ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Украинская армия в ходе контратаки лишись сразу целого танкового батальона, состоящего из 30 бронемашин Т-72М1, которые для ВСУ передала Польша. Известно, что отправлено на Украину было 240 единиц техники, значит, 12% от поставленного объёма уже уничтожено ВС РФ.

Учитывая, что потери среди западной военной техники были и есть в ходе СВО, можно сделать вывод, что ВСУ несут масштабные потери. Военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал ситуацию в беседе с "Украина.ру":

"А сколько польских танков сгорело под Киевом, когда их переоборудовали на танкоремонтных заводах? А сколько польских танков было уничтожено в других местах? А есть ли под эти польские танки украинские экипажи? Насколько эффективны эти экипажи, мы видим по последним контратакам, когда уничтожается сразу по 30 танков (по танковому батальону)".