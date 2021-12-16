ВМС США проводят испытания лазерного оружия на Ближнем Востоке

Военно-морской флот США применил высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения плавучей цели в Аденском заливе. Испытание проходило на разрушенном войной водном пути, известном своей стратегической важностью.

Как сообщает командование Пятого флота ВМС США, оружие было установлено на борту USS Portland, транспортного док-корабля-амфибии.

На фото, которым делятся американские военные, видно, как лазерный луч, исходящий из носа корабля, фокусируется на статической цели.

Работающий при мощности 150 киловатт LWSD является самым мощным лазером военно-морского флота, примерно в пять раз более мощным, чем 30-киловаттный лазер, который способен сбивать небольшие самолёты.

Испытательные стрельбы не были первым пробным запуском, оружие было использовано в прошлом году для уничтожения беспилотника над Тихим океаном.

Однако последнее испытание было проведено в политически опасной части мира. Аденский залив отделяет Восточную Африку от Аравийского полуострова, и его воды омывают южные берега Йемена, где возглавляемая Саудовской Аравией и спонсируемая США военная коалиция ведёт войну с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами с 2015 года. Хуситы начали использовать беспилотные катера, начинённые взрывчаткой, чтобы угрожать судоходству Саудовской Аравии в заливе, который связывает Красное море с внешним миром и является жизненно важным судоходным коридором.

Судоходство в Аденском заливе также подвергается постоянному риску пиратских набегов со стороны Сомали. США, Китай, Россия и Япония приступили к осуществлению антипиратских миссий в Персидском заливе.

Пятый флот лишь вкратце упомянул о важности тестирования LWSD в Аденском заливе, заявив в среду, что "география, климат и стратегическое значение региона создают уникальную среду для технологических инноваций”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

США — не единственная мировая держава, делающая ставку на лазерное оружие.

"Заняв первое место в разработке гиперзвуковых ракет, Россия вскоре добавит в свой арсенал мощные лазеры", — заявил в апреле президент Владимир Путин.

В интервью в прошлом месяце он сообщил, что ВМФ России вскоре будет оснащён "новыми системами гиперзвукового оружия, мощными лазерами и роботизированными системами, которые смогут эффективно противостоять потенциальным военным угрозам”.