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Автор Ольга Лебедева

В Сеть попали документы, объясняющие неспособность вертолётов ВСУ летать

Силовые структуры » Министерство обороны

Практически на каждом брифинге российского Минобороны сообщается о сбитых вертолётах армии Украины.

 

Сегодня благодаря способностям хакерской группы "Берегини" стало понятно, почему украинские вертолётчики настолько уязвимы и будто специально подставляются под удары.

В Telegram-канале "бойцов компьютерного фронта" опубликованы секретные документы украинского предприятия "Мотор Сич", согласно которым украинская военная авиация испытывает серьёзные проблемы из-за отсутствия лопастей для вертолётов.

Оказывается, командование ВСУ вынуждает механиков использовать изношенные лопасти, из-за чего вертолёты теряют манёвренность и становятся лёгкими мишенями, а также периодически аварийно приземляются в потенциально опасных местах.

©t.me/hackberegini
©t.me/hackberegini

Ресурс лопастей, согласно указаниям "лиц, принимающих решения", назначен в 100 часов, хотя стандартный ресурс составляет 1200 часов. Дальше всё просто: старые лопасти снимают, придают им товарный вид и устанавливают обратно под видом новых.

Все эти схемы организованы генералами Министерства обороны Украины и руководителями завода "Мотор Сич".

К слову, как утверждают "Берегини", эти проблемы стали причиной — помимо уже перечисленного — уничтожения вертолётов, пытавшихся эвакуировать раненных бойцов "Азова"* из Мариуполя.

"Из-за некачественного оборудования вертолёты резко потеряли в скорости и манёвренности, что позволило донецким солдатикам легко их заземлять и заводнять. А потом клоун Зеленский жаловался журналистам, что Украина потеряла очень много пилотов", — пишет автор ТГ-канала Джокер ДНР, уточняя, что зато "украинскими генералами на всём этом были заработаны десятки миллионов гривен".

Невероятно, но факт

Издание Взгляд.ру обратило внимание на интересные цифры:

  • до начала российской спецоперации считалось, что у Украины мало боевой авиации — всего 152 самолета и 149 вертолетов;
  • согласно ежедневным сводкам МО РФ, за три месяца российские войска уничтожили 180 самолетов и 127 вертолетов, а у ВСУ всё ещё есть, на чём летать.

Вывод напрашивается один: Украина получает авиатехнику из-за рубежа. Как? Видимо, по частям. Кстати, об этом ранее уже писали западные СМИ.

Последний пример: на прошлой неделе сообщалось, что Чехия готова предоставить семь ударных вертолётов Ми-24, а США пообещали выделить 17 единиц вертолетов Ми-17 из числа ранее заказанных ими у России для ВВС Афганистана.

Скорее всего, эти машины ждут своего часа в техцентре по ремонту вертолетов в Эмиратах, но отправят ли их на Украину, пока точно неизвестно.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Минобороны: почти вся авиация Украины уничтожена
Куратор: Александр Артамонов
Темы всу армия украина
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