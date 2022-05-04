Украину подталкивают к прямому ракетному удару по Москве

Украина не исключает для себя прямого ракетного удара по Москве. И Запад её поддерживает в этом намерении.

Ракетный удар по российской столице становится реальностью, заявил военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что регионы РФ, граничащие с Украиной, постоянно обстреливаются, а над Воронежем сбили разведывательный беспилотник.

Западу и Украине не даёт покоя расположенный рядом с городом аэродром "Балтимор", который является местом базирования фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они — часть 47-го бомбардировочного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии Военно-воздушных сил и ПВО Западного военного округа.

Данный тип самолётов максимально проблематичен для противников, так как наносит ущерб военной инфраструктуре при максимальном пролёте в глубину территории до 1100 километров.

Ищенко также отмечает, что американцы и украинцы проявляют максимум интереса к использованию мобильных стартовых установок реактивной системы залпового огня и одновременно оперативно-тактического ракетного комплекса M142 HIMARS производства США.

Такие системы ведут обстрелы на дальность до 300 километров.

Хотя Ищенко отметил, что сбитый под Воронежем беспилотник никакие данные не собирал. Им пожертвовали, чтобы оценить работу систем ПВО рядом со стратегически важным для России "Балтимором".

Что касается работы ПВО, то её сложно оценить, так как дрон минимум 300 километров преодолел по российскому воздушному пространству, прежде чем был уничтожен практически в черте Воронежа.

Отметим, что раз уж Украина получила карт-бланш на обстрелы российской территории, что это разрешение ей выдали все участники альянса. Использовать для этого украинцы могут несколько недавно полученных разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper (ленд-лиз Вашингтона, $32 млн за единицу).

Сам аппарат массой 4750 килограммов способен подниматься на высоту до 13 километров, перемещаться со скоростью 250 километров в час и находиться в небе до 24 часов. Вооружён авиабомбами GBU-12 Paveway II и ракетами AGM-114 "Хеллфайер" ("Адское пламя") с радиолокационным наведением.

Вполне возможно, что при такой боеготовности Украина таки попытается нанести удар не только по Москве, но и дотянуться до Урала.

Чтобы воспрепятствовать такому развитию событий, России необходимо бомбить это вооружение на стадии поставок, а также отодвинуть линию фронта, сокращая поражающий радиус Reaper и срочно укреплять системы ПВО РФ на западном стратегическом направлении, даже в ущерб других участков границы, заключил эксперт.

В Telegram-канале Владимира Аваткова по поводу ударов украинских войск также отмечено, что в Великобритании, например, удары Украины по российской территории сочли "соответствующими международному праву".

"К слову, когда дело касается их гегемонии, то удары по любой территории, будь то Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия или Югославия, тоже наносятся в соответствии с нормами международного права. Хотя право тут, конечно, не при делах".

Запад услышал слова российского президента Путина по поводу "молниеносного ответа" России на любую попытку вмешаться в конфликт. Но по-хорошему на Западе не понимают. Впрочем по-плохому, как выяснилось, тоже не всегда.