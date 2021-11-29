О дутых ценностях, или Об американском истребителе VI поколения

В конце ноября российскую блогосферу до мозга костей потряс американский рекламный ролик о появлении в Штатах "реально" летающего истребителя шестого поколения под условными литерами F/A-XX. Не в меру впечатлительные граждане не преминули немедленно заверить свою паству: мол, не только такой прототип есть и летает, но он ещё и спутники способен сбивать!

Макет истребителя шестого поколения

"Viel Lärm um nichts" или "Много шума из ничего"

К сожалению для мечтателей, красивые легенды нередко разбиваются о грубую логику фактов. Давайте разберёмся в том, что действительно имело место быть.

В основе победоносных криков любителей американского авиапрома можно обнаружить короткую видеозапись с компьютерной графикой и закадровым голосом. Автор материала вопрошает аудиторию: "Не пора ли США создать такой истребитель, который может поражать спутники?" И сам себе отвечает: "Да, давно пора! Ведь русские и китайцы уже давно ведут подобные программы!" То есть даже создатели красивого фантазийного ролика не заявляют, что такой истребитель у Америки есть, а только говорят, что, мол, пора на эту тему слегка задуматься.

Далее в короткометражном материале сообщается о "vision" корпорации-разработчика на проблему создания такой чудо-техники. И ни единым словом не говорится, что хоть как-то Пентагон (и доблестный американский авиапром) на одну йоту приблизился к заветной цели.

Однако дыма без огня не бывает. И неожиданный вброс американского рекламного материала, поколебавшего хрупкое душевное равновесие некоторых наших соотечественников, тем не менее, имеет свою подоплёку.

Горькая правда и художественный вымысел

Истребитель

Одиннадцать лет назад в профессиональной американской прессе, пишущей о новейшей технике, появился ряд сообщений об истребителе VI поколения, разработкой которого занимаются за океаном.

По некоторым данным, такая программа изначально велась около 20 лет назад инженерами корпорации Boeing, но потом была тихо свёрнута. Похоже, в 2010 году её решили возродить. В 2011 г. рисунок футуристического вида техники с подписью "F-X" был продемонстрирован на салоне "EAA AirVenture" (Experimental Aircraft Association), прошедшем в Ошкоше (Oshkosh, штат Висконсин, США). Заметим: всего лишь рисунок! Тем не менее, в ходе этого мероприятия профессионалы "случайно" обмолвились, что да, дескать, разработки ведутся, и в серию инновационный аппарат пойдёт уже к 2030 году.

Через девять лет — в 2020 году — стало известно, что у Пентагона существуют два проекта для достижения "господства в воздухе". Якобы глобальные капиталовложения на эти научно-проектные работы составляют около 1 млрд долл. Некоторые источники даже уточняли, что одна программа ведётся по заказу ВВС США для подготовки замены F-22, а вторая — для ВМФ, с целью списания отслужившего своё F/A-18 "Super Hornet". Тогда же, около года назад, пришло и очередное уточнение: новые американские орлы поступят в полки в период с 2025 по 2030 годы. Заметим, что никаких данных, подтверждающих эти далеко идущие планы, продемонстрировано не было.

Похоже, что все псевдо-профессиональные гипотезы строились на сообщении, сделанном в сентябре 2020 года 13-м помощником по закупкам, технологиям и логистике министра военно-воздушных сил (ВВС) США Уиллом Ропером. Он, в частности, сообщил, что уже якобы построен один летающий прототип "F-X". На вполне разумные просьбы предоставить информацию о количестве экземпляров и основных лётно-технических и тактико-технических характеристиках перспективной техники ответа ожидаемо не поступило. Также осталось неизвестным, какая корпорация и на какой площадке разрабатывает новый боевой аппарат. Отказался Ропер и уточнить, на какой базе состоялось воздушное "крещение" долгожданного первенца. В общем, надо верить по принципу:

"Верую, ибо абсурдно".

На самом деле, практически невозможно скрыть детали создания новой техники — тем более, самолёта шестого поколения, когда в мире только Россия, США и Китай подтверждённо обладают истребителями даже пятого поколения.

Справка:

Судя по косвенным и инсайдерским данным, истребитель шестого поколения может быть создан по схеме "летающее крыло". В отличие от рисунков, продемонстрированных в Ошкоше, он не может обладать лучевым оружием в обозримой перспективе, так как все попытки создания боевого лазера с химической накачкой в США провалились и не пошли в серию. Твердотельные же боевые лазеры с диодной накачкой только в самом начале пути. F/A-XX должен также отличаться сниженной радиолокационной заметностью. Он должен быть способен на сверхзвуковой бесфорсажный полёт при тяговооружённости порядка 1,4-1,5 и динамическом потолке от 30 до 35 километров.

Помимо вышеперечисленных характеристик, истребитель должен обходиться без внешней подвески из-за специфической аэродинамической формы. Его боевой радиус действия не может быть меньше 2500-3000 км, что предполагает — внимание! — повышенный расход топлива на скоростях не ниже 3 Махов (к примеру, российский МиГ-31К уверенно летает на трёх скоростях звука).

Оставим даже за кадром создание принципиально новой авионики с перекрытием задней и передней полусфер обзора, чего на сегодня нет у хвалёного F-35. Также необходимо предусмотреть полностью беспилотную версию и отработать взаимодействие обитаемого аппарата с роем беспилотников, на что способны уже летающие истребители пятого поколения как в России, так и в США.

В итоге, можно сделать вывод, что создание столь сложной техники предполагает разработку принципиально новых видов изделий на ряде производств авиационного кластера. Такие исследования, на которые в настоящее время пока нет даже и намёка, доводятся годами и быстро становятся известными в среде профессионалов далеко за пределами страны.

Наконец, есть и ещё одна важная деталь, которая в корне убивает горячечные фантазии Роупера и развеивает дым от роликов и рекламных рисунков. Любой профессионал знает, что для создания нового вида авиатехники необходимо сконструировать изделие, превосходящее по сложности сам планер и авионику, равно как и другие компоненты нового изделия: речь идёт о силовой установке.

Срок создания нового авиационного двигателя занимает гораздо больше 10 лет и стоит много миллиардов тех самых американских долларов. Поэтому ясно, что рассчитанные на обывателя заявления о — аж! — одном миллиарде долларов, щедро выделенном Пентагоном на целых две (!!) программы создания новых истребителей ничего, кроме сардонической усмешки, вызвать не могут.

Помимо всего прочего, подъём в воздух прототипа предполагает долгие лабораторные исследования на стационарных образцах для проверки силовой установки, прочностных характеристик планера и т. д. И даже если всё это удалось осуществить с безумным ускорением по времени и в обстановке строжайшей секретности, уж такое событие, как взлёт нового прототипа, никак незамеченным для иностранных спутников пройти не может. В космическую эру живём, господа! Так что, если не пугать впечатлительных домохозяек и блогеров, говорить о создании техники такого уровня Пентагону, мягко говоря, пока ещё рано.

В то же время следует напомнить, что Счётная палата Конгресса США (Government Accountability Office — GAO) нашла у давно летающего F-35, отпраздновавшего свой пятисотый экземпляр, 966 конструктивных недоработок. Разве можно замыслить создание нового истребителя — да ещё принципиально нового поколения — при таких проблемах с уже существующей серийной машиной? Вряд ли.

А зачем он вообще нужен?

Истребители шестого поколения в том виде, в котором их решили разработать в своё время в США, утратили свой смысл после появления гиперзвукового оружия и ряда других разработок, благодаря которым Россия вырвалась далеко вперёд.

Зачем создавать дорогостоящую технику, которая может стать лёгкой мишенью для гиперзвукового оружия? Кроме того, при возможности удара систем ПВО по околоземной орбите незачем тратиться и на атмосферные истребители, поднимающиеся с человеком на борту на границу ближнего космоса.

В то же время создание настоящего атмосферного воздушного судна, способного выходить в космос, американцам явно не по зубам в то время, как Россия уже давно ведёт исследования в этой области, причём часть их даже в кооперации с европейцами. При этом, мы не трубим о своих успехах, а упорно работаем. Но это, как говорится, так — к слову…