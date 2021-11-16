"Крокодиловы слёзы": эксперт объяснил реакцию в США на "космический мусор" вокруг МКС

Россия находит контрмеры против американского космического оружия, с этим связаны "крокодиловы слёзы" США по поводу "испытания" российского противоспутникового оружия, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

США возмутились угрозой "уничтожения МКС" со стороны России

"Роскосмос" в своих первых сообщениях не отрицает запуск противоспутниковой ракеты, которая, по сообщениям из США, уничтожила вышедший из эксплуатации советский спутник.

Между тем США по различным линиям обвинили Россию в том, что она поставила под угрозу безопасность космонавтов на Международной космической станции

"Мы осуждаем безжалостное испытание России", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен .

Американское космическое агентство (НАСА) присоединилось к критике.

"Я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим подходом, — сказал глава НАСА Билл Нельсон, который уточнил, что "невозможно себе представить, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов".

Космическое командование вооруженных сил США подтвердило, что зарегистрировало на низкой околоземной орбите более 1500 отслеживаемых обломков., которые распадутся на сотни тысяч более мелких обломков и "останутся на орбите годами, а возможно, и десятилетиями".

Это означает "значительный риск для экипажа Международной космической станции и другой пилотируемой космической деятельности, а также для спутников нескольких стран", заявили в ведомстве.

Представитель Госдепа Нед Прайс пообещал, что США вместе с союзниками и партнерами выработают ответ на эти испытания. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что российская сторона не предупредила США о проведении испытаний.

По данным аналитической компании космической отрасли Seradata целью ракеты был старый советский спутник Kосмос-1408 (1982-092A), запущенный в 1982 году, который не работал в течение десятилетий.

Оружие, с помощью которого была сбит спутник, называется в США ракетой А-235 ("Нудоль"). Об этом указывает сообщает в своём твите астроном в Центре астрофизики Джонатан МакДауэлл.

"Роскосмос" не отрицал, но и не подтвердил ракетный удар

Приоритетом для "Роскосмоса" было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа Международной космической станции, заявила госкорпорация.

"Орбита объекта… отошла от орбиты [Международной космической станции]. Станция находится в зеленой зоне ", — написало агентство в "Твиттер".

"Фантазиям Госдепа нет предела. Россия не занимается милитаризацией космоса, — сказал "Интерфаксу" зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин. По его словам, США, говоря о недопустимости испытания оружия в космосе, сами при этом такие вопросы активно продвигают.

Отметим, что первыми испытания подобного оружия были проведены Китаем в 2007 году, затем США — в 2008. Индия провела испытания в 2019 году. Израиль имеет подобную систему — Arrow-3.

США испытания других всё время критикуют, хотя в 2015 году ещё раз повторили удар по своему спутнику.

Чем вызваны "крокодиловы слёзы" американцев по судьбе МКС

В комментарии для Pravda. Ru военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что, чтобы говорить был ли пуск российской противоспутниковой ракеты или нет, надо дождаться сообщения из Министерства обороны РФ.

Эксперт напомнил, что США не проливали "крокодиловы слёзы", когда уничтожили свой спутник, как неисправный, который, по их словам мог якобы угрожать падением обломков на крупные мегаполисы, что привело бы к жертвам и разрушениям.

Юрий Кнутов предположил, что нынешние "крокодиловы слёзы" американцев по судьбе космонавтов на МКС связаны с тем, что Россия нашла противооружие на "американские аппараты Boeing X-37, которые могут нести до 6-ти ядерных боеголовок, причем каждая из них по мощности такая же, как сбросили на Хиросиму и Нагасаки".

Этот корабль-носитель, по его словам, может выйти на высоту 80 км, сбросить ядерный боеприпас или несколько ядерных боеприпасов и снова уйти в космос. Подлетное время ракеты — 1-2 минуты, и что-либо сделать за такое время ни одна система противоракетной обороны не сможет, а когда аппараты находятся на теневой стороне Земли, то российские и китайцы специалисты и вовсе его не видят, подчеркнул эксперт.

Однако выяснилось, что есть спутник Космос-2542 (матрёшка), "который за таким носителем ядерного оружия будет ходить, он увидит, что он начинает снижаться и входить для того, чтобы совершить атаку, тогда он применит оружие и уничтожит этот Boeing X-37", сказал Юрий Кнутов.

То есть, по его словам, эффективность программы США, на которую они потратили десятки миллиардов долларов, сведена к нулю.

"Гонку вооружений в космосе осуществляют США, осуществляют колоссальными темпами, они стараются об этом не писать, прячут свои военные программы под спутники двойного назначения. Тот же Илон Маск, который планирует 12 тысяч спутников разместить вокруг Земли для скоростного интернета, это, в первую очередь, военная программа, которая сможет обеспечивать американских военных в любой точке Земли доступом к Пентагону, любому командованию", — заключил Юрий Кнутов.

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