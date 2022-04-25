Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева

Для России прозвенел третий звонок в СВО. Владимир Путин должен прекратить мирные переговоры, теперь России нужна только капитуляция Украины.

США толкают Украину на самоуничтожение, чтобы ослабить Россию

На Западе делают вид, что Украина победит в военном противостоянии с Россией. Дошло до того, что Киев навестили глава минобороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы верим, что они (мы — Украина и США. — Ред.) могут победить, если у них будет правильное вооружение, правильная поддержка. И мы собираемся сделать всё, что в наших силах, и продолжим делать всё, что в наших силах", — цитирует Остина CNN.

По его словам, общее желание Вашингтона и Киева — "ослабить Россию до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения на Украину".

"Они (россияне. — Ред.) уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал", — добавил Остин.

То есть цинично заявлено, что Россия на территории Украины воюет с США. И это повод пересмотреть тактику и, возможно, стратегические цели спецоперации (СВО), если они ограничивались лишь освобождением левобережной Украины с надеждой, что Киев сам себя денацифицирует.

Третий звонок для Путина прозвенел

Третий звонок в этом плане прозвенел для Москвы сегодня ночью после атаки с беспилотников ВСУ Брянска, ранее был потоплен крейсер-ракетоносец "Москва" и атакован с вертолётов Белгород. Наряду с Брянском ВСУ планировало ударить вчера по Курской области, но там дроны удалось сбить в 40 километрах от границы. Во всех школах города Брянска проводится эвакуация, сообщает Telegram-канал Readovka, указывая, что жертв удалось избежать.

Несомненно, что такого рода атаки участятся, потому что такое задание поставлено Киеву его хозяевами американцами, и это вопрос вопросов СВО.

Под угрозой доверие россиян к Кремлю

О том, что Владимир Путин перестал быть наивным в отношении Киева, говорит факт публичного озвучивания самим президентом данных ФСБ о намеченном покушении на "известных российских журналистов" (уточнено, что на Владимира Соловьёва) с указанием того, что "нам пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ".

Вчера же в подтверждение перемен в настроении верховного главнокомандующего ВКС РФ впервые нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины во Львовской, Ровенской и Запорожской областях.

Напомним, что от Брянска до Москвы — 350 километров, а от способности властей защитить российские города и жизни мирного населения зависит его доверие российским властям. Не будет доверия — не будет и сплочённости, что и надо американцам.

России теперь нужна только капитуляция Зеленского

Всё говорит о необходимости активизации второго этапа СВО и проведении третьего этапа — взятия центра принятия решений, города Киева, и западных украинских территорий.

Как пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", мирные переговоры после Брянска закрыты, и теперь будет новый пакет требований от РФ. По данным источника канала, это полная капитуляция Украины.

"По нашим данным, Россия, возможно, объявит войну Украине за атаки (вторжение) по её территории, а значит, будем ждать действия ОДКБ", — заключает канал.

О том, что Путин "потерял интерес к мирным переговорам", пишет газета Financial Times со ссылкой на некие "три источника, знакомые с ситуацией".

Путин "перешёл к стратегии захвата территорий". И случилось это после того, как утонул ракетный крейсер "Москва" из-за удара ракетой "Нептун, говорится в статье.

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