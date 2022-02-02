"В противостоянии с Западом Владимир Путин сыграл своей самой сильной картой. В сторону польской границы направил смертельно опасное оружие — зенитно-ракетные комплексы Искандер-М".
Обеспокоенность по этому поводу, сославшись на данные украинской разведки, в разговоре с порталом Fakt высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак.
"Мы очень уязвимы теперь, потому что сбивать Искандеры нам нечем. Даже если бы у нас были системы "Пэтриот", то не уверен, что они нас защитили бы", — признаётся экс-командующий сухопутных войск Польши.
Генерал напомнил, что Искандеры дают России преимущество в случае начала боевых действий потому, что они могут быть размещены "в глубоком — до 50 км — тылу" и защищены зенитными комплексами С-400.
"Что можно сделать против "Искандеров"? Только уничтожить их ракетами. Но ни у Польши, ни у Украины таких возможностей нет. Да и неизвестно, есть ли кого-то вообще — никто ведь ещё не испытывал никакие системы на способность сдерживать российские ракеты. Ни разу в мире не было противостояния "Искандера" и "Пэтриота". По слухам, российские системы спроектированы так, чтобы быть устойчивыми к ракетам НАТО", — резюмирует он.
США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.