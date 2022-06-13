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Автор Любовь Степушова

На Украине предложили провести люстрацию командиров в армии

Силовые структуры » Министерство обороны

Количество потерь в ВСУ растёт, и, одновременно, падает моральный дух подразделений. Опасаясь массовой сдачи в плен, на Украине предлагают провести массовую люстрацию в армии.

На Украине предложили провести люстрацию командиров в армии

Украинская армия на грани массового дезертирства

Об этом пишет Телеграм-канал "Черговий ОСС", называя главные беды украинской армии:

1. Дезертирство

Канал приводит данные Полтавского зонального отдела Войсковой службы правопорядка касательно случаев самовольного оставления части или места службы и дезертирства солдатами и офицерами ВСУ местного призыва и делает вывод, что большинство нарушителей — офицеры и солдаты -контрактники, а не срочники, то есть люди сознательно выбравшим солдатскую долю.

2. Массовое дезертирство вызванное тем, что в военное время солдаты "не хотят умирать без должного обеспечения".

"Ты попал в грёбаное, провонявшее нафталином болото, где вместо лучших человеческих качеств — чувства долга, братства и отваги процветают пороки — самодурство, подхалимство, кумовство и взяточничество, зачастую помноженное на мордобой, пьянство и откровенный криминал. Служить Украине? Вы вообще о чем?", — вопрошает "Черговий".

Сдаться в плен — лучший выход из ада

В итоге, по его мнению, дезертирство (конечно, имеется ввиду сдача в плен) — "лучший выход из ада", а два других :

  • "быть хладным трупом, изуродованным петлей или выстрелом в голову";
  • "поехать кукухой и устроить масс-шутинг, мстя всему грёбаному миру за свою разбитую жизнь".

Виноватых украинский "патриот" нашёл в командирах "от совка", поэтому он предлагает провести в армии люстрацию, "хотя бы в форме отстранения от занимаемых должностей тех, кто её дискредитирует своим поведением в глазах подчиненных".

"Иного выхода нет", — пишет "Черговий".

Выход для Украины — полная демилитаризация

Люстрация (очищение власти) применяется на Украине с 2014 года. От власти отстранялись все чиновники, которые занимали свои должности до февральских событий 2014 года. Но многие, например, Пётр Порошенко записали себя в исключения из нового правила.

Как сообщала Украина.Ru, проведённая люстрация в органах МВД, привела к увольнению опытных сотрудников, а их последующая замена на лояльных к власти людей — к резкому росту преступности в стране.

То есть новый набор чиновников не решил проблем Украины — та же коррупция и безнадёга, включая армию.

Пока сохраняется ущербное нелегитимное государство, идеологически работающее на разделение народа, никакая люстрация не поможет.

Телеграм-канал "Картель", анализируя задержание нетрезвого сотрудника Генштаба ВСУ, который устроил стрельбу в киевском ЖК, пишет :

"Есть вероятность, что его переведут в другой отдел, ближе к линии фронта. Сейчас началась кадровая нехватка профессиональных военных. Пьянство в армии сейчас только увеличивается. Это происходит по причине падения морального духа и психологической нагрузки".

Бед у украинской армии столько, что Украине поможет только полная демилитаризация и служба избранных в российской армии.

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