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Автор Любовь Степушова

В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников

Силовые структуры » Министерство обороны

В Польше считают, что тема о 30 убитых польских наёмниках в Харьковской области муссируется для того, чтобы подготовить российское общество к применению ядерного оружия на Украине. Российские политики и эксперты не считают, что это невозможно.

В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников

Польские наёмники уничтожены под Харьковом, Польша отрицает

Минобороны РФ сообщило в пятницу, 15 апреля, что в результате удара ВКС в Харьковской области были уничтожены 30 польских наёмников.

"В результате обстрела в населённом пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками ликвидировано наёмническое подразделение частной польской военной компании. Уничтожено до 30 польских наёмников", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Эту информацию не подтвердил МИД Польши.

"Нам ничего не известно о таком факте в отношении какого-либо "польского отряда добровольцев" или о гибели поляков на Украине", — заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина изданию Wprost. Он добавил, что у МИД "не складывается впечатление, что это правда".

"Если что-то появится по этому поводу, мы будем держать вас в курсе”, — добавил Ясина.

Польша: Россия готовит общество к применению ядерного оружия на Украине

В настоящее время это сообщение вписывается в контекст создания в России "образа предполагаемой ответственности НАТО за войну на Украине", сказал WProst Михал Марек из Центра исследований современной среды безопасности.

"Они (россияне) также акцентируют внимание на вопросе о переброске Польшей на Украину военной техники НАТО. Россияне пытаются построить картину, согласно которой война на Украине — это война между Россией и НАТО", — заявил Марек.

По его мнению, сообщения о польских наёмниках и ответственности НАТО за войну "играют всё более важную роль в подготовке российского общества к тому, что Запад приведёт Россию к применению ядерного оружия".

Ядерная тема станет формой реакции на планы интеграции Финляндии и Швеции в НАТО, попыткой запугать эти страны и НАТО призраком ядерной войны, сказал польский эксперт.

Польские наёмники давно воюют на Украине

Данные в Сети свидетельствуют о том, что польские наёмники воюют на Украине. На этой неделе пресс-служба министерства обороны Польши сообщила WProst, что получено "19 гражданских запросов и пять заявлений" от поляков, которые хотели получить согласие воевать на Украине.

Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) в феврале подтвердила присутствие польских наёмников в районе донбасских населённых пунктов Широкино и Попасная.

"Наша разведка подтверждает присутствие английских и польских наёмников в районах Широкино и Попасная. Их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников", — говорилось в сообщении, опубликованном на Telegram-канале "Народное ополчение".

Российские эксперты, политики и военные не исключают ядерного удара по нацистам

Как пишет в своём Telegram-канале политолог Алексей Дзермант, среди экспертного сообщества выдвигается тезис, что киевский режим и его западные кураторы ведут себя всё более нагло, потому что чувствуют неуверенность России и уже не верят, что она может нанести ядерный удар.

Особенно, по его мнению, "наглеют поляки, которые сосредоточили у белорусской границы большую ударную группировку". Они могут двинуть её на Белоруссию, когда Россия начнёт громить ВСУ в Донбассе.

Поляки, по словам эксперта, при этом полагают, что Россия не решится нанести по ним тактический ядерный удар — по Варшаве, например.

"Да, наглости им не занимать, но и всей мощи русского оружия они пока не знают. Лично я не сомневаюсь, что будут применены все возможные средства, чтобы не допустить их вторжения", — сказал Алексей Дзермант.

По теме применения ядерного оружия высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

"Вот если бы меня спросить, я бы что сделал? Сразу бы очистил Луганск и Донецк и дальше заявил бы, что "если хоть один наёмник будет на Украине, мы даже тактический ядерный удар [можем] сделать по определённым точкам, чтобы не шутили с нами.

С нами воюют НАТО, Запад, все вместе. Но это хорошо, весь мир увидит, насколько мощная наша Россия и насколько великий стратег наш президент", — написал Кадыров.

Командир Народной милиции ДНР Александр Ходаковский, со своей стороны, видит "снижение эффективности обычных вооружений в современной войне".

"Можно сделать предварительный вывод, что это последняя крупная война без использования ядерного оружия, где участником является Россия. При необходимости или неизбежности следующей — мы попадём в Рай, а они…. Дальше по тексту…" — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы польша украина рамзан кадыров алексей дзермант
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