Эксперты подтверждают возможность терактов Украины против РФ

Украина использует все возможные варианты провокаций, чтобы дискредитировать российскую армию. Эксперты считают, что в информационном плане России стоит быть готовой ко всему.

Аналогии с трагедией в Сребренице,

использование живых щитов, как в Сирии,

расстрел машин скорой помощи с ранеными,

химические атаки,

мародёрство в домах

и "новый малайзийский "Боинг" —

арсенал возможностей у Киева велик.

К примеру, пресловутая Буча — это уже неоднократно разыгранный эпизод Боснийской войны, напомнил профессор МГУ, политолог Андрей Манойло в интервью URA.RU.

Нужно помнить, что эпизод в Сребренице дал формальный повод НАТО для того, чтобы развязать войну против Югославии, а Слободана Милошевича в итоге убить в Гааге. Запад будет настаивать, несмотря на доказательства обратного, что история идентична. России, кстати, необходимо превентивно показать эти аналогии на внеочередном заседании Совбеза ООН.

Краматорск, в подаче СМИ стран ЕС и США, будет полностью запараллелен с Сирией, отметил завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин.

Он подчеркнул, что удар ракетой "Точка-У" в Краматорске по мирному населению выглядит как действия боевиков ИГИЛ* в Сирии, только приписан будет России.

По его словам, боевики ИГИЛ* использовали живых людей, обстреливали их. Так и в Краматорске было — украинцы сначала собрали людей для эвакуации, а потом по этой толпе нанесли удар "Точкой-У", которая взорвалась над вокзалом, чтобы запугать население, потому что надо, чтобы люди не выезжали.

В ближайшее время раскрутку может получить тема "обстрелов машин скорой помощи", а также такая вечная проблема, как взрыв заводов с химикатами. Плюс могут быть использованы боевые отравляющие вещества — всё это будет подаваться как атака со стороны российских вооружённых сил, рассказал Кошкин.

Собственно, тему с химическим оружием уже начали качать в медиа.

В конце марта Джозеф Байден обещал "ответить" в случае применения Россией химического оружия. Позже Олаф Шольц угрожал Владимиру Путину "драматическими мерами" за применение химоружия. В апреле украинские каналы резко припоминали угрозы Байдена и Шольца.

Они же сейчас кричат о применении российскими войсками химоружия в Мариуполе — правда и жители города, и пресса, и Минобороны РФ это опровергли. Однако это "пробирка Колина Пауэлла в прямом эфире", причём на аудиторию такое действует безошибочно.

Во враньё поверить гораздо проще, когда оно отвечает твоим же представлениям "о прекрасном". То же самое мародёрство, приписываемое российской армии, производится силами азовцев* и айдаровцев*.

Уже установленный факт, что участники формирований вскрывают все квартиры, которые люди покинули, их разворовывают, затем слесарей убивают как свидетелей и всё это полностью списывают на мародёрство со стороны военнослужащих российских войск.

Крайне взрывоопасной темой может оказаться и повторение трагедии малайзийского "Боинга". Одна их самых тяжёлых угроз — возможная провокация с уничтожением пассажирских самолётов из Финляндии или Швеции по типу истории со сбитым в 2014 году под Донецком малайзийским "Боингом".

Как пояснил официальный представитель ДНР в Финляндии, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман, сегодня на эти страны идёт колоссальное давление со стороны НАТО по вступлению в альянс. В данном контексте безошибочный вариант: сбили самолет, потом обвинили Россию, — может быть реализован.

Пронатовские, антирусские силы хотят присоединить Финляндию и Швецию к НАТО. Финляндия и Швеция сами не хотят, но лоббисты хотят и не остановятся ни перед чем.

"Что же касается украинских терактов в РФ, то такая угроза имеется и признаётся властями и спецслужбами, тем более представители тербатов, ВСУ, политики Украины (можно почитать СМИ и соцмедиа, Telegram) призывают их устраивать.

Ведётся серьёзная работа ФСБ, военной разведки, МВД и других служб по предотвращению, в ряде регионов введён "жёлтый уровень" опасности", — поделился с Pravda.Ru источник, близкий к спецслужбам.

"Проходят оперативно-розыскные и оперативно-технические мероприятия, безусловно, спецслужбы ведут агентурную работу, чтобы исключить теракты на авиа-, ж/д, автотранспорте, в городах, на критических объектах инфраструктуры", — добавил он.

Офицер также призвал граждан "не паниковать, но серьёзно относиться к "забытым вещам", странному транспорту или поведению людей", пояснив — "лучше перебдеть".

* Организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ.