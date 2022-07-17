"Сделано в Америке": из Европы на Россию нацелят новые ядерные мини-бомбы

"Начинается производство ядерной бомбы B61-12, которая будет установлена взамен B61-12У на базах в европейских странах”, — объявили американские национальные лаборатории Сандиа (Sandia National Laboratories, SNL).

"B61-12, классифицируемые как "нестратегическое ядерное оружие”, размещены в Европе — в Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и, вероятно, в других странах — на расстояниях, достаточных для нанесения удара по России. Таким образом, они обладают наступательными возможностями, аналогичными возможностям стратегического оружия", — рассказал геополитический аналитик Манлио Динуччи в эфире byoblu.

По его словам, Пентагон намерен заменить B61-12 на новую модификацию — ракеты средней дальности наземного базирования B61-12У:

B61-12У оснащены ядерной боеголовкой с четырьмя вариантами мощности, выбираемыми в зависимости от цели, подлежащей уничтожению. Она сбрасывается не вертикально, а на расстоянии от цели и управляется спутниковой системой. Может проникать под землю, взрываясь глубоко, чтобы уничтожить бункеры командного центра при первом ядерном ударе.

По словам научного сотрудника Центра исследований глобализации (CRG), новые "мини-бомбы" также могут быть запущены с установок "противоракетного щита", развернутых США на базах в Девеселу в Румынии и Редзиково в Польше, а также на борту пяти военных кораблей, курсирующих в Средиземном, Черном и Балтийском морях недалеко от России.

То, что такие установки обладают наступательными возможностями, подтверждается самой компанией Lockheed Martin. В описаниях характеристики системы вертикального пуска Mk 41, используемой как на наземных, так и на морских установках, уточняется, что она способна запускать "ракеты для любых целей, как оборонительных, так и атакующих дальнего радиуса действия, включая крылатые ракеты Tomahawk”. Они могут быть вооружены ядерными боеголовками.

Таким образом, США превращают Европу в передовую линию ядерной конфронтации с Россией, даже более опасной, чем во времена холодной войны, резюмирует итальянский аналитик.

Напомню, что Договор о запрещении ядерного оружия, принятый ООН в 2017 году и вступивший в силу в 2021 году, к настоящему времени подписали 86 государств и ратифицировали 54.

Ни одна из девяти ядерных стран — США, Россия, Франция, Великобритания, Израиль, Китай, Пакистан, Индия и Северная Корея — не ратифицировала и даже не подписала его.

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