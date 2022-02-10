В Брестской области на дежурство выставили С-400 "Триумф"

В Министерстве обороны России сообщили, что на полигоне в Брестской области Белоруссии на дежурство заступила система противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

Комплекс С-400 ранее перебазировали из Хабаровского края на место проведения совместных военных учений России и Белоруссии в Брестскую область, которая находится недалеко от польской и украинской границ.

"Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", — говорится на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что военные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022" стартовали сразу на нескольких полигонах. Военные отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в целях обороны.