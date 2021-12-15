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Автор Александр Шторм

США поставят в ЕС ракеты: до Москвы лететь семь минут

Силовые структуры » Министерство обороны

Российская армия намерена провести на западной границе серию учений в ответ на развёртывание в Европе американских ракет среднего радиуса действия, сообщили в министерстве обороны.

США поставят в ЕС ракеты: до Москвы лететь семь минут

Планируется задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут использовать ядерные боеголовки (спецБЧ).

Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, так Москва реагирует на новую активность артиллерийского командования, которое в прошлом веке осуществляло руководство ракетными системами средней дальности Pershing.

Напомним, в ФРГ снова начинает работу 56-е артиллерийское командование вооружённых сил США — его ещё называли "страхом политбюро ЦК КПСС". Почему? Подлётное время до первых ядерных взрывов на территории СССР — считанные минуты, а вот "ответно" поставить ракеты на Кубу американцы Союзу не дали…

Идея о реанимации этого подразделения возникла после выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее оно работало в 1963–1991 годах и контролировало ракеты средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей дальности (от 500 до 1000 километров) в Европе.

Германия готовится принять новые баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM), дальность действия которых может в конечном итоге превысить 310 миль (500 километров), пишет американское издание Drive.

Этот американский привет "Искандерам" должен поступить на вооружение в 2023 году. Не факт, что это им действительно поможет почувствовать себя в безопасности, но логика и разум в альянсе уже давно не котируются.

При дальности действия в 800 километров, теоретически, какая-нибудь Польша может оказаться способной нанести удар по основным военно-стратегическим районам западной России, по Москве и Санкт-Петербургу.

Под ударом также могут оказаться объекты:

  • Нижнего Новгорода,
  • Иванова,
  • Ульяновска,
  • Самары,
  • Оренбурга
  • Саратова.

И другие города, возле которых расположены важные военные и военно-промышленные объекты, в том числе входящие в состав Стратегических ядерных сил (СЯС) РФ.

России такое положение вещей понравиться не может по определению.

Руководство НАТО утверждает, что такие вооружения будут без ядерных зарядов. Рябков по этому поводу сказал, что "к НАТО как альянсу доверия нет в принципе". То есть разговор уже ведётся о военно-техническом ответе со стороны России. Она может разместить ракеты среднего радиуса действия с ядерным оружием на своих западных границах.

С учётом того, что "Искандеры" могут нести ядерную боевую часть, Европе тоже будет о чём подумать. Ранее анонсировалось, что Россия разработает и поставит на дежурство наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, напомнил военный эксперт, полковник в отставке Николай Эльбекчиев.

Так что если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, то военный ответ они получат по полной программе. По этому поводу обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник Виктор Баранец в интервью Pravda.Ru сказал, что это означает следующее.

  1. Россия проведёт перегруппировку войск на тех направлениях, где НАТО будет угрожать сильнее всего.
  2. Пройдёт перенацеливание ракетных систем. В случае признаков агрессии НАТО базы в Германии, либо в Польше, или в Прибалтике будут уничтожены в первую очередь.
  3. Россия может выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Так что НАТО всё-таки стоит задуматься, стоит ли активность и стремление к доминированию возможных "огненных" результатов.

Почему Россия не размещает свои ракеты вблизи границ США?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато пентагон сергей рябков
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