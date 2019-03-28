Индия сбила спутник ради победы на выборах Моди

Чего только не делают политики, чтобы переизбраться на второй срок. Индийский лидер Нареандра Моди за две недели до выборов объявил, что Индия сбила ракетой спутник. Милитаризация космоса набирает обороты.

Индия стала четвертой страной в мире, способной сбить ракетой спутник в космосе, объявил премьер-министр, гарантировав, тем не менее, что он не желает "создавать атмосферу войны". "Это момент гордости для Индии", так как она присоединяется к "сверхдержавам космоса" — США, Китаю и России, добавил Моди.

По его словам, индийское военное исследовательское агентство DRDO в среду уничтожило индийский спутник на низкой околоземной орбите ( 300 км) ракетой, запущенной с острова в восточной части штата Одиша. "Миссия Шакти" ("Сила" на хинди) длилась три минуты.

Программы уничтожения спутников такие же старые, как и сами спутники. Первая опытная ракета, созданная для этой цели - американская Bold Orion, была испытана в 1958 году, всего через несколько месяцев после запуска Советским Союзом первого спутника. Первое удачная операция была осуществлена Москвой через десять лет с использованием "спутника-убийцы", который взорвалсяна орбите вблизи своей цели.

Соединенные Штаты сделали это в 1985 году, ликвидировав один из своих научных спутников, ракетой, выпущенной истребителем F15. 11 января 2007 года Китай ракетой взорвал один из своих метеорологических спутников на высоте 800 км. По словам Аджая Леле из Института оборонных исследований и анализа в Нью-Дели, цитируемого Reuters, именно китайские испытания убедили Индию запустить собственную программу противоспутниковых ракет.

Главная опасность в том, что полученные обломки, летящие с высокой скоростью вокруг Земли, могут уничтожить один из тысяч спутников на орбите или повредить Международную космическую станцию (МКС). Так китайское испытание породило более 3500 обломков. В 2016 году только 500 из них распались в атмосфере.

По мнению ведущего научного сотрудника отдела Института космических исследований (ИКИ) РАН Натана Эйсмонта, обломки индийского космического аппарата не угрожают безопасности МКС, однако могут создать угрозу при запуске на орбиту грузового корабля "Прогресс МС-11" 4 апреля. Эксперт пояснил "РИА-Новости", что обломки на высоте 300 километров могут просуществовать до полугода, создавая опасность для всех запусков.

"МКС летает на высоте 400 километров, а спутник сбили на более низкой орбите. Но разлет осколков мог пойти и наверх, тогда, конечно, какие-то угрозы будут. Стопроцентной гарантии нельзя дать", — сказал эксперт.

Милитаризация космоса набирает обороты. Тот, кто будет контролировать космическое пространство, будет контролировать то, что находится под ним. Создаются космические войска, которые вооружаются аппаратами, способными выводить ракеты в космос и оттуда наносить удары. Сегодняшний научный прорыв связан с созданием космического оружия в виде электромагнитных помех и лазеров с высокой энергией импульса, способных поражать спутники на расстоянии сотен километров.

Что же, учитывая, соперничество Индии и Пакистана, ждем следующего убийцу спутников в лице Исламабпда. Тем более, что "разрушить спутник гораздо проще, чем перехватить баллистическую ракету". Об этом заявил сказал Жан-Винсент Бриссет, специалист по обороне в Институте международных и стратегических отношений (Iris), Франция. Он указывает, что "траекторию и позицию спутника можно узнать заранее".

Фото: Twitter

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