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Автор Ольга Лебедева

Северодонецк — наш: спецназ провёл экскурсию по брошенному зданию СБУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Бойцы чеченского спецназа провели видеоэкскурсию по брошенному хозяевами зданию СБУ в Северодонецке.

Видео опубликовано в Telegram-канале Рамзана Кадырова. Там же глава Чеченской республики сообщил, что в городе завершена "тотальная зачистка" и теперь российские военнослужащие совместно с милицией ДНР проводят выборочную проверку отдельных объектов освобождённого города.

"Местные жители с облегчением и радостью встречают российских воинов, подшучивая над тем, что немцев выгнали уже, а это значит, что всё теперь наладится", — написано в сообщении.

Кстати, как только стало очевидно, что Северодонецк переходит под контроль ВС РВ, украинские чиновники вдруг резко вспомнили, что "стратегического значения город не имеет", и значит, можно "выводить оттуда войска на подготовленные позиции".

У "губернатора" картинка иная

Параллельно с этим украинский мэр Северодонецка Сергей Гайдай, продолжающий называть себя "губернатором Луганской области", в соцсетях "успокаивает" горожан, заявляя, что "часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции, а другая — продолжает бои внутри города", призывая "не разводить измену" и "верить в ВСУ":

"Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации!", — оптимистично вещает чиновник в опубликованном видеообращении, не уточняя, что "ждать" ВСУ будут где-то в другом месте, поскольку ночью остатки их выдвинулись в сторону Лисичанска.

Как умолчал и о последнем "сюрпризе" "защитников города" — взорванной цистерне с азотной кислотой.

Чем опасно "азотное облако"

Как сообщали в соцсетях, после подрыва цистерны с азотом на комбинате "Азот" над городом поднялся столб рыжего дыма — ядовитый газ с резким неприятным запахом, вызывающий отёк лёгких.

Отступающие бойцы ВСУ, видимо, намеревались создать заслон на пути российских военных в виде зоны химического заражения. Ну и, заодно, потравить людей, оставшихся на подконтрольной ВС РФ территории. Насколько им это удалось, пока неизвестно. Химики говорят, что ядовитые азотные пары должны рассеяться за пару дней, а если пойдёт дождь — быстрее.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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