"Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц

С двадцатых годов уже теперь прошлого столетия лучшие умы стали задумываться над возможным улучшением человека для превращения его в совершенную боевую машину. На коллективном Западе такие исследования велись в Германии, Франции, США и Великобритании.

Некоторые скандальные подробности опытов по созданию супербойца уже теперь выплывают наружу. Так, в 2018 году в Великобритании под эгидой министерства обороны было открыто финансирование для реализации программы "Global Strategic Trends — The Future Starts Today and Future Operating Environment 2035". Она входит в направление, получившее громкое название "Улучшение человека — расцвет новой парадигмы". Речь, в частности, идёт о создании настоящего "универсального солдата будущего", эдакого киборга "без страха и упрёка".

Манифест западных изуверов в погонах

Программный документ или, иначе, своеобразный "манифест" проекта, охватывающий все стратегические аспекты существования цивилизации на Земле, доступен в глобальной Сети. Как подчёркивают авторы, их выводы строятся на основе результатов исследований, проведённых не позднее 2014 года. В числе наиболее перспективных направлений работы числится и такое, как психобиомоторное улучшение солдата будущего. Вот каким образом это формулируют британские военные аналитики:

"К 2035 году удастся добиться положительных результатов в области улучшения физических и когнитивных способностей человеческого организма при помощи биомеханических систем, экзоскелетов и протезов, сенсоров и индивидуальных технических устройств, а также медицинских препаратов, улучшающих память. Синтезированные в лабораториях биокомпоненты позволят создать новый биоматериал. Но такие исследования могут привести и к патогенным результатам — в том числе, и появлению новых возбудителей болезни, которые могут быть случайно или преднамеренно выпущены в окружающую среду, что приведёт к возникновению или расширению той или иной пандемии. Не исключено, что к 2035 году будет создано и генетическое оружие".

Напомним, что речь идёт не о фантастическом романе, а о планировании исследований внешнеоборонного ведомства Объединённого Королевства. Итак, сразу в трёх областях британцы ведут работы для создания идеального солдата, который, если верить манифесту их министерства обороны, может появиться всего через каких-то полтора десятка лет — к 2035 году.

Можно уточнить, что первое из официально продекларированных в документе направление исследований натовских военных лабораторий ничуть не удивляет: разработка экзоскелетов и боевых протезов соответствует общемировому процессу индивидуального оснащения нового поколения для пехотинцев. Такие боевые костюмы уже существуют как в России (это несколько модификаций "Ратника"), так и за рубежом — например, во французской армии используется экипировка "Рысь" ("Lynx").

А вот два других аспекта, обозначенных в программе, носят откровенно античеловеческий характер. Первое из них — невинно описанное как "улучшение когнитивных способностей" — на самом деле подразумевает внедрение в мозг пациента инвазивных устройств, улучшающих контроль над человеческим телом.

В мозг жертвы "улучшения" вживляются сенсоры и электроды, а также другие дополнительные девайсы, буквально превращая человека в киборга. К сожалению, это уже не фантастика, а реальность. За успешно выполненное задание солдат может получить нейронное "вознаграждение".

Слабый электрический импульс простимулирует "центр удовольствий", находящийся в миндалевидном теле правого полушария мозга. В результате, согласно работам нейробиологов из университета Макгилла (Монреаль, Канада) Джеймса Олдса и Питера Милнера, человек может испытать настоящий оргазм, переходящий в непрерывную эйфорию. Разумеется, здесь существует эффект привыкания: единожды получив такие сильные положительные эмоции, солдат будет стремиться выполнить любое поручение для того, чтобы ему выдали новую "порцию экстаза".

При этом себестоимость подобного механизма поощрения ничтожна — это всего лишь микроразряд электрического тока на пульте оператора. В идеале, такой военнослужащий не будет нуждаться ни в каких других формах благодарности — отпуске, дополнительном довольствии и наградах. Он не будет роптать и всегда беспрекословно выполнит любые приказы командования. Кстати, сам процесс вживления электродов хорошо отработан и довольно прост. Если верить результатам открытых экспериментов, механизм был много раз испытан не только на крысах, но даже на приматах и дельфинах. А "подопытных кроликов", то есть будущих жертв, которым предстоит стать идеальными бойцами, можно легко рекрутировать в человеческом многомиллионном океане мигрантов, буквально плещущем перед воротами секретных лабораторий. Цена жизни анонимных переселенцев из Третьего мира для живодёров в белых халатах малозначима.

Тем не менее, в британской программе существует ещё одно, совсем закрытое направление исследований, о котором говорится как-то ретушировано и глухо. Речь идёт об изменении самих тканей человеческого организма, создании "химических препаратов (drugs), улучшающих память".

Верные продолжатели дела Третьего рейха

Попытки повлиять на человеческий мозг, перепрограммируя его функции, ведутся в Западной Европе и США достаточно давно. В этом деле американцы выступили настоящими наследниками Третьего рейха. Буквально сразу после появления ЦРУ в 1947 году в Штатах была запущена программа "Синяя птица". Исследуя реакцию человеческого мозга на электроимпульсы, заокеанские учёные искали возможность программировать поведение человека, превращая его в подобие зомби. Не исключено, что и те же варварские эксперименты со стимулированием центра удовольствия проводились не только на животных, но и в рамках этой программы.

И всё же, согласно официальному заключению, эксперименты с током были свёрнуты в начале семидесятых. Зато сразу после закрытия "Синей птицы" ЦРУ (а более точно, предположительно, департамент этого ведомства DARPA) открыло новую программу, запущенную в восьмидесятых — MK Ultra. В её рамках, по материалам многочисленных публикаций, учёные использовали ЛСД и другие препараты, изменяющие сознание, электрошоковую терапию, сенсорную депривацию, лишение сна, физические пытки с сильной болью, сексуальное унижение, сексуальное увечье и изнасилование. Цель — создание разделённого набора личностей, замещающих персональное "я" пациента.

О механизме воздействия и результатах подробно рассказал в 1992 г. психолог Коридон Хаммонд, занимавшийся клиническим гипнозом. Он выступил в Вашингтоне на IV ежегодной Восточной региональной конференции Института психиатрии с докладом по проблеме насилия и DID, то есть диссоциативного расстройства личности (иначе — MPD).

Благодаря представленным им материалам стало известно, что в обработанном специалистами сознании человека, как у классического "одержимого бесами", начинают сосуществовать несколько независимых сознаний — иначе, "альтеры". Профессионалы выделяют такие идентичности внутри одного "пациента", как "Альфа", "Бета", "Дельта", "Тета" и "Омега". Каждая из них выполняет определённую чёткую функцию. "Омега", в частности, отвечает за самоуничтожение после выполнения задания. При этом человек с расщеплённым сознанием, подобно больному рассеянным склерозом, перестаёт существовать как цельная личность — он не осознаёт, что делает.

Естественно, подобные изыскания хороши для создания, например, террористов-смертников, подобных членам "Красных бригад", организованных ЦРУ для проведения полвека назад серии терактов в Западной Европе. Теперь не пришлось бы долго вербовать потенциального убийцу: достаточно взять человека-"заготовку", подвергнуть его обработке и снабдить конкретной миссией с последующим приказом на самоликвидацию.

Нейробиология для господ

Однако для управления сложной техникой и сращивания с нейронными компьютерными сетями "обычная" вивисекция совсем не годится. Представитель высшей военной касты должен оставаться существом с творческим мышлением, воображением и свободой воли. Поэтому нейробиологи оборонных лабораторий создают также чудо-средства для вершителей судеб мира — офицерского состава ВМФ, ВВС, аналитиков и генералитета.

Для решения задачи "рождения сверхчеловека" лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама запустил в свою бытность президентом США двенадцатилетнюю программу "Brain Initiative". Она нацелена на расшифровку функционирования мозга гомо сапиенса.

Если верить инсайдерской информации, в настоящее время более всего западные военные лаборатории занимает возможность сопряжения человеческого сознания и функций боевых машин. Как известно, человеческий мозг не уступает компьютерам по быстродействию, но порой сам процесс осмысления информации и отдания приказа занимает непростительно долгое для боевых условий время.

В этой области возможное решение предлагает австралийский нейробиолог Аллан Снайдер (Центр разума в Университете Сиднея). Он изучает воздействие магнитного поля на мозг. Ему удалось установить, что в сильном магнитном поле человеческий мыслительный аппарат почему-то начинает функционировать быстрее и обучается гораздо проще.

Получается, достаточно сгенерировать в кабине истребителя шестого поколения соответствующее магнитное поле для того, чтобы пилот начал работать, как настоящая "военная машина" при сохранении недоступной бортовому компьютеру свободы решения и творческого подхода к ведению боя. Естественно, никого не интересует, как в дальнейшем скажется на здоровье человека облучение подобным магнитным полем. С юридической точки зрения, рассуждают буквоеды в погонах, в тот момент, когда солдат дал присягу, он заранее согласился с возможным досрочным прекращением своей жизни. Поэтому военнослужащий должен быть готов к отрицательным для него последствиям использования "боевого режима".

Фактически решена и другая проблема — нейростимуляция мозга для борьбы с усталостью и хроническим недосыпом. Ещё полвека назад — едва ли не со времён Второй мировой — в различных армиях мира успешно применялись сильнодействующие вещества — листья коки, никотин, амфетамины, кофеин и синтетические стимулирующие препараты. Одно из них, аналептик модафинил, позволяет сейчас американским военнослужащим обходиться без сна в течение двух суток.

А солдаты, страдающие угрызениями совести, то есть по-научному "посттравматическим стрессовым синдромом", вскоре уже не будут потреблять дорогостоящие антидепрессанты. Им пропишут дешёвый бета-блокатор пропранол, которым раньше лечили гипертонию. Это инновационное в фармацевтике направление исследует гарвардский психиатр Роджер Питмен. По его словам, принявшие пропранол люди не испытывают более дискомфорта от самых неприятных личных воспоминаний.

Что в итоге

Потоп

В итоге, если верить открытым (и не очень) источникам, развитые страны коллективного Запада нацелены на кастовое разделение своих военнослужащих. К пятидесятым годам текущего столетия может появиться армия пехотинцев-"зомби", одетых в экзоскелеты, с минимальными потребностями и максимальным КПД. Над этим пушечным мясом воцарятся "полубоги", способные на ускоренную обработку компьютерной информации, нечувствительные к своей и чужой боли и не боящиеся проливать кровь. Они будут способны обходиться долгое время без сна и включать режим "мозгового ускорения", находясь в кабинах боевых машин. Они, возможно, будут лучше приспособлены к окружающему миру, чем нормальные люди. Вот только людьми эти изменённые выродки быть перестанут.

Как ни странно, согласно Библии, человечество уже проходило через такое испытание. В двенадцатом стихе шестой главы книги Бытия сказано о времени "злых исполинов", когда "всякая плоть извратила путь свой на земле". О том же говорит и апокрифическая Первая книга Еноха. Отец Даниил Сысоев в своём труде "Летопись начала" высказывает мнение, что допотопные люди могли владеть генной инженерией и другой "бесовской мудростью". В результате на Земле, как пишет святитель Димитрий Ростовский, появилось племя злых титанов, убийц, насильников и любителей кровопролития.

Мы знаем, что эта глава всемирной истории закончилась Потопом. Не исключено, что и на этот раз извращение самой сути человека может привести к вселенскому катаклизму.