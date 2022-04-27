Военный эксперт рассказал, почему не запретят использование ТОС "Солнцепёк"

Что такое ТОС "Буратино", ТОС 1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка", в чём опасность применения тяжёлых огнемётных систем и почему, несмотря на это, их использование не запрещают на законодательном уровне, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Жар и давление

— Сегодня поговорим о тяжёлой огнемётной системе ТОС 1А "Солнцепёк". Она является наследницей ТОС "Буратино" и предшественницей ТОС-2 "Тосочка". Оружие обладает всеми свойствами ядерного оружия, только без проникающей радиации и долгосрочного радиоактивного заражения местности. Оно отнесено к области негуманных, но официально не запрещено, то есть не подпадает под Женевскую конвенцию о запрете зажигательного оружия, и относится к классу термобарических.

Подобное оружие есть и за рубежом, но наше наиболее эффективно. Это экзотическое оружие числится у нас за войсками химзащиты РХБЗ (радиация, химзащита, безопасность).

Система термобарическая, потому что есть два поражающих фактора:

температура в эпицентре взрыва 3000 градусов;

резкий перепад давления.

Происходит следующее. Летит снаряд большого калибра НУРС (неуправляемый реактивный снаряд), 220 мм. Во время полёта при смешении внутри корпуса снаряда двух компонентов с металлическим (как правило, алюминиевым) порошком образуется сложное химическое соединение. Его состав — военная тайна. После падения снаряда сразу взрыв не происходит. Через отверстие в корпусе из-за деформации снаряда начинает выходить аэрозольная смесь. Спустя некоторое время происходит её возгорание и подрыв. Выгорает весь кислород и образуется вакуум. Живая сила противника в точке падения снаряда погибает из-за резкого перепада давления: сначала происходит лавинообразный рост, а потом резкий скачок вниз аж на 160 мм ртутного столба. Те, кто укрылся от жара, как в крематории, погибают от разрыва внутренних органов из-за перепада давления.

Плацдарм для применения

— Первое поколение "Буратино" разрабатывалось в 1971-72 годах, с дальностью стрельбы 2-3 км. У ТОС-1А "Солнцепёк" — до 6 км. По некоторым сведениям, у ТОС-2 "Тосочка" — до 10 км.

"Буратино" и "Солнцепёк" сопровождаются танками, потому что если сдетонирует боеприпас, то мало не покажется уже своим войскам. Начиная с движения на марше до остановки и готовности к открытию огня проходит 90 секунд, а до выстрела всех направляющих — 12 секунд.

Это оружие ещё эффективнее в горах. Поэтому оно есть:

в Армении,

Азербайджане,

Казахстане.

Эффект вакуумного взрыва усиливается за счёт теснины, а осколки породы служат вторичным поражающим фактором. В месте попадания снаряда всё перемалывается в мелкое крошево. От людей ничего не остаётся. От зданий — бетонная пыль. От такого оружия спасает только герметичный бункер, чтобы аэрозольная зажигательная смесь не попала внутрь.

Американцы пытаются нивелировать наше тактическое превосходство, которого мы достигаем при помощи тяжёлых огневых систем. В частности, военный эксперт Брент Иствуд упорно выступает за запрет такой системы, называя её "кошмар на колесах", хотя у нас гусеничный ход. США подобное оружие применяли в Сирии, Ираке. У США это 40-миллиметровая термобарическая граната. Есть термобарический снаряд "Новелл эксплоузер" ("новая взрывчатка" в переводе). Используется в ракетной установке MK 153 SMAW и в качестве ракетной боевой части "Хеллфайр" — ракеты AGM-114N Hellfire II. Это оружие применялось в Ираке в 2003 году. В Испании с 1980-х годов велись подобные изыскания, у них есть 10 термобарических бомб.