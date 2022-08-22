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Автор Ольга Лазарева

Стало известно, чью могилу посетил Евгений Пригожин

Силовые структуры » Министерство обороны

Бизнесмен, чье имя журналисты связывают с частной военной компанией "Вагнер", возложил цветы на могилу осужденного Александра Романовского, который как указывают наши источники, погиб на Донбассе в начале августа. Рассказываем, что удалось узнать за сутки о человеке, на могилу к которому ездил Пригожин.

Ранее, в телеграм-канале ополченца и писателя Владлена Татарского появилась фотография, на которой изображен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин во время посещения "Аллеи Героев Старопетергофского кладбища", как гласит подпись. Данный пост не остался незамеченным журналистами.

В ответ на вопрос издания "Век" пресс-служба Евгения Пригожина выпустила сообщение от бизнесмена:

"Эта фотография появилась неслучайно. Я действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который ещё недавно был осуждённым, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей Родины. Своим посещением я хотел отдать дань уважения этим людям. Людям, которые с оружием в руках стоят насмерть за Россию".

Также к сообщению была приложена подтверждающая фотография.

 

Как удалось выяснить нашему корреспонденту, фото действительно сделано на Старом Петергофском кладбище.

 

Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что Евгений Пригожин возложил цветы к могиле Александра Романовского 1967 года рождения. Человека весьма необычной судьбы.

Начнем с того, что по данным указанным на надгробии нам удалось найти одного Романовского. Мужчина ранее отбывал наказание в ИК-7 города Санкт-Петербурга за разбой с убийством. Причем это уже второй срок Александра. Ранее его осудили на пять лет. В общей сложности он был наказан на 27 лет лишения свободы, из которых ему оставалось отбыть 11. Выйти на волю он должен был в 2033 году.

 

Теперь о том, как погиб мужчина и почему к нему на могилу пришел Пригожин.

На надгробии указано, что Александр погиб 1 августа 2022 года "в бою под Артемовском". Также уточняется, что он был награжден медалью "За Отвагу" посмертно.

 

Под Бахмутом в настоящее время ведет наступление десантно-штурмовой корпус "ЧВК Вагнера". Ранее сообщалось о том, что в Евгений Пригожин, которого называют владельцем этой структуры, вербует заключенных в колониях, желающих отправиться на фронт. В случае согласия им обещают помилование и денежные выплаты.

Судя по всему, Романовский был именно одним из "тюремных" добровольцев. В распоряжении редакции оказался рапорт, составленный командиром Александра. В соответствии с ним, мужчина прибыл на Донбасс в середине июля и начал воевать в составе штурмового отряда.

Как говорится в документе, 1 августа при штурме стратегически важного опорного пункта Романовский не просто выполнял боевые задачи, а командовал отделением, ведущим наступление. Грамотно рассредоточив подчиненных, он начал атаку, в которой лично уничтожил группу противника из четырех человек. Затем Романовский был тяжело ранен, однако продолжал отстреливаться и координировать действия своего отряда, пока окончательно не потерял сознание. В себя он уже не пришел.

В рапорте командиры Романовского ходатайствуют о представлении его к государственной награде.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы евгений пригожин
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