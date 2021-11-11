Военный эксперт: для США эсминец Zumwalt как “чемодан без ручки”

Что не так с супердорогим американским эсминцем Zumwalt, почему его разработка не имеет смысла и как появление гиперзвуковых ракет повлияло на будущее больших военных кораблей, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Дорогое удовольствие

— Военно-морские силы всегда были самой сильной стороной США. Иногда мне люди говорят: "А в чём вообще не силён ВМФ США?" Например, в том, что у них нет ни одного боевого ледокола. У них много чего нет. У них подлодки только проходят программу перевооружения, а у нас она давным-давно идёт. У них и с надводными кораблями, авианосцами большая проблема: только 2-3 из 12 находятся в океане, остальные на перманентном ремонте. Просто Голливуд создал красивую картинку США и их военно-морских сил.

Сегодня речь пойдёт о "замечательном" эсминце Zumwalt. Американцы читают "Замволт", французы говорят "Зюмвальт". Существует аж три таких эсминца. Это я о "плавающем чемодане без ручки" — не я его так окрестил, а моряки многих других стран. Эсминец с самого начала явился трудным дитятей для военно-морских сил США. Потому что он, так же как и их новейший истребитель F-35, оказался слишком дорогим: за один 2016 год на развитие эсминца было потрачено пять миллиардов долларов.

У всей программы астрономическая цена — 22 миллиарда долларов. То есть каждый борт тянет на четыре миллиарда долларов. Хотя корабль не обладает главным калибром.

Zumwalt предназначался для того, чтобы под него поставить рельсотрон. Но программа не удалась: один выстрел рельсотрона потреблял электроэнергии, как средний город где-нибудь на Оклахомщине. Разработчики решили вооружить корабли другим оружием, от которого опять только-только отказались. Речь идёт о пушке в рамках программы SC-21 (программа создания эсминцев). Это ствольная корабельная артиллерия с дальностью 150 километров. Для надводных кораблей снаряд LRLAP (дальнего действия) стоит от 800 тысяч до миллиона долларов. Это стоимость крылатой ракеты "Томагавк".

Сначала хотели сделать 2000 снарядов, в итоге сделали 90, а надо ещё эти калибры пристреливать. В общем, комиссия решила, что не нужно уже готовым кораблям плавать с такими калибрами.

А каждый калибр весит 103-104 тонны, с артиллерийской установкой. У эсминца ещё есть 80 крылатых ракет (никто не видел их в действии). Но у любой подводной лодки класса "Огайо" их 152-154 единицы. Решили снять главные калибры, а взамен поставить пусковые установки для гиперзвуковых ракет. Год назад американцы показали деревянную сверхтонкую болванку: непонятно даже, на что накручивать боевую часть. Испытаний не показали, а показали только этот макет, закреплённый на точках внешнего крепления на подвеске под крылом. Гиперзвуковая ракета испытывается, похоже, на самолёте, а тут корабельная установка — разница есть. Потребуется 3-10 лет, чтобы хоть что-то полетело правильно, но собираются тем не менее Zumwalt снабжать этой гиперзвуковой установкой. Американское издательство несколько дней назад сообщило, что установок будет 12 на каждом корабле. Назвали их красиво: Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (гиперзвуковые ракеты промежуточной дальности для быстрого удара). Conventional, потому что они не будут нести ядерного заряда: хватит гиперзвука, чтобы убить всех. Ещё красивое название Dark Eagle — "тёмный орел". Американцы всегда же у нас орлы.

Есть фотографии, как гиперзвук проходит испытания на базе 17-й бригады полевой артиллерии армии США. Как проходит, непонятно, потому что нет:

видео,

результатов.

Ложка мёда в бочке дёгтя

— Есть ли у Zumwalt что-то хорошее? Есть. Из-за специфической формы он в 50 раз уменьшает эффективную площадь рассеивания. Его видно в 50 раз меньше на радарах и локаторах, чем любое другое плавсредство. Но это же не рейдер, то есть не одинокий корабль, который уничтожает какую-либо цель. Эсминец ходит в составе АУГ (авианосной ударной группы):

авианосец,

эсминцы,

подлодки,

корабли сопровождения.

Хорошо, он один не будет заметен, а что, авианосец тоже не будет заметен? У него такая специфическая палуба, что не заметить его невозможно.

Зачем тогда этот сверхъестественный эсминец, непонятно. Стоил ли он тех денег, которые на него потратили? Каким образом на него смонтируют гиперзвук, которого не существует? Ясно одно: Штаты не знают, как оправдать потраченные безумные средства, сравнимые с половиной годового бюджета обороны Российской Федерации.

Несмотря на то, что у них появились хорошие противокорабельные ракеты (ПКР) LRASM AGM-158, трём эсминцам было придумано новое назначение. Теперь они должны уничтожать одинокие корабли в океане. Как уничтожать? Где в ХХI веке одинокие корабли? Он подлодки будет уничтожать?

Я про новые американские ПКР сказал не просто так. Если враждебная цель объявится на кромке территориальных вод США, то у них тоже ведь есть авиация. В отличие от F-35, у них есть хорошая авиация, есть береговые батареи. Зачем им какой-то Zumwalt? Тем более что придётся исправлять бесконечные поломки на ходовых испытаниях даже нынешних трёх прототипов. Первый, USS Zumwalt, имел большие проблемы с электрооборудованием несколько месяцев назад. У второго, "Микаэла Монсура", должны турбину менять, потому что лопатки оказались повреждены. Про третий, "Линден Джонсон", я пока ничего не слышал.

После появления гиперзвуковых ракет строить колоссальные корабли, пусть даже с гиперзвуковыми установками, бессмысленно.

Потому что маленький кораблик, у которого есть установка, выпустит ракету со скоростью 12 махов, и она продырявит большой корабль. Не существует пока систем ПВО для таких ракет. Возможно, появятся.