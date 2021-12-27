Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно?

"Первый удар луча пришёлся по заводской трубе, — она заколебалась, надломилась посредине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен. Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с чёрным дымом. Ещё левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, ещё и ещё… Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов". "Гиперболоид инженера Гарина", А. Толстой

Примеры из литературы и сообщения прессы

Вот так описывал действие лучевого прибора — гиперболоида, советский писатель Алексей Толстой и… описывал очень убедительно. Ещё ранее и не менее убедительно описал подобный прибор в своём романе "Война миров" Герберт Уэллс. Только у него был луч не световой, а тепловой. Дескать, марсиане концентрировали тепло в абсолютно не проводящей тепло камере, а затем бросали его не расходящимся лучом в нужном направлении. Лучевые ружья, мечи, пистолеты — словом, всё, чем можно дырявить слабую человеческую плоть и металлические машины — нашло своё отражение в научно-фантастической литературе. Но фантазия была слишком уж заманчивой, чтобы её не постарались воплотить в реальность. И воплотили!

Буквально на днях появились сообщения, что ВМФ США провёл испытание лазерного оружия, установленного на корабле, выбрав для этого акваторию Аденского залива — часть Аравийского моря в Индийском океане. Сообщается, что американский военный корабль "Портланд" лучом с прототипа лазерной пушки поразил мишень, которая плавала неподалёку от судна, и та была при этом успешно уничтожена.

А до этого всё тот же "Портланд" испытывал лазерное оружие на Тихом океане в мае 2020 года. И тоже успешно: сбил небольшой БПЛА. Причём саму систему лазерного оружия на "Портланде" смонтировали ещё в 2018 году. Но, видимо, много времени потратили на её доводку.

Старое и новое поколение лазерного оружия

Интересно, что в нашей стране разработка и испытание боевых лазеров начались ещё с середины 1950-х годов. Известны проекты "Терра" и "Омега", а испытывались лазеры на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

С 2011 года лазерное оружие в России разрабатывалось в рамках программы "Сокол-Эшелон". Сообщалось, что испытания лазерной пушки шли у нас с 2009 по 2011 годы, затем были приостановлены и вновь активизировались в 2016 году.

С 1980 по 1985 годы на одном из судов Черноморского флота "Диксон" также испытывалась лазерная система "Айдар". В 1987 году "Энергия" доставила в космос макет космической боевой платформы Скиф-ДМ, оснащённой лазерным оружием. А 2 августа 2016 года, по заявлению заместителя министра обороны России, отдельные образцы лазерного оружия на вооружение у нас уже приняты. Но какие именно, он не уточнял.

Боевой лазерный комплекс "Пересвет"

Сейчас речь идёт о более совершенных установках, предназначенных для уничтожения беспилотников и подлетающих к кораблю ракет и снарядов.

Что мешает его величеству лазеру?

Казалось бы, коль на разработку этого оружия брошены такие силы столь великих держав, то и результаты должны быть впечатляющими. Но нет, пока ещё до этого далеко. Во всяком случае, "гиперболоид инженера Гарина" никто из разработчиков современного лазерного оружия переплюнуть так и не смог.

Причина — банальные законы физики. Да, можно создать лазерное ружьё, ослепляющее солдат противника, в том числе и через оптические прицелы. Но пока что не удаётся создать лазер, способный разрезать на куски танк.

Дело в том, что даже очень мощный луч рассеивается в воздухе. Причём тем сильнее, чем… сильнее этот самый воздух загрязнён. Пыль, дым, туман, "морская дымка" (испарение воды с поверхности моря) — всё это сильно ослабляет луч. В этом плане идеальной средой для использования лазерных пушек является космос. Но там особо не в кого и не во что стрелять, а стрелять с орбиты по земле бесполезно. Спутники? Да, спутники можно уничтожать, но… они же обычно покрываются зеркальным слоем, и потому именно лазер против них бесполезен.

Зеркало — лучшая защита от лазера!

Кстати, зеркальное покрытие представляет собой абсолютную защиту от луча лазера. То есть достаточно покрыть БПЛА зеркальным отражающим слоем или же использовать его на боеголовке ракеты (а ещё её можно заставить вращаться, чтобы луч лазера не фокусировался бы на ней в одной точке!) и… стрелять по этим целям из "лазерной пушки" будет бесполезно! Поэтому, как говорится, можно сколько угодно испытывать меч, если ты заранее знаешь, что против него имеется надёжный щит. То есть годится такое оружие только лишь против тех, у кого соответствующая защита отсутствует!

Но неужели тот же, скажем, корабль будет весь целиком покрыт зеркальным слоем. Он же будет прекрасно виден! А и не надо его превращать в новогоднюю ёлочную игрушку. Достаточно покрыть его модульными пластинами, у которых зеркальный слой находится под внешним… камуфляжным слоем. Тогда луч прожжёт этот слой и… тут же отразится от его зеркальной подложки!

А как на это смотрит международное право?

А смотрит оно так, что в соответствии с Дополнительным протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении использования ряда конкретных видов самого обычного оружия, но которое может считаться наносящим чрезмерные повреждения или обладающими неизбирательным действием (Вена, октябрь 1995), запрещается лазерное оружие, предназначенное исключительно для того, чтобы вызывать слепоту у человека.

Запрет на временное ослепление не распространяется, но таким образом мощность излучения резко ограничивается. Более того, в декабре 2017 года использование лазерного оружия, которое вызывает у человека постоянную слепоту, стало считаться военным преступлением.

Законы энергетики никто не отменял…

Чтобы луч шёл, не рассеиваясь, на большое расстояние, он должен иметь большую мощность. А получить её можно лишь одним способом — увеличить мощность самого лазера, а следовательно, и его размеры. Причём такую мощную установку можно смонтировать на корабле. Но наземная установка будет по сути дела являться ничем иным, как передвижной электростанцией. Станции нужно топливо, поскольку вырабатывать его должен генератор с приводом от двигателя, скажем, портативной газовой турбины. То есть это должен быть самый настоящий самоходный вагон, представляющий собой... легкоуязвимую цель для артиллерии и авиации противника. А стоит ли в этом случае "овчинка выделки"? Ведь этот "вагон" даже сам себя защитить не сможет, если по нему будет произведён пуск ракет с зеркальным покрытием на боеголовке… Но цена его будет велика, не говоря уже о расходах на содержание.

Вот, видимо, все эти соображения и препятствуют сегодня повсеместному внедрению "лазерных пушек". То есть над ними работают, ну, так, на всякий случай, их испытывают — "а вдруг повезёт", но серьёзно этим оружием вряд ли кто-то в ближайшее время решится по-настоящему насытить свою армию. Уж очень оно капризное, сложное, дорогое, и далеко не самое эффективное именно в боевой обстановке.