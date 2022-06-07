Капитуляция неминуема: западная военная помощь Украине "испаряется" за месяц

Западная военная помощь Украине в течение месяца "испаряется", что делает все планы о наступлении бессмысленными, а капитуляцию неминуемой.

Дайте тяжёлое оружие, и Украина победит

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила в интервью CNN, что Украине не хватает тяжёлого оружия для противостояния России.

"Нам нужна помощь западного мира, особенно в оружии. И, прежде всего, речь идет о ПВО и тяжёлом вооружении", — сказала Маляр.

"Оружие уже начало поступать, но его недостаточно, чтобы дать cильный отпор российской армии. Запад должен понять, что это не разовая помощь", — добавила она.

Другие украинские спикеры указывают, что, как только тяжёлое оружие будет получено, Украина перейдёт в широкое контрнаступление.

Западное оружие "живёт", от силы, месяц на передовой

Однако, как выясняется, помощь Запада на Украине долго не "живёт". Редактор издания The Economist Шашанк Джоши сообщил в Twitter, что "Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта".

Кроме того, 5-10% помощи уничтожается российскими ракетами по пути на передовые позиции ВСУ, указывает украинский Telegram-канала "Легитимный".

"Легитимный" сообщает, что в первую неделю использования на фронте из строя выходит около 35% всей техники, а в течение месяца вся западная военная помощь почти "испаряется".

Вероятно, имеется в виду и уничтожение, и отправка в ремонт.

Этим утверждением автор канала подтверждает не только слова Джоши, но и слова Владимира Путина о том, что западные беспилотники российская ПВО "щёлкает как орехи".

Добавим, что испаряется помощь и ещё одним способом — разворовывается. Об этом сигнализировал глава Интерпола Юрген Шток.

"Даже тяжёлое оружие, которое используется военными (на Украине), будет доступно на криминальном рынке", — заявил Шток, призвав все страны начать обмениваться информацией об оружии.

Поэтому Украина требует ежемесячных поставок

"Офису президента (Зеленского) необходимо ежедневно, на постоянной основе, получать тяжёлое вооружение от Запада", иначе ВСУ могут столкнуться с ещё более жестким дефицитом военной техники, чем он существует сейчас. Тогда начнутся прорывы во многих местах обороны, что запустит принцип домино", — сигнализирует "Легитимный".

Капитуляции киевского режима неизбежна

Кампания вокруг поставок тяжёлого оружия, которое может якобы решить исход СВО в пользу Украины, для Запада больше коммерческая, политическая и информационно-психологическая акция, нежели попытка изменить положение дел на фронте.

А для Украины — это пропаганда для поддержания морального духа в ВСУ, не сумевших совершить ни одного контрнаступления за три месяца.

Военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Die Welt указал на превосходство ВКС РФ в воздухе, постоянный артиллерийский огонь с расстояния примерно в 30-40 километров и использование против Украины ракет малой дальности и крылатых ракет.

"С такой тактикой Россия выигрывает войну в Донбассе, — добавил он.

Чтобы Украине что-то этому противопоставить, ей надо поставить не менее 100 реактивных систем залпового огня, но сейчас США отправляют только четыре, сказал Рейснер

Именно поэтому на Западе появились публикации, в которых Россию и Украину призывают сесть за стол переговоров. Например, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик .

Дюжаррик сказал, что в организации очень обеспокоены применением тяжёлых вооружений на востоке Украины и призывают всех причастных к конфликту к дипломатии.

"В частности, мы обеспокоены жертвами среди гражданского населения. Мы подчеркиваем наш призыв к немедленному прекращению насилия, максимальной сдержанности. Все проблемы должны решаться посредством диалога", — сказал он.

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