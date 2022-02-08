EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Артамонов

Российские ЗРК американскому не товарищи

Силовые структуры » Министерство обороны

США решили спешно развернуть в немецком Ансбахе на базе 5-го дивизиона 4-го зенитно-артиллерийского полка (4/5 ADA) своих вооружённых сил перспективный зенитно-ракетный комплекс IM-SHORAD (Initial Maneuver-Short-Range Air Defense). Одновременно новые комплексы ЗРК стали поступать в три дивизиона, дислоцированные в американской метрополии.

ЗРК
ЗРК "Бук"

Некоторые горячие головы в среде военных аналитиков немедленно окрестили детище американского ВПК едва ли не "ответом на российский "Панцирь". Но истина, как водится, где-то рядом, и вряд ли она соответствует столь скороспелым выводам. Впрочем, обо всём по порядку.

История вопроса

По бытующей в коридорах Пентагона были, сам факт появления нового зенитно-ракетного комплекса IM-SHORAD сопряжён с украинским контекстом. В начале 2019 года авторитетная интернет-платформа Federal Bussiness Opportunities проинформировала своих читателей о заказе со стороны оборонного ведомства США на 144 самоходных ЗРК малой дальности. Контракт бралось исполнить подразделение Lockheed Martin and Fire Control, действовавшее совместно с Leonardo DRS, американским филиалом итальянского концерна Leonardo (прежнее название Alenia Finmeccanica).

И вот по прошествии всего двух лет в звёздно-полосатые полки поступили 28 новых самоходных зенитных ракетных комплексов. Удивительная оперативность, не правда ли?

На самом деле, отправной точкой создания этой техники послужил доклад Исследовательской службы Конгресса, сделанный в 2015 г. В нём делались выводы по поводу успешного применения БПЛА в ходе боестолкновений на Донбассе. Тогда, 7 лет назад, сенаторы не придали выводам военных аналитиков большого значения. Но те вновь пошли в атаку в 2018-м после того, как крылатые роботы помогли боевикам в Ираке отбить атаку правительственных войск на Мосул. В том сражении решающее слово "сказали" малоразмерные квадрокоптеры с боевой нагрузкой. Аппараты, не поднимавшиеся выше 100 метров, успешно уничтожали подразделения противника при помощи гранат.

Тогда-то, похоже, и родилась мысль дать адекватный ответ при помощи новой ЗРК. К сожалению для американцев, поспешность воплощения в жизнь такого, казалось бы, правильного решения привела к неадекватному результату.

"Я тебя слепила из того, что было…"

ЗРК Patriot (США)
ЗРК Patriot (США)

Прежде всего, что из себя представляет ЗРК IM-SHORAD?

Это комбинированный и управляемый дистанционно зенитный боевой модуль RIwP, снабжённый 30-миллиметровой автоматической пушкой M230LF, спаренной с пулемётом М240 (калибр 7,62 мм). К комплекту прилагаются четырёхзарядная ЗУР Stinger и двухзарядная пусковая установка ПТУР Hellfire Longbow. Всё это смертоносное железо установлено на любимый американцами 8-колёсный БТР Stryker A. Обзор комплексу обеспечивает полусферический радар Rada, работающий в составе электронно-оптического блока обнаружения и сопровождения целей.

Похоже, что принцип комплектации столь разношёрстной бортовой электроники чётко соответствует старинной пословице: "С бору по сосенке". За два года американские инженеры собрали конструктор, опираясь на разработки своих итальянских и израильских коллег.

И всё бы ничего, но США опять оказались в роли догоняющих. Ведь их истинная цель была (и остаётся) создать что-то аналогичное российским комплексам — "Буку" и "Панцирю" существующих модификаций этих проверенных в бою ЗРК. По крайней мере, именно так было заявлено самими создателями нового вооружения. Инженеры концерна General Dynamics так и сказали: мол, электронное оснащение не уступает нашему "Панцирю-С1".

Так ли это?

ЗРК
ЗРК "Панцирь-С1"

Конечно, функционал IM-SHORAD вроде бы соответствует нашей зенитной технике. Комплексы должны поставить надёжный заслон от атак дронов (включая малоразмерные) и других средств поражения, включая бомбы, вертолёты, самолёты и ракеты. Но вот на практике всё обстоит совсем не так!

Если верить представленным американцами спецификациям, штатные радары ЗРК помогут обнаружить истребитель за 25 км, а малые БПЛА за 3,5 км. Снаряды видны за 5-10 км, наземная техника — за 17 км. Оставим в стороне соображение, что даст системе обнаружение истребителя, летящего со скоростью 2-3 МаХов, за 25 км до цели. Но вот что крайне важно — в отличие от российского "Панциря", американский SHORAD видит объект на скорости, не превышающей 1485 км/ч. У нашего ЗРК обнаружение возможно для объектов, перемещающихся со скоростью в 3600 км/ч, которые можно перехватить при помощи ракет 57Э6, позволяющих дополнительную корректировку траектории. То есть IM-SHORAD работает только по суженной относительно "Тора", "Панциря" или "Бука М3" ("Викинг") номенклатуре целей. Его "дичь" — крылатые ракеты, дальнобойные тактические ракеты и беспилотники, летающие на относительно "умеренных" скоростях.

SHORAD слишком медленный

ЗРК
ЗРК "Тор"

Ещё одно преимущество российских ЗРК перед американским собратом:

это время развёртывания из походного порядка в боевой. К примеру, нашему ЗРК "Тор-М2" хватит трёх минут, причём без специальной остановки, то есть прямо на ходу. Не прекращая движения, комплекс способен включиться в боевую работу. У SHORAD это время соответствует 10-15 минутам, причём ему потребуется прекратить движение для развёртывания, что, естественно, ограничит манёвр и подставит комплекс.

Наконец, у России есть ещё и противотанковый многоцелевой ракетный комплекс 9К121М "Вихрь-М" тульского производства. Его можно ставить на штурмовики, вертолёты и боевые корабли. Причём на маршевом и терминальном участках траекторий (порядка 610 и 500 м/с соответственно) ракеты комплекса заметно превышают скоростной лимит (порядка 415 м/с), доступный радарам RPS-42 pHMR, RPS-72 eHMR и RPS-82 ieMHR, что делает маловероятным пеленгование этих ПТУР аппаратурой ЗРК IM-SHORAD.

В общем, американцы слишком торопились создать нечто аналогичное тому, что Россия разрабатывала несколько десятилетий. А поспешность, как известно, хороша только при ловле блох.

Новейшие зенитно-ракетные комплексы России: "Бук-МЗ" и "Тор-М2"
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия
Новости
Адвокат оценил слова Виктории Бони о "белом порошке" для Собчак
В Киеве премьера Британии обвинили в подстрекательстве к войне с Россией
Телеканал "Дождь"* обратился в СК после слов Кадырова
Новая афера США: $10 миллионов за голову лидера ИГ* в Афганистане
Миллиардер Рыбаков назвал пять признаков телефонных мошенников
Политолог Ведруссов оценил обещание Путина дать политическое убежище Порошенко
Экономист отреагировал на падение курса доллара: "Это временно"
Шафалинов объяснил, почему получение QR-кодов по антителам не имеет смысла
Метеоролог заявил, что россиян ждёт очень тёплый февраль
Учёные назвали продукты для лечения артрита
Популярное
Здоровье
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ

Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко.

Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Бывший СССР
Писатель Исабеков назвал причину следующего восстания в Казахстане
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Александр Артамонов Российские ЗРК американскому не товарищи Александр Артамонов Ирина Шлионская Депрессия у мужчин и женщин протекает по-разному Ирина Шлионская Василий Амирджанов Новогодняя столица России осталась без своего символа Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Здоровье
Биолог Баранова объяснила, в чём заключается скрытая опасность "омикрона"
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Последние материалы
Адвокат оценил слова Виктории Бони о "белом порошке" для Собчак
В Киеве премьера Британии обвинили в подстрекательстве к войне с Россией
Телеканал "Дождь"* обратился в СК после слов Кадырова
Новая афера США: $10 миллионов за голову лидера ИГ* в Афганистане
Миллиардер Рыбаков назвал пять признаков телефонных мошенников
Политолог Ведруссов оценил обещание Путина дать политическое убежище Порошенко
Российские ЗРК американскому не товарищи
Экономист отреагировал на падение курса доллара: "Это временно"
Шафалинов объяснил, почему получение QR-кодов по антителам не имеет смысла
Метеоролог заявил, что россиян ждёт очень тёплый февраль
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников