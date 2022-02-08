Российские ЗРК американскому не товарищи

США решили спешно развернуть в немецком Ансбахе на базе 5-го дивизиона 4-го зенитно-артиллерийского полка (4/5 ADA) своих вооружённых сил перспективный зенитно-ракетный комплекс IM-SHORAD (Initial Maneuver-Short-Range Air Defense). Одновременно новые комплексы ЗРК стали поступать в три дивизиона, дислоцированные в американской метрополии.

ЗРК "Бук"

Некоторые горячие головы в среде военных аналитиков немедленно окрестили детище американского ВПК едва ли не "ответом на российский "Панцирь". Но истина, как водится, где-то рядом, и вряд ли она соответствует столь скороспелым выводам. Впрочем, обо всём по порядку.

История вопроса

По бытующей в коридорах Пентагона были, сам факт появления нового зенитно-ракетного комплекса IM-SHORAD сопряжён с украинским контекстом. В начале 2019 года авторитетная интернет-платформа Federal Bussiness Opportunities проинформировала своих читателей о заказе со стороны оборонного ведомства США на 144 самоходных ЗРК малой дальности. Контракт бралось исполнить подразделение Lockheed Martin and Fire Control, действовавшее совместно с Leonardo DRS, американским филиалом итальянского концерна Leonardo (прежнее название Alenia Finmeccanica).

И вот по прошествии всего двух лет в звёздно-полосатые полки поступили 28 новых самоходных зенитных ракетных комплексов. Удивительная оперативность, не правда ли?

На самом деле, отправной точкой создания этой техники послужил доклад Исследовательской службы Конгресса, сделанный в 2015 г. В нём делались выводы по поводу успешного применения БПЛА в ходе боестолкновений на Донбассе. Тогда, 7 лет назад, сенаторы не придали выводам военных аналитиков большого значения. Но те вновь пошли в атаку в 2018-м после того, как крылатые роботы помогли боевикам в Ираке отбить атаку правительственных войск на Мосул. В том сражении решающее слово "сказали" малоразмерные квадрокоптеры с боевой нагрузкой. Аппараты, не поднимавшиеся выше 100 метров, успешно уничтожали подразделения противника при помощи гранат.

Тогда-то, похоже, и родилась мысль дать адекватный ответ при помощи новой ЗРК. К сожалению для американцев, поспешность воплощения в жизнь такого, казалось бы, правильного решения привела к неадекватному результату.

"Я тебя слепила из того, что было…"

ЗРК Patriot (США)

Прежде всего, что из себя представляет ЗРК IM-SHORAD?

Это комбинированный и управляемый дистанционно зенитный боевой модуль RIwP, снабжённый 30-миллиметровой автоматической пушкой M230LF, спаренной с пулемётом М240 (калибр 7,62 мм). К комплекту прилагаются четырёхзарядная ЗУР Stinger и двухзарядная пусковая установка ПТУР Hellfire Longbow. Всё это смертоносное железо установлено на любимый американцами 8-колёсный БТР Stryker A. Обзор комплексу обеспечивает полусферический радар Rada, работающий в составе электронно-оптического блока обнаружения и сопровождения целей.

Похоже, что принцип комплектации столь разношёрстной бортовой электроники чётко соответствует старинной пословице: "С бору по сосенке". За два года американские инженеры собрали конструктор, опираясь на разработки своих итальянских и израильских коллег.

И всё бы ничего, но США опять оказались в роли догоняющих. Ведь их истинная цель была (и остаётся) создать что-то аналогичное российским комплексам — "Буку" и "Панцирю" существующих модификаций этих проверенных в бою ЗРК. По крайней мере, именно так было заявлено самими создателями нового вооружения. Инженеры концерна General Dynamics так и сказали: мол, электронное оснащение не уступает нашему "Панцирю-С1".

Так ли это?

ЗРК "Панцирь-С1"

Конечно, функционал IM-SHORAD вроде бы соответствует нашей зенитной технике. Комплексы должны поставить надёжный заслон от атак дронов (включая малоразмерные) и других средств поражения, включая бомбы, вертолёты, самолёты и ракеты. Но вот на практике всё обстоит совсем не так!

Если верить представленным американцами спецификациям, штатные радары ЗРК помогут обнаружить истребитель за 25 км, а малые БПЛА за 3,5 км. Снаряды видны за 5-10 км, наземная техника — за 17 км. Оставим в стороне соображение, что даст системе обнаружение истребителя, летящего со скоростью 2-3 МаХов, за 25 км до цели. Но вот что крайне важно — в отличие от российского "Панциря", американский SHORAD видит объект на скорости, не превышающей 1485 км/ч. У нашего ЗРК обнаружение возможно для объектов, перемещающихся со скоростью в 3600 км/ч, которые можно перехватить при помощи ракет 57Э6, позволяющих дополнительную корректировку траектории. То есть IM-SHORAD работает только по суженной относительно "Тора", "Панциря" или "Бука М3" ("Викинг") номенклатуре целей. Его "дичь" — крылатые ракеты, дальнобойные тактические ракеты и беспилотники, летающие на относительно "умеренных" скоростях.

SHORAD слишком медленный

ЗРК "Тор"

Ещё одно преимущество российских ЗРК перед американским собратом:

это время развёртывания из походного порядка в боевой. К примеру, нашему ЗРК "Тор-М2" хватит трёх минут, причём без специальной остановки, то есть прямо на ходу. Не прекращая движения, комплекс способен включиться в боевую работу. У SHORAD это время соответствует 10-15 минутам, причём ему потребуется прекратить движение для развёртывания, что, естественно, ограничит манёвр и подставит комплекс.

Наконец, у России есть ещё и противотанковый многоцелевой ракетный комплекс 9К121М "Вихрь-М" тульского производства. Его можно ставить на штурмовики, вертолёты и боевые корабли. Причём на маршевом и терминальном участках траекторий (порядка 610 и 500 м/с соответственно) ракеты комплекса заметно превышают скоростной лимит (порядка 415 м/с), доступный радарам RPS-42 pHMR, RPS-72 eHMR и RPS-82 ieMHR, что делает маловероятным пеленгование этих ПТУР аппаратурой ЗРК IM-SHORAD.

В общем, американцы слишком торопились создать нечто аналогичное тому, что Россия разрабатывала несколько десятилетий. А поспешность, как известно, хороша только при ловле блох.