Наступление ВС РФ на Киев и его взятие становится неизбежным

Переговоры с Украиной о мире зашли в тупик, ожидается, что российские и союзные войска после освобождения ДНР и ЛНР начнут наступление на Киев.

Украина оказалась недоговороспособной

Украина 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от предложений, сделанных ранее в Стамбуле, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил, что в новом украинском варианте соглашения отсутствуют:

констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь;

возможность вето России при согласовании проведения военных учений на Украине.

По мнению Лаврова, не исключено, что Украина будет выдвигать всё новые предварительные условия на переговорах, но это неприемлемо.

"Вашингтон толкает Зеленского на продолжение боевых действий", — сделал вывод Лавров.

Армии РФ, ДНР и ЛНР близки к успеху в Донбассе

Накануне советник главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович предупредил, что в Донбассе готовится котёл. Самые ожесточенные бои ведутся на юго-западе Луганской области — Рубежное, Попасная, Северодонецк, "противник также развивает наступление с Изюма на юг, к Краматорску и Славянску, а также от Угледара к Марьинке", отметил Арестович.

"План по окружению наших войск там пытаются реализовывать по полной. Работают "от души": работает авиация, работает артиллерия, работают ракетные войска, наземная часть, всё гремит, всё наступает. И, в принципе, на севере они уже немного продвинулись в сторону Славянска и Краматорска. И на юге тоже очень сильно поджимают, учитывая, что концентрированное преимущество на двух участках сильно один к восьми, похоже", — сказал он.

Зеленский приказал готовится к штурму Киева

Как пишет Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на источник в ОП, Владимир Зеленский приказал готовиться к новому штурму Киева — Генштабу поручено разработать план обороны за 7 дней.

Как отметил источник, главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный уверен, что группировка ВСУ на восточном фронте долго не продержится, и уже в ближайшее время "русские опять подойдут к Киеву, как сообщала западная разведка".

"Только теперь это будут не легкие силы десантников, а уже мотопехота с танками и тяжелой артиллерией. А вот оборонять Киев уже будет тяжело с ограничениями резервами", — пишет "Резидент".

России надо свергнуть Зеленского, чтобы добиться целей

В НАТО заявили CNN, что долгосрочные цели Москвы "остаются неясными", и предупредили, что Владимир Путин может начать новую атаку на Киевскую область, "если разворот на восток Украины окажется успешным".

"Официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое жестокое наступление в Донбассе на востоке Украины", — заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Они будут перевооружены, снабжены горючим и всем необходимым, продовольствием и так далее, чтобы начать новое большое наступление", — добавил он.

Чиновники в США и ЕС также заявили CNN, что не верят, что Путин отказался от своей цели свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и "прозападное правительство в Киеве".

Украинские издания сообщают, что киевляне начали возвращаться в Киев, так как "обстановка стабилизировалась", однако власти просят подождать.

Москва неделю назад вывела войска из-под Киева, чтобы приветствовать переговоры в Стамбуле, которые вызвали неприятие в России из-за неясных перспектив в решении проблемы денацификации Украины. После этого была организована провокация в Буче, что ещё раз показало, что с Киевом в сегодняшнем виде договариваться нельзя.

Читайте по теме: Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками

Кадыров&Песков: разногласия внутри российской элиты вышли на опасный уровень

ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе — инсайд