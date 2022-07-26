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Автор Любовь Степушова

Наступает решающий для Зеленского момент: надо возвращать Херсон

Силовые структуры » Министерство обороны

Наступает решающий для Зеленского момент. Необходимо не допустить проведения референдума в начале сентября в Херсонской области, иначе это уже будет российская территория с другими правилами игры.

Наступает решающий для Зеленского момент: надо возвращать Херсон

Дедлайн по взятию Херсона поставлен — начало сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в субботнем видеообращении заявил об успешном контрнаступлении на Херсон, заявив, что украинские силы "шаг за шагом" продвигаются в город.

Его дополнил виртуальный помощник главы администрации Херсонской области (находится под контролем РФ) Сергей Хлань, который отметил в воскресенье в интервью украинскому телевидению, что "на поле боя произошёл переломный момент".

"Мы переходим от оборонительных действий к контрнаступательным", — сказал Хлань.

По его словам, к сентябрю "Херсонщина будет обязательно освобождена".

В украинских СМИ это наступление анонсируется уже месяц. Украинские ТГК пишут о том, что Запад может пересмотреть отношение к конфликту на Украине и сократить поставки оружия, если ВСУ не докажут свою способность наступать.

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур прямо настоял на контрнаступлении, заявив на конференции в Колорадо, что "русские будут вынуждены взять паузу", предоставив возможность для наступления украинским силам.

Две недели назад херсонцам из Киева прозвучал призыв эвакуироваться.

Как идёт "наступление" ВСУ на Херсон

На прошлой неделе украинские силы обстреляли Антоновский мост через Днепр ракетами HIMARS, предоставленными США. Но мост предстаёт на видео всего лишь повреждённым, и там уже начались ремонтные работы.

Минобороны РФ сообщило, что разведка вскрыла попытку высадки украинской диверсионной группы через акваторию Днестровского лимана с помощью быстроходных десантных катеров.

Были сведения с украинской стороны о гибели на херсонском направлении командира 28 бригады, значит были попытки атаки российских позиций. Это пока вся доступная картинка, которая не выдерживает никакой критики в плане "наступления".

С военной точки зрения для наступления нужен необходимый уровень оперативного искусства, выучки войск и материальной части. По оценкам специалистов, такого уровня у ВСУ нет, притом что украинские войска пока только оборонялись.

Неудачное наступление чревато не только огромными потерями, но и обрушением всего фронта с выходом ВС РФ на оперативный простор как на юге, так и в Донбассе, и это с учётом успешного наступления там на Углегорскую ТЭС.

То есть, неудача — это крах Киева, и Москва терпеливо ждёт, когда Зеленский дёрнется.

Решающий момент для Зеленского

Сентябрь, как срок "освобождения" Херсона, назван потому, что в сентябре (скорее всего, в единый день голосования в РФ — 11 сентября) состоится референдум в Херсонской области по вопросу присоединения к РФ.

Тот же Хлань уделил внимание этому событию, указав, что "украинский народ сопротивляется". Украинские власти хотят ввести уголовную ответственность для граждан за участие в подобных референдумах.

Это показывает важность момента. Когда Херсонская область станет российской территорией, нападение на неё будет чревато объявлением войны Киеву с гораздо более масштабными военными действиями. И быстрым фиаско Зеленского.

По данным ТГК "Резидент", паспорта в Херсонской области выдают за 10-15 дней, что в 5 раза быстрее, чем в самой России, и в регионе уже получили гражданство РФ 90 тысяч человек.

Когда референдумы на территории бывшей Украины состоятся, тогда ситуация кардинально изменится:

  • Россия будет защищать свои территории, и остальные украинцы будут видеть, что жизнь на них лучше;
  • станет ясно, что ВСУ неспособны эффективно воевать, моральный дух бандеровцев резко упадёт;
  • на Западе откажутся от ставки на Зеленского, что, скорее всего, закончится попыткой его физического уничтожения;
  • новый кандидат в украинские спасители ничего не сможет сделать для Запада, он подпишет капитуляцию.

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Украинские ТГК: Запад сделал ставку на физическое устранение Зеленского

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