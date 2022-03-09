Россия вскрыла американские биолаборатории

Министерству обороны России стало известно о разработке сверхопасного биологического оружия на Украине. Генерал-майор Игорь Конашенков сделал официальное заявление об уничтожении Киевом в день начала военной операции по демилитаризации и денацификации возбудителей ряда смертельных заболеваний — лёгочной чумы, туляремии, дизентерии, холеры и сибирской язвы.

Более подробно об этой смертельной угрозе для всей Европы рассказал 7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сообщил, что на Украине была создана сеть из 30 биологических лабораторий, работавших под эгидой Пентагона. Причём, по его словам, работы прицельно велись по "усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии".

Примечательно, что подобные опыты над людьми проводились на Украине не только американцами, но и, скорее всего, итальянцами уже много лет назад. Так, от местных жителей района полигона Яворово стало известно о биологической итальянской лаборатории, которая в начале нулевых функционировала на этом военном объекте. По странному стечению обстоятельств, многие люди из близлежащих населённых пунктов заболели тогда непонятой инфекцией, близкой по симптоматике к гриппозным вирусам. У многих пациентов болезнь протекала тяжело, но их никто не лечил, а правительство Украины всячески ретушировало информацию и препятствовало её распространению. Далее работы лаборатории были свёрнуты, а вместо неё в Яворово появилась диверсионная школа.

После заявлений представителей минобороны России заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выступила перед Сенатом США и заявила:

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле, мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся".

Примечательно, что, по информации американского портала Strange Sounds, сразу после начала спецоперации посольство США на Украине срочно стёрло на сайте организации весь массив данных по программе Ukraine Bioweapon Lab. Тот же англоязычный ресурс уточняет, что над 4400 украинских военнослужащих ставились непонятные эксперименты в рамках программы UP-8. Запретные исследования велись в военных округах Харькова, Львова и Одессы.

Генетическое оружие против славян

Забор крови у солдат делался на предмет наличия антител к вирусу крымско-конголезской геморрагической лихорадки и хантавирусам. Эта информация стала достоянием гласности благодаря расследованию, проведённому болгарской журналисткой Диляной Гайтанджиевой. Она также сообщила, что на эксперименты было выделено около 80 миллионов долларов. Программой занималась компания Black & Veatch Special Projects Corp., работающая под руководством Агентства по уменьшению угрозы обороне США. Это одно из ведомств Пентагона.

Следует заметить, что США постоянно ведут биологические исследования, ставящие человечество на грань катастрофы. Так, для ликвидации нефтяного разлива в Мексиканском заливе, произошедшего в 2010 г., американские лаборатории во главе с Нобелевским лауреатом Хемильтоном Смитом синтезировали в 2011 м в институте Дж. Крэйга Вентера опасный искусственный организм "Синтия" (Mycoplasma laboratorium), который в дальнейшем предположительно перебрался через Атлантику и вызвал вспышку непонятной инфекции у рыбаков Сенегала. Несколько десятков тысяч человек страдали от кожных нарывов и буквально распада внутренних органов.

Именно в свете вышеизложенного особо страшно ещё одно сообщение, сделанное на брифинге генерал-лейтенантом Кирилловым. Его серьёзность не была до конца осознана мировой общественностью. Кириллов рассказал о передаче в спецлаборатории США тысяч образцов сыворотки крови украинцев, имеющих отношение к славянскому этносу.

Комментируя информацию, можно с большой долей вероятности предположить, что речь идёт о попытках создания генетического оружия, нацеленного именно на людей — носителей гаплогрупп славянского генотипа.

По сути, действия США и киевской хунты прямо нарушают статью номер 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Кроме того, функционирование подобных объектов в непосредственной близости от границ с Россией создаёт угрозу уже нашей стране. Так что речь идёт о безопасности России и здоровье её граждан.