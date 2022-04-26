Румыния и Польша — первые кандидаты на удар "Калибрами"

Признав законность ударов ВСУ по военным объектам на территории России, Лондон оправдал и удары ВКС РФ по логистике в тех странах НАТО, которые поставляют Киеву оружие. Первыми напрашиваются Польша и Румыния.

Захарова ответила Хиппи: теперь у РФ есть право ударить по Британии

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил эфире Times Radio, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы нарушить логистику российских вооружённых сил.

По его словам, "это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведёт к смертям и кровопролитию на территории Украины".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это утверждение, отметила, что теперь ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружение киевскому режиму.

"Правильно ли мы понимаем? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия — одна из этих стран", — уточнила Захарова в своём Telegram-канале.

"Гнев Путина" настигнет каждого

Каждый раз, продавая Украине оружие, больше всего в Европе опасаются, что станут участниками военных действий и "гнева Путина". Об этом беспокоится, например, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы в правительстве едины в том, что мы поставками оружия не станем стороной конфликта", — сказала она в ходе пресс-конференции 20 апреля.

А вот в Венгрии резонно понимают обратное. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Косово отметил, что Венгрия не планирует поставлять летальное вооружение на Украину и не разрешает его транзитные поставки Киеву, так как они "могут стать объектами враждебных военных действий".

"Мы не ввязываемся в эту войну", — пояснил министр.

Кстати, группа немецких общественных деятелей написала открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину, так как это "втягивает Германию в войну".

"Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной войны. Таким образом, Украина стала полем боя в конфликте между НАТО и Россией по поводу правил безопасности в Европе, который обострялся годами", — утверждается в письме.

Кто первый попадёт под удар "Калибрами"

Активными поставщиками летального оружия нацистскому Киеву являются:

Чехия,

Польша,

Словения,

Турция,

Германия,

США.

Многие делают это неофициально, например Болгария.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры по Украине вряд ли будут результативными, если Киев продолжат накачивать оружием. В США поставки оружия Украине источники CNN называют "инвестицией в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие". Недавние заявления главы Пентагона Ллойда Остина о намерении "ослабить Россию" через военную помощь Украине являются циничным напоминанием о том, что НАТО — агрессивная организация и объект её агрессии — Россия.

Где возможен удар по западной логистике и военным объектам?

Прежде всего по Румынии, которая сейчас может вторгнуться в Приднестровье, чтобы спасать братьев-молдаван. Во-вторых, по Польше, через которую идёт вся западная логистика по поставкам оружия.

Удар "Калибрами" эти страны ментально и физически не переживут. Да, это формально будет прелюдией к третьей мировой войне, но терять в первую очередь будут союзники США, которые критически плохо себя ведут.

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