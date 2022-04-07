Переговоры с Украиной о мире зашли в тупик, ожидается, что российские и союзные войска после освобождения ДНР и ЛНР начнут наступление на Киев.
Украина 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от предложений, сделанных ранее в Стамбуле, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров уточнил, что в новом украинском варианте соглашения отсутствуют:
По мнению Лаврова, не исключено, что Украина будет выдвигать всё новые предварительные условия на переговорах, но это неприемлемо.
"Вашингтон толкает Зеленского на продолжение боевых действий", — сделал вывод Лавров.
Накануне советник главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович предупредил, что в Донбассе готовится котёл. Самые ожесточенные бои ведутся на юго-западе Луганской области — Рубежное, Попасная, Северодонецк, "противник также развивает наступление с Изюма на юг, к Краматорску и Славянску, а также от Угледара к Марьинке", отметил Арестович.
"План по окружению наших войск там пытаются реализовывать по полной. Работают "от души": работает авиация, работает артиллерия, работают ракетные войска, наземная часть, всё гремит, всё наступает. И, в принципе, на севере они уже немного продвинулись в сторону Славянска и Краматорска. И на юге тоже очень сильно поджимают, учитывая, что концентрированное преимущество на двух участках сильно один к восьми, похоже", — сказал он.
Как пишет Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на источник в ОП, Владимир Зеленский приказал готовиться к новому штурму Киева — Генштабу поручено разработать план обороны за 7 дней.
Как отметил источник, главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный уверен, что группировка ВСУ на восточном фронте долго не продержится, и уже в ближайшее время "русские опять подойдут к Киеву, как сообщала западная разведка".
"Только теперь это будут не легкие силы десантников, а уже мотопехота с танками и тяжелой артиллерией. А вот оборонять Киев уже будет тяжело с ограничениями резервами", — пишет "Резидент".
В НАТО заявили CNN, что долгосрочные цели Москвы "остаются неясными", и предупредили, что Владимир Путин может начать новую атаку на Киевскую область, "если разворот на восток Украины окажется успешным".
"Официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое жестокое наступление в Донбассе на востоке Украины", — заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Они будут перевооружены, снабжены горючим и всем необходимым, продовольствием и так далее, чтобы начать новое большое наступление", — добавил он.
Чиновники в США и ЕС также заявили CNN, что не верят, что Путин отказался от своей цели свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и "прозападное правительство в Киеве".
Украинские издания сообщают, что киевляне начали возвращаться в Киев, так как "обстановка стабилизировалась", однако власти просят подождать.
Москва неделю назад вывела войска из-под Киева, чтобы приветствовать переговоры в Стамбуле, которые вызвали неприятие в России из-за неясных перспектив в решении проблемы денацификации Украины. После этого была организована провокация в Буче, что ещё раз показало, что с Киевом в сегодняшнем виде договариваться нельзя.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.