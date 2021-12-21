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Шойгу объяснил, каким будет ответ НАТО на игнорирование требований РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия в ответе Западу на игнорирование её безопасности сделает акцент на морской части своей ядерной триады. Это стало ясно из выступления Сергея Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

Шойгу объяснил, каким будет ответ НАТО на игнорирование требований РФ

Владимир Путин, выступая там же, сравнил действия Запада по уничтожению Югославии, Сирии, Ирака с событиями на Украине.

"Что хотят, то и делают, и то, что они сейчас делают или пытаются делать, или планируют делать на Украине — это не за 1000 километров, а у порога нашего дома", — сказал президент.

Он предупредил, что Москва не ставит своими предложениями по гарантиям безопасности ультиматум НАТО, но и не позволит "заболтать" наши предложения.

"Воспользуются паузой, а сами опять будут делать то, что хотят", — сказал Путин.

Как Россия ответит НАТО, объяснил министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что в следующем году на боевое дежурство встанет 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат" .

По его словам, доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда — 89,1%. В частности, в России создан первый авиаполк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", способными нести ядерные боеголовки .

Шойгу добавил, что в России полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Всего же РФ на треть увеличит число носителей высокоточного оружия большой дальности к 2026 году и вдвое — количество крылатых ракет .

Министр обороны отметил, что впервые в истории ВМФ РФ в ходе учений было осуществлено скрытное развёртывание кораблей в удалённом районе Тихого океана. То есть ставка делается на морскую часть ядерной триады и на высокоточное оружие, которое будет размещено на кораблях и подводных лодках вблизи берегов США. Это значит, что сирийский опыт по поражению террористов "Калибрами" признан успешным.

Пуски ракет "Калибр" выполнялись с борта подлодок проекта 636.6 из акватории Средиземного моря, а также ракетными кораблями из акватории Каспийского моря по базам и прочим объектам террористов в Сирии.

Для Тихоокеанского флота будет построено шесть подлодок, вооружённых "Калибрами". Во вторник, 21 декабря, дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" из состава Тихоокеанского флота впервые осуществила пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения в акватории Японского моря.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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