что в тот день была высокая облачность, навигационное оборудование дало сбой, а топлива у лётчиков оставалось лишь на обратную дорогу. В связи с этим атака была произведена второпях. Понять, что огонь ведётся по советским самолётам, американские пилоты якобы не успели.

В качестве наказания командованием ВВС США был снят с должности командир авиационного соединения, чьи лётчики допустили данную ошибку, а пилотам объявили строгое дисциплинарное взыскание. Кроме того, президент США Гарри Трумэн лично извинился перед советской стороной за своих подопечных, пообещав компенсировать все материальные потери.