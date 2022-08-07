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Автор Ольга Лебедева

400 метров до катастрофы - ВСУ "Ураганом" обстреляли Запорожскую АЭС

Силовые структуры » Министерство обороны

Появились подробности субботнего обстрела ВСУ Запорожской АЭС.

400 метров до катастрофы - ВСУ "Ураганом" обстреляли Запорожскую АЭС

Сегодня власти города Энергодара сообщили, что удар по Запорожской АЭС был нанесен 220-мм кассетным снарядом из системы залпового огня "Ураган", осколочные элементы которого попали в район хранения отработанного ядерного топлива и повредили пункт радиологического контроля. Кроме того, были повреждены административные сооружения и территория, прилегающая к топливному складу.

"Важно отметить, что расстояние между местом попадания осколочных боеголовок и самим двигателем ракеты до активной силовой установки составляет не более 400 метров", - уточнили в энергодарской администрации.

В сообщении уточняется, что ветер в регионе преимущественно дует в сторону северо-запада – на города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также в большую часть западных регионов Украины, которые первыми пострадают в случае аварии.

"Очень реальный риск"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил в субботу, что его ведомство "крайне обеспокоено" атаками вблизи АЭС, предупредив, что риск возможной ядерной катастрофы "очень реален".

Гросси призвал стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность в непосредственной близости от этого важного ядерного объекта и осудил любые военные действия, совершаемые на АЭС, вокруг нее или против ее персонала.

Глава МАГАТЭ предложил направить на ЗАЭС делегацию для "оказания технической поддержки в области ядерной безопасности и защиты" и "содействия недопущению дальнейшего выхода ситуации из-под контроля", а также выразил готовность лично возглавить эту делегацию.

Бьют целенаправленно

Напомню, начиная с пятницы, ВСУ четырежды атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил, что поставило эти объекты на грань ядерной катастрофы.

Как сообщили в Минобороны России, всего по АЭС было выпущено 20 снарядов калибра 152 мм.

В результате обстрела город Энергодар частично остался без электричества и водоснабжения.

"На АЭС обесточена часть оборудования блока номер три, снижена генерирующая мощность блока четыре", - говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточняется там, была повреждена водородная труба, и на соответствующем заводе произошло возгорание этого газа, которое, к счастью, удалось быстро заглушить.

"К счастью, украинские снаряды не попали ни на объекты смазочных масел и мазута, ни на кислородную электростанцию поблизости, что предотвратило крупный пожар и возможную радиоактивную аварию на крупнейшей АЭС в Европе", - уточнили в Минобороны.

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