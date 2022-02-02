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Автор Ольга Лебедева

Польский генерал честно рассказал о страхе перед "Искандерами"

Силовые структуры

"В противостоянии с Западом Владимир Путин сыграл своей самой сильной картой. В сторону польской границы направил смертельно опасное оружие — зенитно-ракетные комплексы Искандер-М".

Польский генерал честно рассказал о страхе перед "Искандерами"

Обеспокоенность по этому поводу, сославшись на данные украинской разведки, в разговоре с порталом Fakt высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак.

"Мы очень уязвимы теперь, потому что сбивать Искандеры нам нечем. Даже если бы у нас были системы "Пэтриот", то не уверен, что они нас защитили бы", — признаётся экс-командующий сухопутных войск Польши.

Генерал напомнил, что Искандеры дают России преимущество в случае начала боевых действий потому, что они могут быть размещены "в глубоком — до 50 км — тылу" и защищены зенитными комплексами С-400.

"Что можно сделать против "Искандеров"? Только уничтожить их ракетами. Но ни у Польши, ни у Украины таких возможностей нет. Да и неизвестно, есть ли кого-то вообще — никто ведь ещё не испытывал никакие системы на способность сдерживать российские ракеты. Ни разу в мире не было противостояния "Искандера" и "Пэтриота". По слухам, российские системы спроектированы так, чтобы быть устойчивыми к ракетам НАТО", — резюмирует он.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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