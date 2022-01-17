Украинские диверсанты требуют расширенных полномочий

Украинская Верховная Рада рассматривает законопроект номер 6486 о расширении полномочий сил специального назначения "во время организации движения сопротивления". Авторство принадлежит Комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины. В тексте документа говорится о праве ССО ВСУ "проводить разведку в интересах подготовки и ведения собственных спецопераций, боевых и специальных действий и во время организации движения сопротивления".

По сути, предложенный парламентариям в первую рабочую неделю января текст превращает "супер-бойцов" ВСУ в автономную силу, не подчиняющуюся никому, кроме своего непосредственного командования и президента страны. Новая "преторианская гвардия" готовится в спеццентрах ЦРУ и МИ-6. Согласно инсайдерской информации, только на территории британской военной базы "Очаково" около трёхсот сотрудников SAS посвящают украинских коллег в тайны диверсионной войны.

Украина станет для США новым Вьетнамом

Однако престарелому Байдену явно мечтается развязать новый Вьетнам, так как он распорядился расширить подготовку киевских "коммандос" и расширить программу сотрудничества с Украиной. Не правда ли — весомый и зримый ответ на российские мирные инициативы на состоявшихся в Женеве и Брюсселе переговорах?

А ещё это служит очередным доказательством, что никаких суверенных украинских вооружённых сил просто не существует, а есть туземные войска при белых господах Западной империи. Об этом пишут и в англо-саксонских странах: так, боец интернациональной бригады Донбасса Эрван Кастель цитирует на своей странице в соцсетях статью американского блогера Криса Хьюгса, который сообщает о ряде встреч высокопоставленных представителей Пентагона и ЦРУ в целях подготовки диверсантов, которым предстоит тревожить "российские оккупационные силы".

Вероятно, тем же целям идеологической подготовки населения к "уходу в партизаны" служат и центры проведения информационно-психологических операций в Житомире, Одессе, Броварах и Гуйве.

Сейчас с украинским спецназом кто только не работает: и ЦРУ, и британское SAS, и Агентство Национальной Безопасности США, и Разведывательное управление минобороны этой страны (военная разведка)…

Некоторые российские военные специалисты уверены, что украинский спецназ не оправдал ожиданий тех, кто долго и усердно его пестовал. Мол, боевой потенциал у "жовто-блакитных" диверсантов весьма невысок. Что ж, определённая доля истины тут есть: действительно, иностранные специалисты не в состоянии перенести свой опыт на ниву другой страны — действительно, слишком разные условия, другие культура и менталитет.

Помимо всего прочего, как показывает практика, за исключением экстраординарных ситуаций (как во время Шушинской операции в ходе Второй Карабахской войны), спецназ, как правило, не способен добиться решающего успеха на фронте. С этой точки зрения бросить элитных бойцов-диверсантов в окопы означает, образно говоря, "топить печку ассигнациями".

В то же время в возможности вести подрывные акции на территории России и Донбасса сильно сомневаются настоящие профессионалы — такие, например, как генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике России. Он поделился с "Московским Комсомольцем" своим мнением о низком уровне подготовки украинских "ниндзя". Сообщил генерал и о том, что диверсантам успешно противостоит ополчение ЛНР и ДНР.

Партизанщина и теракты

Спецназ Украины, учения

Однако не исключено, что главной целью украинской спецструктуры является внутренняя война: если вдруг Киев захочет свернуть с намеченного им пути в пропасть и пойти на переговоры с Москвой, тут-то и вмешаются "люди в чёрном", верные хранители "мира по-американски".

Кроме того, "организация сопротивления" означает ещё одну весьма неприглядную функцию: в том случае, если Украина справится с коричневой чумой, захватившей верховную власть в стране, "бойцы тени" станут новыми "лесными братьями", терроризирующими мирных людей, организующими бандитское подполье и готовящими теракты.

Впрочем, у людей с советским прошлым сохранилась историческая память об операции "Ликвидация" в Одессе, когда оставленных нацистами диверсантов успешно зачистила Советская армия. И наверное, такое может повториться. И вряд ли, перефразируя легендарного Тараса Бульбу, главному начальнику Управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову или командующему ССО ВСУ генерал-майору Григорию Галагану с позывным "Лис" помогут в неумолимо грядущий момент их "ляхи". История прошлых войн подсказывает, что не помогут.

Согласно имеющейся информации, американские военнослужащие уже сейчас готовят пункты срочной эвакуации из Незалежной. На всякий случай и в полном соответствии с афганским опытом, когда коллаборационисты проамериканского режима буквально хватались за шасси взлетающих самолётов.

Впору задуматься…

Спецназ Украины в лесу

Начало 2022 года отмечено рядом мрачных пророчеств. Люди цитируют и передают друг другу в Сети ссылки на провидцев, обещающих нам едва ли не Апокалипсис со "всадником на коне бледном, которому имя смерть".

Такой настрой в свете постоянного роста напряжённости между НАТО и Россией вполне объясним. Однако некоторые стихийные явления действительно могут потрясти впечатлительные умы: так, 15 января в Тернополе ветер разорвал в клочья портрет Степана Бандеры, размещённый на фасаде областной администрации. А в Харькове на улице Клочковской в тот же день стихия разодрала огромный флаг Украины, поднятый на самом высоком флагштоке Европы на высоту аж в 101 метр.

Зато Родина-мать с гербом СССР стоит в Киеве незыблемо.