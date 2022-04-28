Создание коалиции поможет России остановить монстра НАТО

Представители военного блока НАТО любят повторять избитую фразу о том, что их организация — это оборонительный союз. Прикрываясь таким удобным тезисом, Вашингтон и Брюссель долгие годы вели экспансионистскую политику в Европе. Но неоднократное участие войск альянса в кровавых конфликтах и его вовлечённость в украинский кризис свидетельствует об обратном.

Если бы страны, входящие в блок НАТО, не поощряли антироссийскую, неонацистскую политику киевского режима и не накачивали его оружием, то драматичное развитие украинского кризиса, которое мы видим сегодня, не имело бы места. Политика захватывания всё новых стран в сети альянса дала осечку в случае с Украиной, но хитроумные политиканы из Вашингтона всё же получили свой приз, заставив россиян и украинцев воевать между собой и введя европейцев в состояние милитаристского психоза.

Сегодня манипуляторам из Белого дома намного проще "уломать" европейских членов НАТО на увеличение военных расходов, раскрутить их на поставки киевскому режиму немыслимых ранее видов вооружений и даже втянуть в альянс тех, чей нейтральный статус ранее казался незыблемым как скала. Радости американцев нет предела: стравив между собой Россию и Евросоюз, они ослабляют оба лагеря.

Задумка Вашингтона состоит в том, чтобы нажиться на очередной кровавой бойне в Европе, как это уже бывало не раз в XX веке.

Власти Швеции и Финляндии вполне серьёзно говорят о вступлении в НАТО. Заявки от них должны поступить летом текущего года, а в Вашингтоне обещают их рассмотреть в ускоренном порядке, видимо, чтобы те не успели передумать. Ни один аргумент, выдвигаемый в пользу такого странного решения, не выдерживает критики. Во-первых, нет никаких оснований говорить о будущей агрессии России против двух нейтральных стран Скандинавского полуострова, поскольку там нет профашистских режимов и территориальных претензий, как в случае с Украиной. Во-вторых, безопасность в прилегающем регионе не укрепится, а наоборот, станет намного более хрупкой.

Россия будет вынуждена отвечать на интенсивную милитаризацию соседних северных стран, неизбежную с того момента, как они окажутся под козырьком НАТО. Военные эксперты считают, что Балтийский флот может быть усилен современными корветами и подводными лодками, оснащёнными крылатыми ракетами "Калибр". Возможна переброска в регион гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", "Искандер".

Не исключено, что в целях сдерживания и предупреждения возможных угроз придётся разместить в войсках Западного военного округа, на Балтийском и Северном флотах тактическое ядерное оружие.

Недавно в турецком издании Sabah вышла статья на тему "выхолащивания" НАТО. На примере Швеции и Финляндии автор статьи отмечает неспособность политиков западных стран на холодный анализ, так как они слишком "расчувствовались, когда разразился военный конфликт у их границ". По сути расширение НАТО опять становится следствием эмоциональных реакций. Страны Восточной Европы не внесли никакого вклада в обеспечение безопасности альянса, а напротив, обременили новыми обязанностями и увеличили риск втягивания в военный конфликт. Каждое расширение блока НАТО размывает его границы и делает мельче в плане сдерживания.

Натовский "апофеоз войны"

Американская база Рамштайн в Германии

Страны, которые в России сдержанно называют недружественными, превращаются во враждебные и даже вражеские. Поставки вооружений от них в сторону Киева и Донбасса текут уже не ручейками, а бурными реками, увеличивая масштаб разрушений, сея смерть и страдания людей. ВСУ и нацбатальоны в основном используют их не для боевых действий в традиционном понимании, а для обстрелов жилых кварталов оставленных ими городов и посёлков или для организации кровавых провокаций по образцу Бучи.

Западные кураторы всячески поощряют киевский режим перенести по возможности военные действия на территорию России, используя натовское оружие. Чего стоит призыв заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи в адрес Киева наносить удары по целям в глубине России с использованием британского оружия, поскольку это "не обязательно является проблемой". Можно выдвигать предположения по поводу смысла этой фразы, но очевидно, что натовцы уверены в своей безнаказанности и неготовности Москвы дать жёсткий ответ.

Как следствие, целями для украинских военных стали объекты в Белгородской и Брянской областях, а затем и в Воронеже.

"Апофеозом войны" стало сборище натовских генералов и министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии. Эмиссары почти 40 стран поклялись американским генералам Ллойду Остину и Марку Милли не жалеть сил и средств для вооружения киевского режима, с тем чтобы ослабить Россию в ходе затяжных военных действий. Показательным является тот факт, что власти Германии после поставок противотанковых гранатомётов и переносных зенитных комплексов согласились направить на Украину зенитные самоходные установки Gepard. Компания Rheinmetall выразила готовность отправить на восточный фронт 88 танков "Леопард-1". Такое впечатление, что у натовцев совсем уже слетела крыша на почве русофобии.

Вопрос об антинатовской коалиции назрел

Аналитики из Германии выступили в журнале Compact с опасениями, что радикальные решения участников НАТО на авиабазе Рамштайн могут привести к началу третьей мировой войны. Натовские генералы могут пойти на новые безумные шаги для сдерживания России, поставляя в охваченный огнём регион всё более опасные виды вооружений, что будет способствовать эскалации военных действий с переходом в стадию мирового конфликта.

Символично, что саммит НАТО провели не в брюссельской штаб-квартире, а в крупнейшем перевалочном пункте для интервенций США: мол, мы уже находимся в состоянии войны.

Сегодня есть смысл ещё раз вспомнить предостережения со стороны немногочисленных западных политиков, предвидевших опасные последствия попрания интересов России. Так, ещё в конце 1990-х годов американский дипломат и политолог Джордж Кеннан назвал трагической ошибкой решение Вашингтона расширять НАТО на Восток, так как "на это не было ни малейшей причины, никто никому не угрожал". Нельзя было после окончания холодной войны ставить новую, демократическую Россию на одну доску с советским коммунистическим режимом и внушать публике, что она "до смерти хочет напасть на Восточную Европу".

"Это расширение заставит отцов-основателей нашей страны переворачиваться в могилах, — говорил Джордж Кеннан. — Мы согласились защищать целый ряд стран, хотя у нас нет ни ресурсов, ни намерения серьёзно этим заниматься. Расширение НАТО было просто беспечным действием Сената, который на самом деле во внешней политике не заинтересован".

В 2014 году депутат Европарламента Найджел Фарадж, возглавлявший Партию независимости Соединённого Королевства, включил в длинный список внешнеполитических провалов ЕС ненужное провоцирование президента России Владимира Путина. Запад напрямую поощрял восстание на Украине, приведшее к свержению президента Януковича, проталкивал соглашение об ассоциации страны с ЕС и даже решил присоединить её к НАТО.

"Мы что же, простились с рассудком? — вопрошал Фарадж. — Мы действительно хотим войны с Путиным? Потому что если да, то мы, определённо, всё для этого делаем".

Поразительно, что военная структура, являющаяся рудиментом холодной войны, имеющая диагноз "смерть мозга", как зомби из фильма ужасов продолжает нести зло и разрушение, пытаясь утащить в могилу как можно больше жертв. Военный альянс НАТО не заинтересован в мире и безопасности, он способен только создавать новые кризисы, паразитируя на страхах, алчности, властолюбии и других человеческих пороках. России вряд ли под силу в одиночку справиться с таким чудовищем, настало время создавать широкую международную антинатовскую коалицию.