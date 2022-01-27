Война с Украиной в 2022: где остановится армия Путина?

Запад сделал всё, чтобы Россия и Украина выясняли отношения посредством войны. По данным народной милиции ДНР, Киев уже перебросил в регион реактивные системы залпового огня и бронетанковые соединения.

Ненависть к русским стала причиной нарушения всех Минских соглашений, вместе взятых. Украинские ударные группы находятся практически в 70 км от линии боевого соприкосновения.

Поэтому пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что угроза нападения Украины на ЛДНР очень серьёзна. В республиках постоянно ждут удара, а США прикидывают, каким будет вторжение русских — отобьют ли они Донбасс или дойдут до Киева.

В целом украинские войска пытались укрепляться. В составе ВСУ в последние годы числилось около 250 тысяч человек. Президент Зеленский в 2021 году сумел провести закон об увеличении армии на 11 тысяч "штыков".

Особое внимание было уделено формированию Сил территориальной обороны и развитию Сил специальных операций. Первые предполагают использовать для партизанского движения, второе для проведения операций как на территории Украины, так и за её пределами — читай "в России".

ВСУ заявляют, что они якобы способны выставить на границу с Донбассом около 120 тысяч военнослужащих, порядка 4500 единиц бронетехники, в том числе около 600 танков, около 80 советских зенитно-ракетных комплексов. Группировка может получить поддержку примерно 50 вертолётов и 40-60 боевых самолётов.

Киев и по сей день получает от Запада оружие и деньги.

Недавно была согласована и произведена поставка противотанковых комплексов Javelin. Украина также получила массу средств связи и навигации, в том числе американские контрбатарейные радары AN/TPQ-36, предназначенные для обнаружения позиций вражеской артиллерии и нанесения по ним точных ударов, а также партию из 36 ударных беспилотников Bayraktar TB2. Великобритания и Канада отправили на Украину гранатомёты NLAW и спецназовцев-инструкторов.

Так что в массе своей украинская армия это сборник "с миру по нитке". Это не отменяет проблем с недокомплектом в пехоте и танковых частях.

Руководство ВСУ пытается решать эти вопросы путём привлечения в свои ряды радикалов и добровольцев, которые подчиняются МВД страны.

Официально о своих вооружениях ЛДНР заявлений не делали, но считается — со стороны республик имеются 35-тысячные вооружённые силы, советская техника, танки Т-72 и Т-64, БМП-2, БТР, МТ-ЛБ, ствольная и реактивная артиллерия, миномёты.

Авиации у республик нет; возможности ПВО ограничены переносными зенитно-ракетными комплексами "Игла".

Украинские специалисты считают, что в 2019 году у ЛНР имелось 196 танков, порядка 357 единиц другой бронетехники, чуть больше 200 единиц артиллерии и 86 реактивных установок залпового огня (РСЗО).

ДНР выставят 285 танков, 557 единиц другой бронетехники, 240 артиллерийских орудий, порядка 170 миномётов, 120 пусковых установок РСЗО. Авиации и мощных систем ПВО у республики также нет.

Россия будет поддерживать армии всеми возможными путями, так как должна защитить не только новых граждан РФ (их уже более 20%), но и соседей — своих братьев.

Американские СМИ пишут, что Россия расположила вдоль границ с Украиной около 120 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало схему "вероятного вторжения" России на Украину.

Согласно этой схеме, русская армия ударит из Брянской и Смоленской областей с целью захвата Киева. Ещё две группы развёрнуты в Ростовской области, на границе с ЛДНР; три дислоцированы под Воронежем, одна стоит в тылу, в Волгоградской области; по одной сформировано в Крыму и Краснодарском крае.

Напомним, получив как документ Минские соглашения, украинская сторона явно не собиралась выполнять взятые на себя обязательства. ВСУ систематически обстреливали города, целенаправленно разрушали жизненно важную инфраструктуру городов и посёлков.

По сути, Украина подписала мирные соглашения — и устроила террор. А самое главное во всей этой истории — то, что США и их союзники не собираются за Украину воевать.

Уже озвучено, что войска НАТО на Украину не поедут. Громче всех возражают Германия и внезапно Хорватия, выступившая в стиле "сами заварили — сами и разбирайтесь".

Запад проговорил ценник вполне осмысленно — санкции, которые затронут русский экспорт сырья и вооружений. Совокупный ущерб для России составит 50 миллиардов долларов. Скорее всего, рассчитаемся газом.

Не особо и большая цена за воссоединение с русскими братьями?