Эксперт: забота о мирных украинцах тормозит армию России на 200%

Насколько забота о мирных украинцах тормозит армию России, как действия Вооружённых сил РФ и бандеровцев на Западной Украине будут отличаться от их действий в Донбассе и в состоянии ли НАТО напасть на Россию, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Забота о мирных жителях

— Михаил Владимирович, как вы оцениваете мнение американского эксперта о том, что Россия ведёт уникальную военную операцию? Это новое слово в военном деле, когда мы одной рукой ведём операцию, а другой рукой помогаем людям, кормим, лечим, эвакуируем. Раньше такого не было?

— Да, это новое слово в военной науке. Это уникальная операция, она проходит на территории, где проживают люди, которых мы считаем своими. То есть в основном русское население. Может быть, они были подвержены в течение многих лет бандеровской пропаганде, и это повлияло на их мировоззрение. Но всё равно это наши люди. Со временем мы их перевоспитаем, и они будут нормальными русскими людьми. Поэтому массовое уничтожение этих людей не входит в планы военной операции. Наоборот, вся операция направлена на то, чтобы спасти как можно больше мирных жизней. Поэтому приходится аккуратно использовать военную силу, дозированное, точное оружие и стараться нанести как можно меньший ущерб гражданской инфраструктуре.

К сожалению, противник применяет методы террористической войны:

использует гражданское население в качестве живого щита,

размещает огневые средства в жилой застройке.

Но заметьте, подавление огневых точек ракетными ударами происходит на большей части Украины в ночное время, когда количество людей на улицах минимальное, и таким образом жертвы среди мирного населения ограничены. Конечно, в Донбассе это нельзя осуществить. Там круглосуточно ведутся боевые действия. Но всё равно пытаются ограничить потери среди мирного населения. Это, безусловно, сдерживает темпы нашего наступления. Но операция развивается успешно.

— Насколько сдерживает? На 30% либо на 200%? Американцы же сразу применяют ковровые бомбардировки — и нет Дрездена. А потом войска заходят.

— Сдерживают очень серьёзно. За Мариуполь две недели идут бои. Зато американцы бы мощными бомбами всё раздолбали и все огневые точки уничтожили. А потом ввели бы пехоту и танки — и жалкие остатки сопротивляющихся, если они вообще остались, были бы уничтожены.

Американские инструкторы специально научили украинцев использовать тактику террористов. Даже немецкие нацисты так не действовали на территории, которую считали своей.

Они не подвергали опасности мирное немецкое население, за исключением единственного случая, когда уже сумасшедший Гитлер приказал затопить метро в Берлине. А здесь украинские вооружённые силы, хотя и заявляют, что защищают территорию Украины, на самом деле рассматривают людей, которые там проживают, как чужаков, которых можно использовать в качестве живого щита. Это задерживает наступление наших войск на 200%.

Западная Украина — это не Донбасс

— Хватит ли у нас сил? Ведь у нас не только Мариуполь в планах. Тем более люди, которые сидят в подвалах, подвергаются бомбёжкам, тоже будут сопротивляться. Им сложно разобраться, кто виноват. "Виновата Россия, потому что пришла. До этого всё было спокойно". Жительница Мариуполя сказала: "Что вы говорите глупости? Никто не бомбил Донецк 8 лет. Спокойно все жили".

— Значительная часть населения оказалась под воздействием бандеровской пропаганды и даже не знает, что происходило. Придётся предпринять серьёзные усилия по перевоспитанию этой части населения. То, что 30 лет делалось, особенно интенсивно в последние 8 лет, одномоментно не исправишь.

Но у нас другого выхода нет, бандеровская язва должна быть уничтожена. Иначе она потом нападёт на Россию.

Сейчас, пока идёт освобождение Донецкой и Луганской республик, особо свирепствуют бандеровские батальоны. Они не будут так себя вести на Западной Украине, потому что там проживают их родственники, то население, которое они считают правильным.

У нас ресурсов хватит. Во-первых, мы задействовали только одну треть сухопутных войск. Во-вторых, мы используем в основном высокоточное оружие, не бросаем людей в штыковые атаки. Методично уничтожаем военную инфраструктуру, огневые точки, вооружение Украины. Уничтожено уже много военной техники и специалистов, которые могут этой техникой управлять. В итоге у них просто не останется людей и техники. Чтобы подготовить хорошего лётчика, надо несколько лет; подготовить хорошего танкиста, артиллериста — несколько месяцев. У Украины этих месяцев нет.

Как только будет выбит основной костяк ВСУ, который сосредоточен в Донецком котле, нам будут противостоять гораздо более слабые подразделения, имеющие меньше военной техники. Тем более на Западной Украине они не будут прикрываться мирным населением.

— ВСУ большим милосердием не отличаются, хотя действуют на территории, где их земля, родственники. Бог его знает, что будет на Западе. Польша хотела ввести миротворцев на Западную Украину.

— Конечно, поляки хотят вернуть Львов и другие западные области Украины. К этому у меня двойственное отношение. Если они хотят вернуть себе Львов, может быть, это неплохо. Всё равно это русофобская часть Украины, которая нам по большому счёту не нужна. Другое дело, что эта часть Украины будет источником постоянной войны против России и её войск на Украине. Полякам надо чётко дать понять, что вводить войска на Западную Украину можно только по договорённости с Россией. Но нам не нужно, чтобы они вводили туда миротворческий контингент. Значит, надо его разбомбить. В этом случае Белоруссия тоже должна принять участие в военной операции. Потому что это уже будет конфликт с НАТО. Но я не уверен, что НАТО решится на такое. Это просто блеф. Они пытаются нас запугать, как в своё время запугали Горбачёва, и он капитулировал, развалил: