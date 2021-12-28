Штурм Шуши: операция навсегда изменила тактику сражений

В чём уникальность взятия Шуши, какую роль в сражении сыграл азербайджанский спецназ и почему отныне эта операция войдёт в учебники для спецназовцев всего мира, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Главное — человек

— Сегодня поговорим об операции во время 44-дневной Карабахской войны, которая была завершена около года назад, хотя всё ещё не подписан мирный договор. Нас интересует одно конкретное сражение с точки зрения роли спецназа. Спецназ сегодня превратился в особую силу.

В ходе операции в очередной раз была доказана истина: без человека не обойтись.

Это очень важно, потому что многие стратеги считают, что достаточно ракет, тяжёлого вооружения, авиации, которая проведёт ковровые бомбардировки, роботов, которые заменят пехотинцев на поле боя, и противостояние выиграно. Но без человека не обойтись даже в кабине боевого истребителя. Да, неподготовленная армия, которая осталась в форме призыва исключительно для выполнения ограниченных задач, проигрывает профессиональной военной силе. По этой причине от массовых армий, "пушечного мяса" (не очень приятный термин) надо отказываться. Однако парадоксальным образом именно спецназ вышел на первое место наряду:

с роботами,

тяжёлой артиллерией,

САУ.

Такие суперпрофессионалы, от которых никто никогда не откажется. Они нужны, как выяснилось в ходе Карабахской войны, не только для того, чтобы провести точечную акцию, операцию по зачистке местности, а они нужны для решения судьбы конфликта. Можно вспомнить Крым. Но там имело место психологическое давление. Там были наши "вежливые люди". Но, слава Богу, войны не было.

В 44-дневной войне именно спецназ решил её исход. Дело в том, что ключевым сражением было сражение за Шушу. Армяне говорят "Шуши", азербайджанцы говорят "Шуша". Но так как территория, согласно резолюциям ООН, относится к Азербайджану, давайте говорить "Шуша". Прошу прощения, но это дипломатический язык, никак иначе нам мировая дипломатия не позволяет говорить.

Уникальная тактика

— Город находится в центре Карабаха на пересечении стратегических дорог, на господствующей высоте, ввиду того что Карабах — высокогорное плато. Это 2400 метров над уровнем моря. Мало того, он стоит с трёх сторон на отвесных скалах, которые уходят вниз на 100 метров. С трёх сторон — Лачин, Ходжавенд и Ханкенди — дороги были перегорожены крупными армянскими силами, и другие силы стояли по четвёртому направлению, с которого передвигались азербайджанские ВС. Там были усиленные минные поля: к стационарным добавили новые минные поля.

Военные аналитики считали, что потребуется 2-3 месяца, чтобы справиться с гарнизоном Шуши в несколько тысяч человек. Город будет разрушен дотла, потому что придётся задействовать тяжёлую артиллерию, беспилотники.

Для Азербайджана было важно сохранить город, потому что он является памятником архитектуры и свидетельствует о древности присутствия азербайджанского народа на этой земле: шушинская крепость, исторические памятники эпохи ханства. Шуша была центральным местом для хана Карабаха, который эту неприступную крепость выбрал местом пребывания. Город надо было отбить, он открывал дорогу на Степанакерт, или, как говорят азербайджанцы, Ханкенди, потому что Степанакерт находится ниже Шуши на 11-12 км, то есть доступен с позиции Шуши для удара тяжёлой ствольной артиллерии. Поэтому Шушу сдавать было нельзя. Армяне и не собирались этого делать. Но непостижимым образом 8-9 ноября Шуша была освобождена. И освободил её, как подчеркнул президент Азербайджана Алиев, на 90% спецназ МВД. Это уникально.

Чтобы справиться с шушинским узлом, азербайджанскому спецназу пришлось зайти в тыл противника, обойти Ханкенди, выйти в труднопроходимую горную местность, используя квалификацию горных егерей, подняться на высоту 100 метров, имея на плечах 40-44 кг веса (стандартная экипировка спецназовца), и после этого провести зачистку территорий. Очевидно, что на горные кручи подняться с пехотным вооружением, например гранатомётами, невозможно. Мало того, надо было провести операцию скрытно и очень быстро: уложиться ночью в несколько часов. Бой за Шушу вёлся спецназовцами при помощи пистолетов и ножей.

Шушинская операция позволила вписать достижения азербайджанского спецназа в хрестоматийные учебники для спецназа всего мира.

Бойцы должны были противостоять тяжёлой технике. Там присутствовал стационарный гарнизон:

РСЗО "Смерч",

кассетные бомбы,

бронетехника.

Численность спецназа Азербайджана была 300-400 человек. Число жертв с армянской стороны — 700 человек. Это уникально, потому что обычно обороняющийся несёт меньше жертв, чем нападающие: соотношение 1 к 3. Конечно, сколько-то полегло и бойцов спецназа. Но операция удалась, притом что единственным тяжёлым вооружением в руках азербайджанского спецназа стали два гранатомёта, захваченные у армян, из которых удалось подбить несколько единиц бронетехники.

Удачная, неожиданная операция показала, что спецназ способен решить исход сражения. Делая ставку на очень хорошо подготовленных бойцов, можно одержать победу. Теперь гиперспециализация именно специально подготовленных пехотинцев (необязательно парашютистов, в данном случае были горные егеря) войдёт в классику жанра, и это изменит тактику ведения боестолкновения.