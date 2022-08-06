"Энергоатом": четвёртый энергоблок Запорожской АЭС отключён от энергосистемы

В результате обстрела украинскими боевиками Запорожской атомной электростанции, четвёртый энергоблок отключён от энергосистемы.

"В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трёх работающих энергоблоков", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле Запорожской АЭС.

При этом все эксперты абсолютно уверены, что это именно киевский режим обстрелял территорию атомной электростанции, и это уже не первый такой случай.