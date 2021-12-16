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ВМС США проводят испытания лазерного оружия на Ближнем Востоке

Силовые структуры » Министерство обороны

Военно-морской флот США применил высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения плавучей цели в Аденском заливе. Испытание проходило на разрушенном войной водном пути, известном своей стратегической важностью.

ВМС США проводят испытания лазерного оружия на Ближнем Востоке

Как сообщает командование Пятого флота ВМС США, оружие было установлено на борту USS Portland, транспортного док-корабля-амфибии.

На фото, которым делятся американские военные, видно, как лазерный луч, исходящий из носа корабля, фокусируется на статической цели.

Работающий при мощности 150 киловатт LWSD является самым мощным лазером военно-морского флота, примерно в пять раз более мощным, чем 30-киловаттный лазер, который способен сбивать небольшие самолёты.

Испытательные стрельбы не были первым пробным запуском, оружие было использовано в прошлом году для уничтожения беспилотника над Тихим океаном.

Однако последнее испытание было проведено в политически опасной части мира. Аденский залив отделяет Восточную Африку от Аравийского полуострова, и его воды омывают южные берега Йемена, где возглавляемая Саудовской Аравией и спонсируемая США военная коалиция ведёт войну с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами с 2015 года. Хуситы начали использовать беспилотные катера, начинённые взрывчаткой, чтобы угрожать судоходству Саудовской Аравии в заливе, который связывает Красное море с внешним миром и является жизненно важным судоходным коридором.

Судоходство в Аденском заливе также подвергается постоянному риску пиратских набегов со стороны Сомали. США, Китай, Россия и Япония приступили к осуществлению антипиратских миссий в Персидском заливе.

Пятый флот лишь вкратце упомянул о важности тестирования LWSD в Аденском заливе, заявив в среду, что "география, климат и стратегическое значение региона создают уникальную среду для технологических инноваций”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

США — не единственная мировая держава, делающая ставку на лазерное оружие.

"Заняв первое место в разработке гиперзвуковых ракет, Россия вскоре добавит в свой арсенал мощные лазеры", — заявил в апреле президент Владимир Путин.

В интервью в прошлом месяце он сообщил, что ВМФ России вскоре будет оснащён "новыми системами гиперзвукового оружия, мощными лазерами и роботизированными системами, которые смогут эффективно противостоять потенциальным военным угрозам”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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