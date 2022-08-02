Герой России Андрей Кумов: "Где наш "рейхстаг" на Украине?"

О ходе спецоперации на Украине, о том, насколько опасно для войск России советское оружие, поставляемое Западом, и кто — Англия или Израиль — является мозгом Штатов, Pravda.Ru рассказал Андрей Кумов, Герой России, полковник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" по борьбе с терроризмом.

— Андрей Николаевич, что вы можете сказать о ходе спецоперации России на Украине?

— Мы пришли на Украину с миротворческой целью. Наступил цейтнот, потому что задачи поставлены серьёзные и их надо выполнять, а политические переговоры не сработали.

Руководство России поняло, что международного права больше не существует. Англия подмяла под себя всех и решает всё единолично. Она опять образовала коалицию.

Сейчас говорят, что это всё делают Штаты, но США — это рука Англии, которая является её мозгом.

— Многие, в том числе ваши коллеги из СВР России, мозгом США считают Израиль.

— Мозг США — это Англия. Во всех войнах Россия постоянно сталкивается с теми, кто был воспитанником Великобритании. Англия была нашим союзником только тогда, когда ей это выгодно и когда это может привести к разрушению России.

Сейчас англичане очень внимательно наблюдают, каким образом Российская Федерация, начавшая специальную операцию, выйдет из неё, насколько у неё велик потенциал, не только военный, но людской. Во времена Третьего рейха целая коалиция воевала с СССР и пыталась захватить нашу Родину. Сейчас Россия борется с четвёртым рейхом, поскольку украинские националисты действуют по фашистским лекалам. Методы воздействия на мирное население и военнопленных у них такие же, как у карательных батальонов, они попрали все международные нормы права.

Войска Украины сразу включили жителей ДНР и ЛНР в список своих врагов, всех поголовно, и не относятся к ним как к гражданам своей страны. И то, что наши СМИ продолжают пропаганду про братство народов и гражданство, я считаю, по меньшей мере неэтично, тем более сейчас.

Военнопленных националистов нужно расстреливать: мы боремся с нацизмом и фашизмом, и наша армия делает то, что не доделали наши деды и прадеды.

Денацификация должна проходить теми же методами, как в Великую Отечественную войну, во всяком случае как в 1944–1945 годах.

Наша армия и президент должны чувствовать поддержку народа России, в таком случае у нас есть шанс, возможности и устремление дойти до конца, который нам пока не определили. И я, как военнослужащий, не понимаю, где это место, в котором нас ждёт победный миг. С 1941 года наши воины СССР знали, что должны дойти до Рейхстага в Берлине. А где наш "рейхстаг" на Украине? С 1941 года мы знали, что враг должен быть уничтожен в его логове, так давайте определим, где логово четвёртого рейха.

— Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы обезопасить территорию нашей страны от обстрелов и провокаций?

— Происходят постоянные обстрелы пограничной территории России, а она ведь прифронтовая, там должен быть усилен режим работы пограничной охраны. В Афганистане пограничным войскам на сопредельной территории отдавалась полоса ответственности 100 километров. Нужно посмотреть, какое расстояние будет безопасным по досягаемости вражеских снарядов и ракет. Можно создать десантно-штурмовые пограничные группы и манёвренные группы в разных городах.

Пока, насколько я понимаю, не были нами созданы фильтропункты — не ясно, какой народ с Украины пришёл в Россию. Надо, чтобы милиция ДНР и ЛНР всех жителей, выведенных из этих республик нашими военными, на фильтропунктах проверяла многократно.

Нужно поднимать документы о ведении боевых действий нашими дедами, ведь они вели их грамотно в более сложных ситуациях, чем спецоперация на Украине.

Надо закрывать западную границу, иначе прекратить поступление сил из Европы невозможно.

Говорят, что на Украину доставляют из Европы старую боевую технику производства СССР, она не годится уже для военных действий. Но консервация значит, что техника может быть очень быстро приведена в боевое состояние.

Законсервированных танков только в Болгарии 400 единиц, это наши старые:

Т-55,

Т-60.

И если хотя бы сто придёт украинцам и каждый танк сделает по одному-два выстрела, это нанесёт серьёзный урон живой силе нашей армии и её технике. В Афганистане душманы воевали с нами "бурами". Это английские старые винтовки огромного диаметра, от них погибало много наших ребят, потому что у неё сильная пробивная способность.

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