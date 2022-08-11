Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая

Китай серьёзно и вдумчиво занимается наращиванием собственного ядерного потенциала. Причём, естественно, речь идёт не только и не столько о средствах поражения (их у КНР вполне достаточно, чтобы ответить любому агрессору), сколько о средствах доставки боевой части до адресата, причём желательно в любую точку мира.

Ядерный потенциал Китая

В июле прошлого года почти незамеченной прошла новость об обнаружении Пентагоном при помощи спутниковой системы слежения 120 ракетных шахт в локации Юмэнь, расположенной в провинции Ганьсу. Ещё одна стартовая позиция была раскрыта американцами в 380 километрах на северо-запад от первого района, в Ичжоу (Восточный Синьцзян). Любопытно, что эти площадки максимально удалены от береговой линии Китая и находятся в непосредственной близости от границы

с Россией,

Монголией,

Казахстаном

и Киргизией,

то есть фактически в зоне ответственности наших средств противоракетной обороны.

Тут также следует отметить, что Китай не принимал и не принимает участия в договорном процессе между Россией и США по вопросу сокращения своих стратегических арсеналов. Традиционно считается, что у Пекина не так много ракет, чтобы эта страна действительно могла участвовать в подобных переговорах.

На 2019 год Китай обладал 290 ядерными и термоядерными зарядами, из которых часть может быть доставлена при помощи 180-190 баллистических ракет наземного базирования. 48 ракет, в том числе типа JL-2 ("Цзюйлан-2"), базируются на борту стратегических бомбардировщиков и на подводных лодках. Каждая из субмарин проекта 094 несёт по 12 БРПЛ с дальностью действия от 8 до 13-14 тысяч километров. Таких подлодок у КНР не менее пяти. Кроме того, у Поднебесной есть 150 ядерных авиабомб свободного падения.

Следует отметить, что никто до конца не в состоянии оценить реальный объём ядерных арсеналов КНР. Эти данные строго засекречены. Имеющиеся сведения являются экспертной оценкой, полученной экспертами различных стран на основе данных космической разведки и информации, добровольно предоставленной Пекином.

Статистика по ядерному потенциалу других стран

Для сравнения китайского потенциала с возможностями других государств следует отметить, что

у США — 3800 оперативно развёрнутых и резервных ядерных боеголовок,

у Франции порядка 300 единиц на различных носителях,

у Соединённого Королевства Великобритании их 160,

у Израиля — не менее 80 единиц,

Индии — 140,

Пакистана — 150

и, наконец, у КНДР — не менее 20 единиц.

Эти данные были предоставлены три года назад директором программы ядерной информации в Федерации американских учёных Хансом Кристенсеном и сотрудником Федерации Мэттом Кордой. При этом, по оценке тех же американских учёных, для гарантированного уничтожения России необходимо применить 51 боеголовку, а США — 124.

Самое мощное оружие Китая

Пожалуй, из всех имеющихся средств массового поражения самая смертоносная — это трёхступенчатая баллистическая ракета четвёртого поколения с РГЧ "Дуньфен" (DF-41). В переводе с китайского это означает "Восточный ветер". Она может нести не менее трёх боевых блоков. МБР базируется в шахтах, а также на восьмиосном колёсном шасси и, по некоторым данным, даже на железнодорожной платформе.

Также интересен так называемый "гуамский экспресс" — комплекс DF-26B с максимальным боевым радиусом около пяти тысяч километров. В зоне ответственности этой ракеты американская база на Гуаме.

У Поднебесной есть и такая "домашняя заготовка", как и противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, китайский аналог "Першинг 2", стоящая на боевом дежурстве с 2011 года. Её ещё называют "убийцей авианосцев", так как на сегодняшний день это единственный в мире наземный комплекс, способный поражать движущиеся авианосные ударные группы на удалении в 1450 киломкетров на скорости около 10 Махов.

Когда DF-21D находится на маршевом участке, её не может перехватить ни одна известная система ПРО вероятного противника. Кроме того, подлётное время ракеты не превышает 30 секунд, а атака идёт со стороны зенита, что оставляет мало шансов отразить удар даже при помощи самых современных систем, состоящих на вооружении американского ВМФ, таких как ЗУР RIM-156 "Standard" 2ER Block IV, работающих на высоте до 24 километров.

Самое секретное оружие Китая

В заключение обзора стоит упомянуть о самом секретном из всех видов китайского стратегического вооружения. Речь идёт о гиперзвуковом китайском боевом блоке. Его подтверждённые испытания прошли в октябре прошлого года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2C". Опытное изделие вышло в ближний космос и осуществило облёт Земли. Предположительно, наибольший разгон блок получил на нисходящем участке траектории, причём реальная скорость объекта неизвестна, но в любом случае она превышала 5 Махов.

В этой связи пока сложно говорить о создании полноценного и 100-процентно управляемого гиперзвукового маневрирующего блока китайского производства. По некоторым данным, китайским инженерам ещё только предстоит нарастить свой опыт в области создания синтетических жаростойких материалов, способных сохранять форму конструкции в облаке плазмы. Не решена проблема и радиолокации изделия, а также сохранение управляемости при движении на таких скоростях, уже не говоря о возможности манёвра уклонения от ПРО.

Оружие Тайваня

Со своей стороны, Тайвань явно не способен противостоять КНР в случае ракетной атаки. Даже при том, что около года назад он поставил на вооружение новую твёрдотопливную ракету "Юньфен" (что переводится, как "Облачный пик") с бронебойно-фугасной боевой частью. Предположительно, ракета использует самоходные пусковые установки. Их, по открытым данным, было заказано десять единиц из расчёта по две ракеты на каждую. Основные характеристики этой ракеты пока неизвестны, но как бы то ни было предотвратить высадки китайского десанта и нанести хоть какой-нибудь существенный урон китайским пусковым установкам тайваньское изделие явно не в состоянии.

В том же, что касается двух авианосных группировок США, крейсирующих поблизости от Тайваня, — вряд ли они подставятся под удар баллистических ПКР Пекина. Скорее всего, в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем американские ВМС отойдут на свои базы в Тихом океане. Также не сумеют они и спасти остров от морской блокады, которая, похоже, может быть в скором времени введена Пекином против Тайбея.

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