В США назвали 5 самых быстрых боевых самолетов мира

Обозреватель одного из американских интернет-порталов составил список из пяти самых быстрых боевых самолетов мира. Стоит отметить, что в ТОП-5 вошли сразу несколько истребителей, созданных еще в Советском Союзе.

На первом месте оказался американский беспилотный космический корабль Boeing X-37. Составитель материала отметил, что воздушное судно способно входить в земную атмосферу на скорости, которая превышает звуковую почти в 16 раз. Однако не очень понятно, почему X-37 оказался в списке, поскольку он не является серийным боевым самолетом.

В издании отметили, что самый быстрый истребитель, который сейчас находится в эксплуатации — это боевой самолет МиГ-25, который в НАТО называют "Летучей лисицей". Даже в наши годы характеристики "Лисицы" впечатляют — самолет может разгоняться до скорости в 3,2 маха. И это с учетом того, что впервые МиГ-25 поднялся в небо более пятидесяти лет назад — в 1964 году.

Еще один истребитель советского производства оказался на четвертой позиции — это МиГ-31, который впервые взлетел в 1971 году. Крейсерская скорость самолета достигает отметки в 2,35 маха, а максимальная допустимая скорость — 3400 км/ч.

Пятое место занял известный истребитель Су-27, который был разработан в ОКБ Сухого. Отмечается, что четыре таких боевых самолета принадлежат Военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки. Набирая высоту в 11 000 километров, Су-27 может разгоняться до 2500 км/ч.

Также в рейтинге оказался еще один американский боевой самолет — это F-15Е. Максимальная скорость данного истребителя достигает 2660 км/ч.

Фото: Pravda.Ru

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