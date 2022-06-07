Западная военная помощь Украине в течение месяца "испаряется", что делает все планы о наступлении бессмысленными, а капитуляцию неминуемой.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила в интервью CNN, что Украине не хватает тяжёлого оружия для противостояния России.
"Нам нужна помощь западного мира, особенно в оружии. И, прежде всего, речь идет о ПВО и тяжёлом вооружении", — сказала Маляр.
"Оружие уже начало поступать, но его недостаточно, чтобы дать cильный отпор российской армии. Запад должен понять, что это не разовая помощь", — добавила она.
Другие украинские спикеры указывают, что, как только тяжёлое оружие будет получено, Украина перейдёт в широкое контрнаступление.
Однако, как выясняется, помощь Запада на Украине долго не "живёт". Редактор издания The Economist Шашанк Джоши сообщил в Twitter, что "Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта".
Кроме того, 5-10% помощи уничтожается российскими ракетами по пути на передовые позиции ВСУ, указывает украинский Telegram-канала "Легитимный".
"Легитимный" сообщает, что в первую неделю использования на фронте из строя выходит около 35% всей техники, а в течение месяца вся западная военная помощь почти "испаряется".
Вероятно, имеется в виду и уничтожение, и отправка в ремонт.
Этим утверждением автор канала подтверждает не только слова Джоши, но и слова Владимира Путина о том, что западные беспилотники российская ПВО "щёлкает как орехи".
Добавим, что испаряется помощь и ещё одним способом — разворовывается. Об этом сигнализировал глава Интерпола Юрген Шток.
"Даже тяжёлое оружие, которое используется военными (на Украине), будет доступно на криминальном рынке", — заявил Шток, призвав все страны начать обмениваться информацией об оружии.
"Офису президента (Зеленского) необходимо ежедневно, на постоянной основе, получать тяжёлое вооружение от Запада", иначе ВСУ могут столкнуться с ещё более жестким дефицитом военной техники, чем он существует сейчас. Тогда начнутся прорывы во многих местах обороны, что запустит принцип домино", — сигнализирует "Легитимный".
Кампания вокруг поставок тяжёлого оружия, которое может якобы решить исход СВО в пользу Украины, для Запада больше коммерческая, политическая и информационно-психологическая акция, нежели попытка изменить положение дел на фронте.
А для Украины — это пропаганда для поддержания морального духа в ВСУ, не сумевших совершить ни одного контрнаступления за три месяца.
Военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Die Welt указал на превосходство ВКС РФ в воздухе, постоянный артиллерийский огонь с расстояния примерно в 30-40 километров и использование против Украины ракет малой дальности и крылатых ракет.
"С такой тактикой Россия выигрывает войну в Донбассе, — добавил он.
Чтобы Украине что-то этому противопоставить, ей надо поставить не менее 100 реактивных систем залпового огня, но сейчас США отправляют только четыре, сказал Рейснер
Именно поэтому на Западе появились публикации, в которых Россию и Украину призывают сесть за стол переговоров. Например, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик .
Дюжаррик сказал, что в организации очень обеспокоены применением тяжёлых вооружений на востоке Украины и призывают всех причастных к конфликту к дипломатии.
"В частности, мы обеспокоены жертвами среди гражданского населения. Мы подчеркиваем наш призыв к немедленному прекращению насилия, максимальной сдержанности. Все проблемы должны решаться посредством диалога", — сказал он.
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