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Автор Александр Артамонов

Зачем самолёту А-100 "Премьер" поставили "супермозг" весом 20 тонн

Силовые структуры » Министерство обороны

Что такое самолёты ДРЛОиУ, как израильтянам и американцам удалось вписать в военную историю сразу два технических новшества и почему самолёт А-100 "Премьер” можно назвать прорывным достижением отечественной оборонной промышленности, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Зачем самолёту А-100 "Премьер" поставили "супермозг" весом 20 тонн

Прорывные технологии

— На этот раз я хотел побеседовать с вами об очередном замечательном достижении нашей армии, промышленности и науки. Речь идет о самолёте А-100 "Премьер". Это "летающий штаб", ДРЛОиУ (самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления), который поднят в воздух в новой версии 10 февраля 2022 года, в серийном доработанном виде. Его испытания проходили в 2015-2016 годах. Предполагается, что до 2024 года должно быть произведено 36 бортов.

Это самолёт на базе Ил-76МД-90А. Ил-76 — очень хорошая схема. Даже натовцы за Ил-76 гонялись, потому что он превосходит возможности их "Геркулеса" — американского военно-транспортного самолёта. Но, естественно, отношение к классическому Ил-76МД наш А-100 "Премьер" имеет весьма отдалённое. Сохраняется его длина корпуса — 47 метров, размах крыла — 51 метр, то есть классическая аэродинамическая схема для этого самолёта.

Но у него на борту "супермозг". Этот компьютер — бортовой радиоэлектронный комплекс, который способен обрабатывать любую информацию, притекающую в центр принятия решения с земли, в том числе со спутников. Информация обрабатывается в "мозгу" весом 20 тонн. Для сравнения, у Су-57 бортовой комплекс весит 500 кг.

Ждали мы этого события 18 лет: в апреле 2004 года президент подписал указ о создании нового самолёта на замену А-50 — А-50У. Это наш предыдущий AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), впервые поднявшийся в воздух аж в 1978 году.

Он был модернизирован пару раз. Но тем не менее это базово управляющий центр эпохи 1978 года. Кто-то скажет, что мы отстали. Нет, мы не отстали, а опередили. Потому что американский AWACS — Boeing E-3 поднялся в воздух в 1975 году. И с тех пор не претерпел значительных изменений. Пару раз был тоже модернизирован. Но тем не менее уступает нашему А-100.

Это детище под эгидой Ростеха, "ТАНТК имени Бериева" (находится в Таганроге) и знаменитого НПО "Вега", включая КБ "Вега", которое отвечало за суперкомпьютер на борту. На нашей базовой платформе — классические двигатели ПС-90А-76. Главные особенности тут в сравнительном анализе с западными AWACS. Сравнительный анализ — это действительно сложная работа, так как любое государство засекречивает боевой режим работы подобных аппаратов. А внешне — самолёт и самолёт, Ил-76 и Ил-76. Но кое-что удалось выудить из открытых и полуоткрытых источников.

А-100 "Премьер" сопровождает при помощи двухдиапазонного локатора, снабжённого АФАР (фазированной антенной решеткой), до 300 целей. По некоторым данным, возможности нашего локатора гораздо выше — до 600 целей. А Е-3 в центре AWACS, боинговский, действительно ведёт только 300 целей.

Дальше смотрим. Истребители на малой высоте. Наш А-100 берёт их за 600 км, а AWACS боинговский — за 400 км. Наши стратегические бомбардировщики видят за 900 км, а AWACS — за 650 км. Разница очень большая, когда надо принимать решение, и счёт идёт на минуты. Групповую цель на земле А-100 видит за 450-500 км, а AWACS — за 300 км.

Зачем вообще подобная техника нужна? Радиолокационный комплекс, стоящий на земле, в среднем видит цель за 20-25 км. А в случае с А-100 "Премьер" — в 2-3 раза больше, потому что он наблюдает сверху. С расстояния лучше наблюдать:

  • землю,
  • нижнюю полусферу,
  • верхнюю полусферу.

Поэтому важно, что наш борт работает со спутниками. Для него открыто наблюдение на 360 градусов. Старенький А-50 вёл 40-50 целей — несравнимо с 300, а уж тем более с 600.

Немного истории

— Когда впервые появилось такое новшество? Американский AWACS летал в 1975-м, а наш — в 1978-м. В 1981 году уже состоялась премьера этой техники в связи с налётом израильской авиации на иракский реактор в "Осираке". Напомню, тогда иракцы строили ядерный реактор, израильтяне были недовольны. В результате при помощи американо-израильского AWACS удалось навести на цель израильский истребитель. Там была очень сложная авантюра с перекраской бортов под чужие опознавательные знаки, пролётом через ряд стран, в том числе на территории Ирака, который тогда имел (это очень важно) все зенитно-ракетные комплексы, приведённые в боевое состояние, потому что тогда шла десятилетняя война с Ираном. Но никто не сумел засечь и вовремя нейтрализовать израильскую авиацию, потому что налёт вёлся очень грамотно и при помощи самолёта ДРЛОУ.

Новый AWACS А-100 способен управлять:

  • ударной авиацией,
  • истребителями четвёртого-пятого поколений с очень сложной авионикой,
  • любыми БПЛА — от барражирующих боеприпасов до ударных тяжёлых беспилотников класса "Охотник".

До этого у AWACS и нашего А-50У таких возможностей не было.

В 1982 году во время Ливанской войны израильтяне показали, на что способна малая авиация, включая беспилотники, которые направлял на цель Е-3 в центре AWACS. Да, это было новое слово, вписанное израильтянами и американцами в историю сразу двух технических новшеств — боевых беспилотников (дронов) и AWACS в ВВС.

После того как массово стали применяться самолёты ДРЛОиУ и появились беспилотники, американцы изменили свою концепцию. У них до этого ВВС играли роль вспомогательную. А уже с 90-х годов ВВС играют основную ударную роль. Все остальные войска: танковые и так далее — только для зачистки местности. Исходя из этого, мы можем оценить, насколько важна роль ДРЛОиУ. В чём-то это "летающий генштаб", потому что он менее уязвим, чем объект на земле. Его защищает большое количество истребительных бортов. Дальность у него — 5 тысяч км.

Эту технику мы не просто вновь поставили на крыло, как стратегический бомбардировщик "Белый лебедь" (Ту-160), который мы возродили из небытия (американцы не верили, что это возможно) и улучшили. А-100 "Премьер" — это действительно шаг вперёд, а не просто возрождение советских возможностей.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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