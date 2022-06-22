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Автор Любовь Степушова

ЕС и Литва создали "казус белли" блокадой Калининграда и обсуждают военный ответ РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

В Литве обсуждается введение режима закрытого неба российскими частями ПВО как "казус белли". Тем временем Литва его уже создала, ограничив снабжение между российскими регионами.

ЕС и Литва создали "казус белли" блокадой Калининграда и обсуждают военный ответ РФ

Литва опасается "закрытия неба" российскими ПВО

Как пишет DW, в кругах литовских военных и в спецслужбах растёт тревога по поводу блокады воздушного пространства Литвы в качестве ответной меры, вызванной введением санкций против Калининградской области.

Предполагается, что она может быть организована "российскими частями ПВО, дислоцированными в Белоруссии". По мнению экспертов, указывает DW, такая акция будет расценена как фактическое объявление войны, и альянсу придётся реагировать на неё военными средствами.

Как сказал Pravda.Ru военный эксперт, специалист по ПВО Юрий Кнутов, описанный шаг относится больше к началу военных действий, чем к ответным мерам России на торговую блокаду Калининградской области. По словам эксперта, у России пока есть другие рычаги воздействия — торговые санкции, ограничения по транзиту грузов в отношении Евросоюза и Литвы.

"За предложенным введением воздушной блокады Литвы стоят попытки спровоцировать Россию на военные действия", — сказал Юрий Кнутов.

И в целом блокада Калининградской области направлена на это, подчеркнул эксперт.

Идёт расчёт на то, "что мы в первую очередь попытаемся захватить Сувалкский коридор (это между Калининградом и Белоруссией), чтобы разблокировать область. И у НАТО появляется повод для прямого вмешательства в конфликт на Украине", отметил Юрий Кнутов.

Блокада Калининграда будет усиливаться

Тем не менее санкции против Калининграда будут нарастать. Хорватская Advance сообщила, что Литва может ограничить поставки газа в российский регион перекрытием трубопровода Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. Как бы не пришлось быстро строить ответвление от "Северного потока — 1". Возможно, частично спасёт начавший работу в 2019 году терминал по приёму газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".

"Казус белли" уже создан Литвой

Как пишет эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев в своём Telegram-канале, в понимании Москвы частичное прекращение транзита между двумя частями России равносильно началу агрессии НАТО в лице Литвы против России.

Ссылки Вильнюса на то, что объявленные санкции являются продолжением исполнения западных санкций против России, отвергаются российской стороной на основании того, что данные товары не поставляются на экспорт, это внутрироссийские поставки, указывает эксперт.

Сильный невоенный ответ Литве может быть в энергетике

Российские ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут в практической области, а не в дипломатической, заявил МИД России. По мнению Андрея Суздальцева, невоенный ответ может быть только в энергетической сфере.

Эксперт по Прибалтике Александр Носович, проживающий в Калининграде, предлагает отключить Литву от электричества в рамках Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Для Калининграда такой шаг не несёт никаких угроз — уже дважды в тестовом порядке область отключалась от ЭК БРЭЛЛ и тестировала работу в автономном режиме, полагает эксперт.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы литва юрий кнутов александр носович андрей суздальцев калининградская область
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