"Русские матрешки" в космосе: в США боятся российских спутников

Руководитель недавно сформированных Космических войск США генерал Джон Реймонд выразил сильную обеспокоенность работой российских спутников "Космос-2542" и "Космос-2543" вблизи американского аппарата USA-245.

"Мы рассматриваем такое поведение как необычное и тревожное. Наше правительство выразило свою озабоченность Москве по дипломатическим каналам", — заявил генерал журналу Time.

Отметим, что спутник "Космос-2542", отправленный на орбиту в ноябре прошлого года, контролирует рабочие процессы других объектов РФ. Неудивительно поэтому, что аппарат создан так, чтобы совершать определенные маневры и изменять траекторию.

"Русская матрешка" в действии

Несмотря на штатную работу комического объекта, США всерьез обеспокоены. Руководитель Космических США даже приписал спутнику некие удивительные свойства.

"Российский спутник пробыл на орбите менее двух недель и, как ни странно, раскололся надвое. Когда наши специалисты присмотрелись, они увидели, что второй, меньший спутник, каким-то образом "родился" от первого. То, как я себе это представляю, похоже на русскую матрешку. Второй аппарат вышел из первого, — рассказал генерал Реймонд.

Генерал указал на то, что российские спутники довольно умно устроены, а их работа якобы направлена именно на то, чтобы следить за американскими "коллегами".

"Космос-2542" может наблюдать USA-245 с одной стороны, когда оба спутника выходят на солнечный свет. Когда же они погружаются в земную тень, "Космос" перемещается на другую сторону", — заявил Реймонд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как должны выглядеть Космические войска США.