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Автор Любовь Степушова

Эксперт: казнь американских наёмников приведёт к разрыву дипотношений между РФ и США

Силовые структуры » Министерство обороны

Наёмникам из США, воюющим на Украине, может быть вынесен и исполнен смертный приговор, что может привести к разрыву дипотношений между РФ и США, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт: казнь американских наёмников приведёт к разрыву дипотношений между РФ и США

МИД сигнализирует о проблеме с Западом по наёмникам

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил в пятницу, что США обращались с просьбой признавать задержанных на Украине американских наёмников комбатантами, но диалога по этому вопросу нет, а есть проблемы.

Участие иностранных наёмников на стороне ВСУ стало "новым серьезнейшим проблемным моментом" в отношениях России и Запада, отметил Рябков, добавив, что следствие установит обстоятельства появления иностранных наёмников в зоне боевых действий и их роль.

Они попали в плен к ДНР, где свои законы в приоритете

Комбатанты - это иностранцы, которые воюют в чужой стране, вступая в ряды ВС этой страны, не получая за это особого (отличного от обычного) вознаграждения. Они, по статусу ООН, имеют право на обращение с ними как с военнопленными, на них также распространяется освобождение от уголовной ответственности, если их действия были вызваны военной необходимостью.

С другой стороны статья 430 Уголовного кодекса ДНР определяет наёмника как лицо, "действующее с целью получения материального вознаграждения, не являющееся гражданином государства, участвующего в вооружённых действиях и не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для выполнения служебных обязанностей".

То есть, достаточно просто получать зарплату, быть нерезидентом Украины и не состоять на службе в её органах.

Ранее сообщалось, что под Харьковом армия ДНР захватила двух бывших военнослужащих американской армии — 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна. Их ждёт та же участь, что и граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Эйслина, а также марокканца Саадуна Брагима.

Их судили в ДНР и приговорили к смертной казни, в том числе, за наёмничество.

"Речь идет о наёмниках, которые угрожали жизни и посягали на жизни наших военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Они обвинены в наёмничестве", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков .

"Мы ничего исключать (в том числе, и смертный приговор) не можем, потому что это — решение суда. Мы их никогда не комментируем, и, тем более, не имеем права вмешиваться в судебные решения", — сказал Песков.

В пятницу парламент ДНР отменил мораторий на смертную казнь.

Конфликт обостряется и может завершиться разрывом дипотношений

Как сказал Pravda.Ru военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов, США не перекрывают каналы, по которым наёмником может стать любой американец, придя в украинское посольство, либо в украинское консульство, где получит все необходимые документы и сможет выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях.

"Американцы этим не хотят заниматься и пресекать, считают это деятельностью не наёмнической. А мы, со своей стороны, тоже на уступки не пойдем. Исходя из этого возникает конфликт интересов", — отметил эксперт.

Он обострится, так как граждане Соединённых Штатов Америки, могут быть приговорены к смертной казни и приговор исполнен, добавил Юрий Кнутов. По его словам, трудно говорить о серьёзных контрдействиях со стороны США после того, как "более 11 тысяч санкций были введены против нашей страны".

По мнению эксперта, конфликт может сказаться даже на уровне дипломатических отношений, вплоть до их разрыва.

Согласно сообщению Daily Mail, Европейский суд по правам человека постановил (ЕСПЧ), что Россия "должна обеспечить, чтобы два британских солдата, приговорённых к смертной казни в Украине, не были казнены".

Но Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ и призывает Великобританию обращаться в официальные органы суверенных республик Донбасса, что Лондон делать не желает, чтобы не признать де-факто ДНР.

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На Украине нашли американских наёмников
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы юрий кнутов сергей рябков
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