Украина не желает соблюдать правила обращения с военнопленными

Украина пренебрегла правилами Женевской конвенции и отказалась обращаться с российскими военнопленными гуманно.

В Службе внешней разведки РФ рассказали о решении Киева не соблюдать Женевскую конвенцию, в которой прописаны принципы обращения с военнопленными.

Своё решение Украина довела до сведения Великобритании.

"Руководство Украины довело до сведения британского Форин оффиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", — цитирует сообщение СВР ТАСС.

Свой отказ следовать установленным международным правилам на Украине объясняют тем, что пленённым российским военнослужащим не могут предоставлять хорошее питание и скорую медицинскую помощь, так как этого "сейчас этого лишены многие украинцы".

Ранее в Сети появилось видео с пытками российских военных. По сведениям СВР, на Украине пытаются сокрыть факты издевательств над пленными РФ.