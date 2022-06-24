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Автор Игорь Буккер

Западные политологи планируют победить Россию на морях

Силовые структуры » Министерство обороны

Жуткое положение, в которое нацбатов и неонацистов загнали российские войска, заставляет западных политологов искать спасение на море. Проиграв на суше, они надеются одержать стратегическую победу над континентальной державой Россией на морях и океанах.

Западные политологи планируют победить Россию на морях

Оттолкнувшись от потопления флагмана Черноморского флота крейсера "Москва", аналитики враждебного Запада перебросили мостки не просто на театр военных действий и шире, в акваторию Мирового океана, а углубились в геополитику и философию цивилизаций.

Битва двух цивилизаций

С античных времён длится вечное противостояние цивилизации Моря и цивилизации Суши. В Карфагене — наиболее ярком представителе цивилизации Моря — поклонялись Ваалу и Молоху, здесь царил культ денег, а во время религиозных обрядов совершались жертвоприношения младенцев. Это прародина нынешних глобалистов. По мнению русского философа и политолога Александра Дугина, это цивилизация антихриста. Победу над этим царством мрака одержал континентальный Рим — цивилизация Суши.

Согласно рассуждениям западных политологов, Россия, как цивилизация Суши, не в состоянии противостоять в долгосрочной перспективе и на глобальном уровне коллективной мощи морских государств.

"Чем дольше продолжается война, тем больше вероятность того, что её выиграет морская держава. По мере усиления морского аспекта конфликта господство Запада на море, его доминирование на соответствующих морских форумах (таких, как Международная морская организация/ IMO) и его влияние на крупных страховых брокеров и судоходные компании в конечном итоге будут фатальными для войны Путина. России, как и её предшественнику, Советскому Союзу, не хватает морской перспективы, что мешает Москве осознать стратегическое значение морской мощи, помимо её краткосрочного военно-морского превосходства в Чёрном море", — вещает веб-сайт The Conversation.

Остров Змеиный — форпост ВМС России

На данном этапе спецоперации большую роль играет артиллерия, но военные эксперты верно ухватили происходящее и на море. После гибели крейсера "Москва" последовал "разбор полётов", который закончился быстрым превращением острова Змеиный в военно-морскую базу Черноморского флота. Теперь наши взяли под контроль не только водную акваторию, воздушное пространство, но и наземную обстановку.

На этом фоне в украинском Twitter появляется информация об успешном нападении на перевозивший личный состав, оружие и боеприпасы на Змеиный остров буксир "Василий Бех", хотя буксиры обычно не используются в качестве транспортных судов. Позднее Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что против буксира применили ракету "Гарпун", их поставляют Дания и Великобритания.

Враг стремится атаковать военно-морские базы Черноморского флота, чтобы потом сосредоточиться на нанесении ударов по инфраструктуре Крымского полуострова и такой важной транспортной артерии, как Крымский мост. Остров Змеиный — это ворота либо в Одессу, либо в Севастополь.

После очередной неудачи, украинские боевики обстреляли нефтяные платформы с буровыми вышками, на которых находятся гражданские специалисты. Артиллерийские батареи ВСУ были обнаружены в окрестностях Одессы. Поставляемые Западом гаубицы М777 пришлось демилитаризировать вместе с орудийной прислугой.

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