Украина пренебрегла правилами Женевской конвенции и отказалась обращаться с российскими военнопленными гуманно.
В Службе внешней разведки РФ рассказали о решении Киева не соблюдать Женевскую конвенцию, в которой прописаны принципы обращения с военнопленными.
Своё решение Украина довела до сведения Великобритании.
"Руководство Украины довело до сведения британского Форин оффиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", — цитирует сообщение СВР ТАСС.
Свой отказ следовать установленным международным правилам на Украине объясняют тем, что пленённым российским военнослужащим не могут предоставлять хорошее питание и скорую медицинскую помощь, так как этого "сейчас этого лишены многие украинцы".
Ранее в Сети появилось видео с пытками российских военных. По сведениям СВР, на Украине пытаются сокрыть факты издевательств над пленными РФ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.