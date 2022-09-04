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Автор Любовь Степушова

В боях за Херсон Зеленский готов пожертвовать жизнями 20 тысяч солдат ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Владимир Зеленский бросает всё новые резервы на фронт под Херсоном. Решается его политическое будущее, которое будет оплачено жизнями солдат ВСУ.

В боях за Херсон Зеленский готов пожертвовать жизнями 20 тысяч солдат ВСУ

За неделю наступления ВСУ успехов нет

Предыдущая ночь была для ВСУ тяжёлой, они обороняли захваченный плацдарм южнее села Давыдов Брод (Андреевский плацдарм). На этом направлении украинские части были разгромлены в районе Сухого Ставка и Костромки и отошли на исходные позиции.

Локальный успех достигнут в воскресенье на севере Херсонской области — сообщалось, что ВСУ взяли село Высокополье, однако военный эксперт Юрий Подоляка уточнил, что бои ведутся на южных окраинах этого населённого пункта и, возможно, к утру, оно опять будет под контролем РФ.

Зеленский отдаёт на убой 20 тысяч солдат

Украинские паблики сообщают, что с херсонского направления идут эшелоны с ранеными украинскими солдатами. В Одессе все госпиталя забиты.

Как пишет Телеграм-канал "Легитимный", Зеленскому неважно, сколько погибнет солдат ВСУ — 10 или 40 тысяч. Важен результат, потому что в битве за Херсон, решается политическое будущее президента Украины.

Как поясняет источник канала, у Зеленского есть предельно допустимая цифра потерь в этой операции — 20 000 погибших и 40 000 раненых. Это "всего 6% от общей численности силового блока".

На данный момент потери, по словам "Легитимного", составляют около 2%. Это полностью устраивает киевский режим, который "спешит организовать вторую наступательную волну укомплектованную из переброшенных тыловых резервов".

Киеву важно показать успех до встречи НАТО в Рамштайне

Зеленский не теряет надежды получить больший результат до 8 сентября, продолжают авторы канала, так как в этот день состоится заседание в Рамштайне министров обороны НАТО, и под успех необходимо получить новое оружие.

"Если ВС РФ смогут удержать напор ВСУ и в течение ещё, как минимум, недели удержат позиции (именно столько времени, ещё будет идти массированное наступление), то для Зеленского, это будет поражение", — подчёркивает "Легитимный".

Российское руководство уверено в своих силах

Командир армии ДНР Александр Ходаковский считает, что российское руководство уверено в своих силах.

Ходаковский отмечает в своём Телеграм-канале, что "наша сторона не начала истерить": те, кому было предписано зайти на фронт после ротации на херсонское направление, в сентябре не получили предписания срочно бросать всё и лететь сейчас "затыкать дыры".

"Видимо, наше командование чувствует себя уверенно и не считает действия Украины несущими серьёзную угрозу нашему положению", — указал Ходаковский.

Военные эксперты ждут в ближайшее время атак ВС РФ и союзных сил на других участках фронта — под Харьковом и Донецком, чтобы помешать оттуда перебрасывать резервы под Херсон.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал наступление в направлении Соледара, Яковлевки, Северска силами батальона "Ахмат" и армии ЛНР.

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Темы херсон рамзан кадыров владимир зеленский
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