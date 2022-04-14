"Или проскочим, или 14 минут и всё" — соцсети о вероятности ядерной войны

В контексте проводимой РФ специальной операции на Украине эксперты обсуждают возможное развитие событий, требующее применения Россией ядерного оружия.

"С этим, как ни странно, всё достаточно просто. Нужно уяснить одну простую аксиому — при непосредственном вхождении блока НАТО в данный конфликт, особенно в случае прямого задействования 5-й поправки, — в течение трёх-четырёх недель конфликт Россия — НАТО автоматически эскалируется в ядерный", — пишет оружейный и военный эксперт Владислав Лобаев.

Он подчёркивает: это не только личное мнение, но и "результат наших и вражеских многочисленных военных симуляций и war games по самым различным сценариям".

"Это и здравый смысл. Дело в том, что суммарное превосходство НАТО над Россией в обычных вооружениях (прежде всего авиации) таково, что через несколько недель большой войны со всем блоком обычными вооружениями нам тупо не на чем будет летать и нечем бомбить", — считает специалист.

По его мнению, возможны небольшие вариации сценариев.

Старт с применением тактического ядерного оружия (ТЯО) локально на территории конфликта (Украина). Как вариация: для демонстрации серьёзности намерений — нанесение ударов ТЯО по приграничным районам стран-поставщиков техники/ своих воинских континентов. По целям в Европе, скажем, "Искандер-М" со спецБЧ, "Кинжалы" по АЭС и т. д. зарядами ограниченной мощности, в надежде, что конфликт будет возможно ограничить европейским ТВД. Элементы второго сценария + МБР по целям в Великобритании, опять же в надежде, что удастся избежать вовлечения в обмен ядерными ударами США и превращения конфликта в глобальный термоядерный. Вариант "сразу все и по всем", то есть, по слову Дикого Прапора из ДМБ, "весь мир в труху", представляется всё же менее вероятным, чем стратегия "плавного входа", хоть и таит много неожиданностей для всех членов НАТО, и всё же не исключен, особенно при засечке стартов с ПЛАРБ или территории США.

С ПЛАРБ вообще всё интересно, потому что они есть у Франции и Великобритании. При пусках с них могут быть задействованы несколько иные сценарии или сразу переход к пункту 4.

"Почти не важно, каким путём будет происходить эскалация конфликта с вовлечением в него НАТО: через Польшу, Румынию с Молдавией, Турцию (напрямую или сначала через прокси — Азербайджан). В итоге, если это приведёт к задействованию 5-й поправки произойдёт то, о чём написано выше", — пишет эксперт.

"Форм и способов опосредованного давления у стран НАТО остаётся всё меньше. Использовано уже почти всё, и проработка вопроса с поставкой уже самых тяжёлых вооружений говорит о том, что на дальнейшую эскалацию они решились. Далее основной вопрос. Готовы ли они к этим сценариям? Да, готовы. Точнее, народ, конечно, не готов, но их элиты готовы. Старый мир, по всей видимости, решено демонтировать", — рассуждает Лобаев.

"Но для нас всех это сигнал, что нужно начать доделывать начатые дела, выполнить взятые на себя обязательства, больше времени провести с родными и близкими. Кто моря не видел — смотайтесь сейчас, посмотрите. Кто сына в зоопарк второй год отвести не может — сводите. Кто мать давно не навещал — смотайтесь, помогите с домашними делами. Друзьям время уделите, шашлыки пожарьте", — пишут комментаторы.

"От нас и вас — рядовых и гражданских — тут ничего не зависит. Пока дышим, пока живы — будем оставаться людьми и посвящать себя семье, друзьям и Родине", — заключают они.

Отметим, что ранее западные и российские военные аналитики уже оценивали вероятность тактического ядерного удара по Украине — считая, что она высока. Правда российские власти (пока) категорически опровергали такие слухи и рассуждения.

"Одного залпа "Борея" (или "Огайо") хватит, чтобы в Европе не осталось ничего вообще, кроме пустыни, властей в бункерах и солдат НАТО в танках с повышенным давлением внутри. Живых мертвецов, которым за пределами броневой коробки не найти ни еды, ни воды, ни даже годного для дыхания воздуха. Поэтому войны с НАТО не будет. Наверное. В любом случае отдыхайте/ спите/ работайте спокойно, либо всё будет хорошо, либо у всех нас будет 14 минут", — писали в соцсетях.

Также реальный сценарий конфликта России и стран НАТО уже давно опубликован в инфографике портала Vox.

Кроме того, СМИ сообщали про американское учение под названием Bear Spear в 2014 году, в ходе которого Россия и США "от души отработали друг по другу ядерным оружием". Итогом стала гибель 400 млн человек и неприемлемый ущерб для обеих стран.

"Обе страны фактически прекратят своё существование, хотя сама цивилизация останется и её лидерами станут Китай, Индия и Бразилия", — говорили эксперты.