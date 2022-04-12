Под Николаевым ведётся подготовка украинских диверсантов иностранцами

В процессе подготовки украинских диверсионно-разведывательных групп участвовали иностранные инструкторы. Об этом РИА Новости рассказали в силовом ведомстве РФ, ссылаясь на свои источники на Украине.

Сборы по подготовке диверсантов и разведчиков прошли в Николаевской области в период с 4 по 7 апреля. Подготовленные на них кадры будут решать боевые задачи на николаевском и херсонском направлениях.

"Сборы с целью определения целей и задач, распределения деятельности, а также профессиональной подготовки с акцентом на топографию, определение координат и корректировку артиллерийского огня, в том числе с применением БПЛА. Согласно нашим источникам, ряд занятий проводили иностранные специалисты", — рассказал информированный источник.

Он допустил, что силами украинских диверсантов, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов, могут готовиться провокации под Николаевым и Херсоном по отработанным схемам, с постановочными убийствами гражданских лиц.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских войск 15 марта.