В контексте проводимой РФ специальной операции на Украине эксперты обсуждают возможное развитие событий, требующее применения Россией ядерного оружия.
"С этим, как ни странно, всё достаточно просто. Нужно уяснить одну простую аксиому — при непосредственном вхождении блока НАТО в данный конфликт, особенно в случае прямого задействования 5-й поправки, — в течение трёх-четырёх недель конфликт Россия — НАТО автоматически эскалируется в ядерный", — пишет оружейный и военный эксперт Владислав Лобаев.
Он подчёркивает: это не только личное мнение, но и "результат наших и вражеских многочисленных военных симуляций и war games по самым различным сценариям".
"Это и здравый смысл. Дело в том, что суммарное превосходство НАТО над Россией в обычных вооружениях (прежде всего авиации) таково, что через несколько недель большой войны со всем блоком обычными вооружениями нам тупо не на чем будет летать и нечем бомбить", — считает специалист.
По его мнению, возможны небольшие вариации сценариев.
С ПЛАРБ вообще всё интересно, потому что они есть у Франции и Великобритании. При пусках с них могут быть задействованы несколько иные сценарии или сразу переход к пункту 4.
"Почти не важно, каким путём будет происходить эскалация конфликта с вовлечением в него НАТО: через Польшу, Румынию с Молдавией, Турцию (напрямую или сначала через прокси — Азербайджан). В итоге, если это приведёт к задействованию 5-й поправки произойдёт то, о чём написано выше", — пишет эксперт.
"Форм и способов опосредованного давления у стран НАТО остаётся всё меньше. Использовано уже почти всё, и проработка вопроса с поставкой уже самых тяжёлых вооружений говорит о том, что на дальнейшую эскалацию они решились. Далее основной вопрос. Готовы ли они к этим сценариям? Да, готовы. Точнее, народ, конечно, не готов, но их элиты готовы. Старый мир, по всей видимости, решено демонтировать", — рассуждает Лобаев.
"Но для нас всех это сигнал, что нужно начать доделывать начатые дела, выполнить взятые на себя обязательства, больше времени провести с родными и близкими. Кто моря не видел — смотайтесь сейчас, посмотрите. Кто сына в зоопарк второй год отвести не может — сводите. Кто мать давно не навещал — смотайтесь, помогите с домашними делами. Друзьям время уделите, шашлыки пожарьте", — пишут комментаторы.
"От нас и вас — рядовых и гражданских — тут ничего не зависит. Пока дышим, пока живы — будем оставаться людьми и посвящать себя семье, друзьям и Родине", — заключают они.
Отметим, что ранее западные и российские военные аналитики уже оценивали вероятность тактического ядерного удара по Украине — считая, что она высока. Правда российские власти (пока) категорически опровергали такие слухи и рассуждения.
"Одного залпа "Борея" (или "Огайо") хватит, чтобы в Европе не осталось ничего вообще, кроме пустыни, властей в бункерах и солдат НАТО в танках с повышенным давлением внутри. Живых мертвецов, которым за пределами броневой коробки не найти ни еды, ни воды, ни даже годного для дыхания воздуха. Поэтому войны с НАТО не будет. Наверное. В любом случае отдыхайте/ спите/ работайте спокойно, либо всё будет хорошо, либо у всех нас будет 14 минут", — писали в соцсетях.
Также реальный сценарий конфликта России и стран НАТО уже давно опубликован в инфографике портала Vox.
Кроме того, СМИ сообщали про американское учение под названием Bear Spear в 2014 году, в ходе которого Россия и США "от души отработали друг по другу ядерным оружием". Итогом стала гибель 400 млн человек и неприемлемый ущерб для обеих стран.
"Обе страны фактически прекратят своё существование, хотя сама цивилизация останется и её лидерами станут Китай, Индия и Бразилия", — говорили эксперты.
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