Немцы подготовили свой ответ российскому танку "Армата"

Впервые за, более чем, 40 лет в ФРГ создали танк нового поколения и по иронии назвали его "Пантера". Именно такого "зверя" — вместе с "тиграми" — успешно били наши легендарные "тридцатьчетвёрки" на Курской дуге.

Приходилось слышать, что в крупных компаниях по производству автомобилей или гаджетов есть штатные лингвисты, которые дают советы, как назвать то или иное изделие, чтобы избежать неприличных ассоциаций в других языках.

Так, внедорожник Pajero переименовали в Montero или Shogun, и его не покупают в испаноговорящих странах, потому что там так называют тех, кто занимается рукоблудием. Финские маркетологи и не подозревали, когда фирма Nokia анонсировала выпуск смартфонов Lumia, что финское слово "снег" на испанском означает женщину с низкой социальной ответственностью.

Конкурент танка "Армата"

По той же дорожке пошли в дюссельдорфском концерне Rheinmetall, обозначившем своё изделие KF51 как "Panther". В отличие от битой нацистской предшественницы Panzerkampfwagen V (Sd. Kfz. 171), на современную 59-тонную махину с экипажем из трёх человек водрузили:

130-мм пушку Future Gun System (FGS) с автоматической системой подачи боеприпасов,

спаренный с пушкой 12,7 мм пулемёт 50 калибра,

бронебойные оперённые подкалиберные снаряды,

дроны-самоубийцы,

новый комплекс активной защиты (КАЗ), в том числе, для отражения атаки сверху, в частности, американских ракет типа "Javelin".

Впервые представленный на проходящей нынче в Париже 27-й Международной выставке вооружений, технологий безопасности и средств защиты Eurosatory-2022 основной танк "Panther KF51" позиционируют как ответ на российский Т-14 "Армата" и конкурента немецко-французского проекта по созданию совместного "супертанка" MGCS, который планируют выпустить в 2035-м году.

Немецкий веб-сайт журнала Stern сообщает: "Учитывая обычные задержки в такого рода сотрудничестве, более реалистичным является 2040-й год. Поскольку "Т-14", пусть и в небольшом количестве, уже производят, существует длительный период ожидания, в течение которого компании, занимающиеся MGCS, не могут предложить адекватный танк. Странам, которые хотят перевооружаться перед лицом угрозы со стороны России, следует отложить довольно дорогую модернизацию своих устаревших танков времён холодной войны".

Сравнение с нацистским "зверьём"

Оправдывая возрождение печально знаменитых гитлеровских "пантер", авторы статьи в "Штерне" отмечают великолепное вооружение и отменные ходовые качества любимого в вермахте танка и вынужденно признают, что "его первое применение в 1943 году на Курской дуге оказалось преждевременным.

"Пантеры" столкнулись с большим количеством технических проблем, чем Советы. Как только эти болезни роста были преодолены, стало очевидно, что "Пантера" превосходит Т-34 с точки зрения характеристик, по крайней мере, не принимая во внимание двигатель.

Но было одно, чего немецкие конструкторы не смогли повторить. Т-34 был прост в производстве и мог изготавливаться в больших количествах менее квалифицированными рабочими. С другой стороны, "Пантера" была шедевром мастерства ручной сборки и никогда не подлежала сравнению с серийными образцами русского Т-34 или американского "Шермана'".