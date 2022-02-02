Польский генерал честно рассказал о страхе перед "Искандерами"

"В противостоянии с Западом Владимир Путин сыграл своей самой сильной картой. В сторону польской границы направил смертельно опасное оружие — зенитно-ракетные комплексы Искандер-М".

Обеспокоенность по этому поводу, сославшись на данные украинской разведки, в разговоре с порталом Fakt высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак.

"Мы очень уязвимы теперь, потому что сбивать Искандеры нам нечем. Даже если бы у нас были системы "Пэтриот", то не уверен, что они нас защитили бы", — признаётся экс-командующий сухопутных войск Польши.

Генерал напомнил, что Искандеры дают России преимущество в случае начала боевых действий потому, что они могут быть размещены "в глубоком — до 50 км — тылу" и защищены зенитными комплексами С-400.